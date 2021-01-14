Ціни після свят не знижуються: скільки коштує відпочинок в Буковелі у січні

Відпочинку на курорті Буковель в Карпатах у першій половині січня було присвячено багато публікацій у ЗМІ. Найчастіше - через те, що після запровадження посилених карантинних обмежень туди поїхало багато туристів, а ціни на курорті істотно зросли.

Ми перевірили, чи знизилися ціни на проживання в готелях Буковелі у другій половині місяця. Судячи з відкритих даних у системі бронювання житла Booking.com, на курорті є різні варіанти розміщення - від бюджетних до дорогих. Подаємо ціни на добове проживання у готелях на двох осіб, якщо приїхати на курорт у п'ятницю 15 січня.

Готелі з видом на гори

Готель "Злата" розташований безпосередньо в Буковелі. У всіх номерах є телевізор із плоским екраном та супутниковими каналами, власна ванна кімната. Апартаменти з двома спальнями та балконом пропонуються за ціною 5 000 гривень на добу.

5-зірковий Radisson Blu Resort Bukovel, крім розміщення в номерах, пропонує гостям послуги трансферу, спа-центру, критого басейну, сауни та тренажерного залу. Покращений номер з кондиціонером і вікнами з видом на гори на двох коштує 7 564 гривні. Покращений номер з балконом - 7 664 гривні на двох.

Фото: Один з готелів курорту Буковель (booking.com)

Спа-готель Chevalier з видом на гори розташований за сто метрів від гірськолижного підйомника "Витяг-5". Користування спа-центром безкоштовне для гостей готелю. Двомісний номер "делюкс" з одним ліжком, балконом та доступом до спа-центру коштує 4 600 гривень на добу. Апартаменти з кухнею і балконом - 9 000, а "люкс" - від 15 000 гривень на добу за двох.

Курортний комплекс Westhills зі спа-центром, басейном та приміщенням для зберігання лиж пропонує туристам будинок з двома спальнями за ціною 9 800 гривень на добу. Розміститися в ньому можуть до чотирьох осіб. Котедж з трьома спальнями коштує 13 500 гривень на добу, а поліпшена вілла на шість осіб - 14 700. У ціну включений сніданок.

Фото: Вид на гори з оглядового майданчика готелю в Карпатах (booking.com)

3-зірковий готель Kasimir Private Room 611, 612 - в самому центрі курорту з виходом на лижні траси. "Люкс" з двома спальнями та балконом з видом на гори коштує 6 380 гривень. У вартість також включено сніданок. Аналогічний номер, в якому можуть розміститися вже шість осіб, коштує 7 900 гривень на добу.

Більш бюджетні варіанти

На ці дати все ж доступні номери в готелях і за нижчою ціною.

Наприклад, в готелі Gold Palace саме на 15-16 січня запустили знижки: замість 2 102 гривень бюджетний двомісний номер з одним ліжком або двома окремими ліжками в мансарді можна забронювати за 1 680 гривень. У цю ціну включений сніданок.

Ще дешевше можна відпочити у готелі "Бугель". Він розташований за два кілометри від гірськолижного підйомника "Витяг-2". Є безкоштовна парковка. Двомісний номер з одним ліжком коштує 900 гривень на двох на добу.

Сніданок оплачується окремо і коштує 70 гривень з людини. Сімейний номер з диваном-ліжком і двоспальним ліжком -1 000 гривень на добу, а чотиримісний - 1 200.

Фото: Деякі готелі в Буковелі розміщені прямо біля підйомників (booking.com)

Готель Charda з рестораном української кухні та пунктом прокату лижного спорядження розташований в центрі селища Поляниця, за два кілометри від Буковеля.

Двомісний номер економ-класу з двома окремими ліжками та спільною ванною коштує 600 гривень на двох: 300 гривень з людини на добу. Стандартний тримісний номер - 1 100 гривень, а номер формату "напівлюкс" - за 1 300 гривень на добу.

Як заощадити?

У цілому на найближчі вихідні багато номерів вже заброньовані, тому варто планувати подорож заздалегідь, якщо хочете знайти прийнятні за ціною варіанти розміщення. Готелі, які підвищили ціни на період новорічних свят і посилення карантину, в другій половині січня не поспішають їх знижувати. Але у Буковелі можна знайти й прийнятні за ціною варіанти житла, де можна розміститися в непоганих умовах.

У той час як Буковель підвищує ціни, на інших курортах можна відпочити дешевше, говорить РБК-Україна заступник керуючого одного з готелів у Карпатах Світлана Зінченко. Заощадити під час відпочинку в горах можна, відшукавши житло в менш туристичних і не таких "розкручених" місцях, говорить вона.

"Якщо для вас принципово поїхати саме в Буковель, можна оселитися в сусідніх з ним населених пунктах. У пік сезону проблем з трансфером не буде. Але ж є ще Драгобрат, Славське, Мигове. 15 січня відкриває роботу курорт Плай у Львівській області. Хоча там вибір трас не такий великий, але поїздка туди точно буде економнішою", - стверджує готельєр.

Раніше ми писали, що на відомому курорті Славське у Карпатах - мало туристів.

Також туристи розповіли, які ціни на курорті Буковель у січні і як забронювати житло дешевше.