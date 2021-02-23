Ціни на тури до Єгипту значно знизяться навесні: названа причина

Відпочинок у Єгипті для українських туристів незабаром може стати ще доступнішим: відразу кілька великих туроператорів заявляють про плани збільшення чартерних рейсів в курортну країну навесні. Очікується, що до кінця березня чартерів буде більше як мінімум удвічі.

Зокрема, про такі плани заявили в компаніях Coral Travel, Anex Tour і деяких інших. Про це повідомляє профільне видання Turprofi. На думку експертів ринку, збільшення кількості чартерів вплине на ціни: відпочинок в Єгипті може суттєво подешевшати.

Буде більше "горящих" турів

"З кінця березня анонсують серйозне зростання обсягів чартерних рейсів у порівнянні з лютим. Вважається, що в цей період попит на відпочинок зазвичай зростає, але я сумніваюся, що це буде настільки сильно. А це означає, що Єгипет буде сильно "горіти", – сказав виданню один з експертів.

Тим часом заступник генерального директора компанії TEZ Tour Олександр Новиковський заявив, що його компанія також має намір збільшити обсяги по Єгипту. Водночас його дещо збентежило таке "серйозне зростання".

"Ми поки зважуємо потенціал ринку та свої можливості. Те, що бачу у інших гравців, говорить про майбутнє "горіння": туроператори візьмуть на себе удвічі рази більше зобов'язань, а туристів залишиться удвічі менше. Туроператорам доведеться штучно знижувати ціни - це "мінус" для економіки. Але подивимося. Я розумію, що простоюючі літаки обходяться дорожче, ніж літаючі", - пояснив свою думку Новіковський.

Фото: У туркомпаніях прогнозують появу нових "гарячих" турів (booking.com)

Співзасновник туркомпанії TPG Олена Бойко вважає, що кількість перевезень у цьому напрямку буде рости й через фактор сезонності.

"Лютий йде з просіданням, а далі - новий сезон. Але й у Єгипту є свої переваги: погода комфортна і влітку, хоча напрямок вважається зимовим, а також ця країна дає стабільний рівень цін", - заявила вона і додала, що попит на відпочинок в Єгипті збережеться й надалі.

Попит на Єгипет зріс з початку року

Втім, ціни на відпочинок в цій курортній країні залишаються невисокими й сьогодні. На прохання РБК-Україна кілька прикладів актуальних цін на путівки наводить керівник турагентства DIO TRAVEL Дмитро Волков.

"Наприклад, візьмемо наш традиційний "топ" продажів в Єгипті, готель Reef Oasis Beach 5*. Тур з вильотом 26 лютого на 7 ночей на двох тур коштує 33 191 грн (з людини - 16 595 грн). Якщо ж летіти самому, то вартість туру складе 22 173 грн", - говорить він.

З початку року попит на тури в Єгипет виріс, каже РБК-Україна турагент та співвласниця турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

Фото: Популярність Єгипту зросла через карантин у січні, вважають турагенти (booking.com)

"Причина зростання попиту - продовження карантину і знижені ціни на тури. Скажімо, ціна за програму з авіаперельотом на 7 ночей в Хургаду в той період можна було легко знайти за ціною від 8500 грн за людину в чотиризірковому готелі", - наводить приклад туру фахівець.

Вона вважає, що якщо туристи запланували летіти до Єгипту на весняні шкільні канікули або ж на травневі свята, то зараз найкращий час для покупки турів заздалегідь.

"До того ж, за умови раннього бронювання туристам різні туркомпанії пропонують можливість сплатити 30% від вартості путівок, а решту - вже безпосередньо перед вильотом", - пояснює Казакова.

Зазначимо, раніше розкрили незвичайні деталі про "нетуристичний" Єгипет.

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