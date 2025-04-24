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Ці 6 водойм в Україні мають унікальні цілющі властивості: куди поїхати для оздоровлення

Четвер 24 квітня 2025 20:00
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Ці 6 водойм в Україні мають унікальні цілющі властивості: куди поїхати для оздоровлення Які водойми та джерела в Україні допомагають відновити здоров'я (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Природні джерела, солоні озера і мінеральні води України здавна славились своїми цілющими властивостями. Тут лікують шкіру, нерви, органи дихання, а ще - втомлену голову.

Куди в Україні можна поїхати, щоб поплавати у цілющій водоймі, розповідає РБК-Україна з посиланням на Mandry.

Підземне озеро Копанського хребта

Де: село Велика Копаня, Виноградівського району, Закарпатська область

Що лікує: безпліддя, допомагає народити двійню та трійню

Село на Закарпатті на перший погляд - не дуже примітне. Але саме там можна побачити багато близнюків, причому як у людей, так і у тварин. Цей феномен допоміг Великій Копані потрапити у Книгу рекордів України й село отримало назву - столиця близнюків.

Масово близнюки тут почали народжуватися з 1940-х років, а абсолютний рекорд був оставлений у 2004 році - населення села збільшилося одразу на три двійні. Місцеві жителі зізнаються, що у всьому винне магічне озеро та джерело з Копанського хребта.

Мертве море Кунігунда

Де: Солотвино, Закарпатська область

Що лікує: алергії та шкірні захворювання, нормалізація серцево-судинної та нервової системи

Води у Солотвино за своїми цілющими властивостями не поступаються відомому Мертвому морю в Ізраїлі. Берег та дно озера Кунігунди вкриті цілющою сульфідною грязюкою. А занурившись у солону воду озера здається, що ти плаваєш у невагомості, оскільки розчинена у воді сіль не дає тілу піти під воду.Ці 6 водойм в Україні мають унікальні цілющі властивості: куди поїхати для оздоровленняОзеро Кунігунда (фото: Вікіпедія)

Термальні джерела Берегова

Де: Берегове, Закарпатська область

Що лікує: хвороби опорно-рухового апарату, хвороби серця та судинної системи, хвороби нервової системи

Джерела гарячої термальної води - справжній скарб природи, аналогів у світі яких дуже мало. З глибини 1,5 метра б'є гаряча термальна вода, до складу якої входять і поєднуються натрієві, азотисті, хлорні, вуглецеві сполуки. А ще ця вода має сильну бактерицидну дію.

Курорт Східниця

Де: Східниця, Львівська область

Що лікує: сольові діатези, цукровий діабет, недокрів'я, урологічні проблеми, захворювання шлунково-кишкового тракту

Бальнеологічні курорти Східниці отримали назву "Українська Швейцарія". Вони знаходяться у мальовничій долині, де беруть свій початок цілющі водні джерела. У Східниці є понад 38 джерел з мінеральною водою і за своїм складом частина з них схожа на живу воду "Нафтуся".Ці 6 водойм в Україні мають унікальні цілющі властивості: куди поїхати для оздоровленняТермальні басейни у Берегово (фото: Вікіпедія)

Шаян

Де: Шаян, Закарпатська область

Що лікує: опорно-руховий апарат, розлади травної, нервової та сечостатевої систем

За легендою, озеро Шаян має дивовижні цілющі властивості й кожен, хто зануриться в її священні води, одужують від усіх хвороб. Саме так вказано у старовинних написах. Де розповідається про "Силоамську купальню".

Крім того, є ще Шаянські джерела, вода з яких має мінерально-лікувальний склад. І ця вода дійсно допомагає багатьом людям боротися з проблемами.

Радонові джерела у Винницькій області

Де: Хмільник, Вінницької області

Що лікує: захворювання опорно-рухового апарату, артрити, захворювання нервової системи з больовим синдромом, ендокринологічні порушення, псоріаз, аутоімунні захворювання.

Радонові джерела вже протягом півстоліття використовують у лікувальних цілях. Основний напрямок - спеціальні радонові ванни та басейни. Також таку воду п'ють при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Радонова вода має м'яку знеболюючу й заспокійливу дію. Сюди їдуть з болями в суглобах, після інсультів, при хронічному стресі.Ці 6 водойм в Україні мають унікальні цілющі властивості: куди поїхати для оздоровленняСилоамська купальня, Шаян (фото: Вікіпедія)

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