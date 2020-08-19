"Ціни дуже низькі": в яку країну дешевше летіти на відпочинок наприкінці серпня

Фото: Літній відпочинок за кордоном (pixabay.com)

Коли варто очікувати подорожчання турів у Єгипет

Ціни на тури в Єгипет у другій половині серпня – особливо низькі. І в цілому відпочинок там у цей період вважається не тільки одним з найбільш доступних за ціною, якщо порівнювати з вартістю відпустки в Туреччині, Чорногорії або Хорватії, але і взагалі найдешевшим.

Про це у коментарі РБК-Україна каже директор "Аполло-тур" Андрій Демура. За його словами, поки Єгипет залишається дуже вигідним за ціною напрямком для українців.

"Це найдешевший напрямок наразі. Тури в Єгипет будуть дорожчати з осені, десь з початку жовтня. Тоді саме закінчиться сезон відпочинку у країнах-конкурентах – Болгарії, Чорногорії, Хорватії", - прогнозує експерт.

З теплих недорогих країн за станом на початок жовтня залишаться тільки Туреччина і Єгипет, додає він.

Минулого року тури коштували дорожче

"Зараз тур у пристойний п'ятизірковий готель можна взяти з перельотом за 300-350 доларів на 7 ночей. Це дійсно дуже дешево. А ось в жовтні такий самий тур коштуватиме 500-600 доларів", - каже Андрій Демура.

Тут, як і зазвичай, присутній фактор сезонності – зараз в Єгипті досить спекотно, а ближче до осені погода буде більш комфортна для відпочинку.

"Але все одно минулого року у цей самий період в тих же п'ятизіркових готелях Єгипту відпочинку по 300 доларів не було, а зараз такі пропозиції є", - констатує експерт.

Фото: Відпочинок в Єгипті у другій половині літа 2020 року (pixabay.com)

У формуванні цін на тури в Єгипет, звичайно, грає роль чинник карантинних обмежень, зауважує він.

"З багатьох країн, звідки раніше в країну приїжджали туристи, поки не літають. Тому місцевим готелям заповнюватися складніше. Відповідно, вони дають більше спецпропозицій, акцій та знижок", - говорить Андрій Демура.

Нагадаємо, щоб потрапити в Єгипет, українським туристам не потрібно пред'являти результати тестів на COVID-19.

Які пропозиції щодо турів у Єгипет є на другу половину серпня?

Розглянемо кілька пропозицій турів в Єгипет на другу половину серпня. Турагентство "Поїхали з нами" пропонує відпочинок на 7 ночей у чотиризірковому готелі Шарм-ель-Шейха з харчуванням за системою "все включено" за 14 тисяч гривень, а в Хургаді - за 16 400 гривень на двох дорослих.

Туроператор "JoinUp!" пропонує відпочинок у тризірковому готелі на 7 ночей Шарм-ель-Шейху на двох у кінці серпня за 14 800 гривень. В такому турі також пропонується харчування за системою "все включено".

"Наші тури в Шарм-ель-Шейх стартують від 11 000 гривень на двох на 7 ночей. Відпочинок у Хургаді - від 15 000 гривень", - зазначають в "Аполло-тур".

Фото: Ціни на відпочинок в Єгипті наприкінці серпня - вкрай низькі (pixabay.com)

У туроператора "Tez Tour" відпочинок на 7 ночей у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха за 3 кілометри від старого міста (зі сніданком і вечерею) коштує 18 600 гривень на двох. Водночас тижневий відпочинок у чотиризірковому готелі цього ж курорту пропонується за 19 тисяч на двох. У всі пропозиції входить переліт туди й назад, трансфер в готель і назад, медичне страхування і проживання.

Туристична компанія "Пілігрим" пропонує тури на 6 ночей у трьох-, чотирьох - і п'ятизіркових готелях Шарм-ель-Шейху з харчуванням "все включено" від 5 725 до 8 700 гривень з однієї людини.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літа.

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