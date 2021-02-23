Цены на туры в Египет значительно снизятся весной: названа причина

Отдых в Египте для украинских туристов вскоре может стать еще доступнее: сразу несколько крупных туроператоров заявляют о планах увеличения чартерных рейсов в курортную страну весной. Ожидается, что к концу марта чартеров будет больше как минимум в два раза.

В частности, о таких планах заявили в компаниях Coral Travel, Anex Tour и некоторых других. Об этом сообщает профильное издание Turprofi. По мнению экспертов рынка, увеличение количества чартеров повлияет на цены: отдых в Египте может существенно подешеветь.

Будет больше "горящих" туров

"С конца марта анонсируют серьезный рост объемов чартерных рейсов по сравнению с февралем. Считается, что в этот период спрос на отдых обычно растет, но я сомневаюсь, что это будет настолько сильно. А это значит, что Египет будет сильно "гореть", – сказал изданию один из экспертов.

Тем временем заместитель генерального директора компании TEZ Tour Александр Новиковский заявил, что его компания также намерена увеличить объемы по Египту. В то же время его несколько смутил такой "серьезный рост".

"Мы пока взвешиваем потенциал рынка и свои возможности. То, что вижу у других игроков, говорит о предстоящем "горении": туроператоры возьмут на себя в два раза больше обязательств, а туристов останется в два раза меньше. Туроператорам придется искусственно снижать цены - это "минус" для экономики. Но посмотрим. Я понимаю, что простаивающие самолеты обходятся дороже, чем летающие", - пояснил свое мнение Новиковский.

Фото: В туркомпаниях прогнозируют появление новых "горящих" туров (booking.com)

Соучредитель туркомпании TPG Елена Бойко считает, что количество перевозок в этом направлении будет расти и из-за фактора сезонности.

"Февраль идет с проседанием, а дальше - новый сезон. Но и у Египта свои преимущества: погода там комфортная и летом, хотя направление считается зимним, а также эта страна дает стабильный уровень цен", - заявила она и добавила, что спрос на отдых в Египте сохранится и далее.

Спрос на Египет вырос с начала года

Впрочем, цены на отдых в этой курортной стране остаются невысокими и сегодня. По просьбе РБК-Украина несколько примеров актуальных цен на путевки приводит руководитель турагентства DIO TRAVEL Дмитрий Волков.

"К примеру, возьмем наш традиционный "топ" продаж в Египте, отель Reef Oasis Beach 5*. Тур с вылетом 26 февраля на 7 ночей на двоих тур стоит 33 191 грн (с человека - 16 595 грн). Если же лететь самому, то стоимость тура составит 22 173 грн", - говорит он.

С начала года спрос на туры в Египет вырос, говорит РБК-Украина турагент и совладелица турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

Фото: Популярность Египта выросла из-за карантина в январе, считают турагенты (booking.com)

"Причина роста спроса - продление карантина и сниженные цены на туры. Скажем, цена за турпакет с авиаперелетом на 7 ночей в Хургаду в тот период можно было легко найти по цене от 8500 грн за человека в четырехзвездочном отеле", - приводит пример тура специалист.

Она считает, что если туристы запланировали лететь в Египет на весенние школьные каникулы или же на майские праздники, то сейчас самое подходящее время для покупки туров заранее.

"К тому же, при условии раннего бронирования туристам разные туркомпании предлагают возможность оплатить 30% от стоимости путевок, а остальное - уже непосредственно перед вылетом", - поясняет Казакова.

Отметим, ранее раскрыли необычные детали о "нетуристическом" Египте.

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