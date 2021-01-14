Цены после праздников не снижаются: сколько стоит отдых в Буковели в январе

Отдыху на курорте Буковель в Карпатах в первой половине января было посвящено много публикаций в СМИ. Чаще всего - из-за того, что после введения усиленных карантинных ограничений туда поехало много туристов, а цены на курорте существенно выросли.

Мы проверили, снизились ли цены на проживание в гостиницах Буковели во второй половине месяца. Судя по открытым данным в системе бронирования жилья Booking.com, на курорте есть разные варианты размещения - от бюджетных до дорогих. Подаем цены за суточное проживание в гостиницах на двух человек, если приехать на курорт в пятницу 15 января.

Отели с видом на горы

Отель "Злата" расположен непосредственно в Буковели. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната. Апартаменты с двумя спальнями балконом предлагаются по цене 5 000 гривен в сутки.

5-звездочный Radisson Blu Resort Bukovel, кроме размещения в номерах, предлагает гостям услуги трансфера, спа-центра, крытого бассейна, сауны и тренажерного зала. Улучшенный номер с кондиционером и окнами с видом на горы на двоих стоит 7 564 гривны. Улучшенный номер с балконом - 7 664 гривны на двоих.

Фото: Один из отелей курорта Буковель (booking.com)

Спа-отель Chevalier с видом на горы расположен в ста метрах от горнолыжного подъемника "Витяг-5". Пользование спа-центром бесплатно для гостей отеля. Двухместный номер "делюкс" с одной кроватью, балконом и доступом в спа-центр стоит 4 600 гривен в сутки. Апартаменты с кухней и балконом - 9 000, а "люкс" - от 15 000 гривен в сутки за двоих.

Курортный комплекс Westhills со спа-центром, бассейном и помещением для хранения лыж предлагает туристам дом с двумя спальнями по цене 9 800 гривен в сутки. Разместиться в нем могут до четырех человек. Коттедж с тремя спальнями стоит 13 500 гривен в сутки, а улучшенная вилла на шесть человек - 14 700. В цену включен завтрак.

Фото: Вид на горы из смотровой площадки отеля в Карпатах (booking.com)

3-звездочный отель Kasimir Private Room 611, 612 - в самом центре курорта с выходом на лыжные трассы. "Люкс" с двумя спальнями и балконом с видом на горы стоит 6 380 гривен. В цену также включен завтрак. Аналогичный номер, в котором могут разместиться уже шесть человек, стоит 7 900 гривен в сутки.

Более бюджетные варианты

Впрочем, на эту дату доступны номера в гостиницах и по более низкой цене.

К примеру, в отеле Gold Palace как раз на 15-16 января запустили скидки: вместо 2 102 гривен бюджетный двухместный номер с одной кроватью или двумя отдельными кроватями в мансарде можно забронировать за 1 680 гривен. В эту цену включен и завтрак.

Еще дешевле можно отдохнуть в отеле "Бугель". Он расположен в двух километрах от горнолыжного подъемника "Витяг-2". Есть бесплатная парковка. Двухместный номер с одной кроватью стоит 900 гривен на двоих в сутки.

Завтрак оплачивается отдельно и стоит 70 гривен с человека. Семейный номер с диваном-кроватью и большой двуспальной кроватью -1 000 гривен в сутки, а четырехместный - 1 200.

Фото: Некоторые отели в Буковели размещены прямо возле подъемников (booking.com)

Отель Charda с рестораном украинской кухни и пунктом проката лыжного снаряжения расположен в центре поселка Поляница, в двух километрах от Буковеля.

Двухместный номер эконом-класса с двумя отдельными кроватями и общей ванной стоит 600 гривен на двоих: 300 гривен с человека в сутки. Стандартный трехместный номер - 1100 гривен, а номер формата "полулюкс" - за 1300 гривен в сутки.

Как сэкономить?

В целом на ближайшие выходные много номеров уже забронированы, поэтому стоит планировать путешествие заранее, если хотите найти приемлемые по цене варианты размещения. Отели, повысившие цены на период новогодних праздников и усиления карантина, во второй половине января не спешат их снижать. Но в Буковели можно найти и приемлемые по цене варианты жилья, где можно разместиться в неплохих условиях.

В то время как Буковель повышает цены, на других курортах можно отдохнуть дешевле, говорит РБК-Украина заместитель управляющего одной из гостиниц в Карпатах Светлана Зинченко. Сэкономить во время отдыха в горах можно, отыскав жилье в менее туристических и не таких "раскрученных" местах, говорит она.

"Если для вас принципиально поехать именно в Буковель, можно поселиться в соседних с ним населенных пунктах. В пик сезона проблем с трансфером не будет. Но ведь есть еще Драгобрат, Славское, Мигово. 15 января открывает работу курорт Плай во Львовской области. Хотя там выбор трасс не такой большой, но поездка туда точно будет экономнее", - утверждает отельер.

Ранее мы писали, что на известном курорте Славское в Карпатах - мало туристов.

Также туристы рассказали, какие цены на курорте Буковель в январе и как забронировать жилье дешевле.