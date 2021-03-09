"Питання вирішується дзвінком": перші туристи розкрили деталі про поїздку в Грузію

В країні пом'якшили обмеження: що потрібно знати перед поїздкою

В Грузії, яка тиждень тому відкрилася для українських туристів, почали пом'якшувати коронавірусні обмеження. З 8 березня в країні відкрили ресторани і канатні дороги на гірськолижних курортах, повідомляє Новости-Грузия.

З початком туристичного сезону в Грузії вирішили послабити обмеження, які впливали не тільки на життя місцевих жителів, але і заважали відновленню туризму після майже річної паузи.

Які обмеження скасовані

Уряд Грузії вирішив з 8 березня скасувати деякі обмеження. Тому вже другий день в країні дозволені:

- робота канатних доріг на гірськолижних курортах;

- ресторани і кафе можуть приймати гостей у приміщеннях (тільки з понеділка по п'ятницю, заборонено в суботу і неділю);

- робота торгівельних центрів, ярмарків і речових ринків всі дні.

Фото: Архітектура Грузії (Aeroplan magazine)

Зняття обмежень в Грузії відбувається згідно з планом, який 24 лютого оголосив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Наприклад, з 1 березня ресторанам дозволили працювати на обслуговування в приміщеннях в Батумі. По всій країні відкрили музеї і бібліотеки, на гірськолижних курортах відкрили готелі. Також у Грузії відновили роботу міжміського транспорту.

З 15 березня планують дозволити роботу тренажерних і фітнес-залів.

Поки що в країні діє комендантська година – заборонено пересуватися з 21 години до 5 години ранку. Щоб кудись поїхати, треба отримати спеціальну перепустку. Штраф для порушників комендантської години - 2 тисячі ларі (600 доларів).

Також обов'язковим в країні є режим носіння масок. За порушення штрафують – 40 ларі (12 доларів).

Як працюватимуть ресторани у Грузії

Посидіти за столиком у ресторані з живою музикою на вихідних або ввечері в будні дні в Грузії, як і раніше, не вийде.

Через ці обмеження ресторани не зможуть працювати на повну силу. Про це заявив засновник асоціації ресторанів Грузії Шота Бурджанадзе. Він називає комендантську годину основною перешкодою для ресторанного бізнесу.

Фото: У Грузії дозволили ярмарку (pixabay.com)

"Насправді це тільки 20% повноцінної роботи. У нас немає можливості повноцінно працювати - нам заважають комендантська година і локдаун у вихідні дні", — зазначив він в інтерв'ю місцевій телекомпанії.

За правилами Міністерства охорони здоров'я, в ресторанах можна розсаджувати гостей не більше 6 осіб за один столик. Крім того, керівництво ресторанів і кафе повинне влаштовувати тестування своїх співробітників раз на два тижні.

Місцеві чиновники раніше оголошували, що комендантську годину в Грузії скасовувати поки не планується.

До чого готуватися першим туристам

Перші українці, які побували в Грузії після відкриття кордонів з 1 березня, розповіли про особливості відпочинку в ці дні. Мандрівник Євген Бабенко вирушив до Грузії на гірськолижний курорт.

Він розповів виданню Turprofi.com.ua, що полетіти в Тбілісі з Києва можна з авіакомпаніями МАУ і SkyUp. При цьому розклад і вартість квитків у них мало відрізняються. Євген Бабенко вибрав летіти на крилах МАУ через модель літака з більш зручним компонуванням посадочних місць.

"У день нашого прильоту борти обох авіакомпаній приземлилися в Тбілісі з різницею в 5 хвилин. Так що для киян принципової різниці немає. Натомість пасажири з регіонів можуть купити переліт зі стикуванням Windrose+МАУ. Мені такий квиток з Одеси обійшовся всього на 600 гривень дорожче, ніж квиток МАУ Київ - Тбілісі", – поділився він особливостями поїздки в Грузію з інших міст.

Фото: У Грузії діє масковий режим (pixabay.com)

Мандрівник зазначив, що в Грузії півроку не було авіасполучення з іншими країнами – навіть громадяни не могли повернутися додому. У цій країні діяв один з найжорсткіших локдаунів у світі, але це не допомогло уникнути масштабного поширення захворюваності коронавірусом.

"В Грузії з 21 вечора до 5 ранку діє комендантська година. Але якщо туристу треба, наприклад, в аеропорт або з аеропорту в Гудаурі, то питання вирішується елементарним дзвінком на гарячу лінію і отриманням дозволу", - розповів він.

При цьому він зазначив, що ресторани почали працювати, не чекаючи офіційної дати "відкриття" 8 березня.

Для поїздки в Грузію необхідно заповнити форму реєстрації, в якій необхідно вказати місце проживання в Грузії. Також - зробити ПЛР-тест - за 72 години до перетину кордону. Повторний тест необхідно буде здпти в Грузії на третій день перебування. У разі необхідності 14-денну самоізоляцію турист буде проходити за свій рахунок в будь-якому зручному місці.

Нагадаємо, ми писали, яка популярна курортна країна спрощує правила в'їзду для українців.

Також повідомлялося, які країни можна їхати на відпочинок навесні.