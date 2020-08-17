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"Ціни здивували": скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літа

Понеділок 17 серпня 2020 08:05
"Ціни здивували": скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літа
Фото: Відпочинок в Скадовську (barometr.info)
Автор: Ольга Маджумдар

Від бюджетних до дорогих варіантів розміщення на курорті

Скадовськ – невелике місто у Херсонській області, відоме тихим сімейним форматом відпочинку. Туди їдуть насолоджуватися теплими хвилями та насиченим морським повітрям.

Кияни Олег і Євгенія Кириченко з маленькою дитиною вперше відпочивали на початку серпня у Скадовську в однокімнатній квартирі за 160 гривень на добу.

"Вийшло по 80 гривень з дорослого. У нас були всі зручності, навіть не очікували, що на Чорному морі ще є такі ціни, пропозицій недорогого житла повно. У нас поруч ринок, у місті вистачає супермаркетів і магазинів, є аквапарк. Пляж - напівпорожній, вода дуже тепла і тиха, майже без медуз, але з водоростями", - розповідає Євгенія.

Поруч знаходиться острів Джарилгач - популярне "дике" місце для ночівлі з наметами. Туди возять пароплавом за 200 гривень, каже Євгенія.

"Для дітей є аквапарк і дельфінарій, море у форматі "лягушатник". У 20 кілометрах – Лазурне, там приємніше купатися дорослим, і є розваги для молоді", - додає вона.

РБК-Україна проаналізувало ціни на відпочинок в цьому місті: від бюджетних варіантів до більш дорогих і комфортних.

Бюджетний відпочинок – до 100 гривень з людини

Більшість дешевих пропозицій житла у Скадовську – на відстані від 10 хвилин пішки до пляжу. Кімнати здають в приватних міні-готелях з загальними санвузлами і кухнею.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літаФото: Відпочинок в Скадовську улітку 2020 року (kirillovka.ks.ua)

Наприклад, у одному з приватних домоволодінь 7-8 хвилинах ходьби від Ринку і в 10-12 хвилинах від пляжу пропонують 2-х, 3-х, 4-х місцеві номери зі зручностями на поверсі. Загальна кухня з набором посуду, газ. плита, холодильник, мікрохвильовка, праска з прасувальної дошкою, мангалом і стоянкою. Вартість: від 100 гривень з людини.

Втім, доступні ще дешевші варіанти. Кімнати в приватному секторі можна знайти і за 80 гривень з людини. Гостям пропонують дерев'яні ліжка, загальні літній душ і санвузол, кухню з усім необхідним, газовою плитою і холодильниками.

"Wi-fi. До моря 10 хвилин ходьби, 5-7 хвилин до ринку і 8-9 – до супермаркету", - пишуть в оголошенні.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літа&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літаФото: Житло в Скадовську цього літа пропонують за ціною від 80 гривень на добу (скріншот РБК-Україна)

Для тих, по кому "вдарив" карантин, а на морі відпочити дуже хочеться, знайдеться і економ-варіант – від 70 гривень з людини в гостьовому домі "Хуторок".

Зі зручностей – диван та вентилятор в маленькій кімнатці. Дітям – двір, пісочниці та гойдалки. Там же сімейний номер з душем – 100 грн з людини в добу.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літа&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літаФото: Один з готелів у Скадовську (скріншот РБК-Україна)

Всі зручності та пиріжки на сніданок

Для тих, кому не підходять вищеописані варіанти, у Скадовську пропонують комфортне житло за ціною 200 гривень з людини на добу.

Наприклад, у міні-готелі Dolce vita неподалік від моря на 11 номерів обладнані три загальні кухні. Ціна до 25 серпня – 200 гривень з людини в добу. У номерах -кондиціонери і телевізори.

"Кухні укомплектовані необхідним інвентарем, э мікрохвильова піч, електрочайник, пральна машина. Щоранку під замовлення приносять свіжі печоные пиріжки, і вам не потрібно піклуватися про готування сніданку, обіди також можна замовляти всього за 65 грн (все домашнє)", - обіцяють відпочиваючим у домоволодінні.

Фото: Умови в одному з міні-готелів Скадовська (скріншот РБК-Україна)

За такі ж гроші можна відпочити й в міні-готелі "М'ята", у котрому всі номери - тримісні. Вартість проживання за добу – 600-700 гривень.

В номерах - хороший ремонт, санвузл, кондиціонер, холодильник, а в люксі – ще й кухня. Всього в готелі 5 номерів, є альтанка та тераса. До моря, ринку та супермаркету гостям йти 5 хвилин.

Двомісний номер "напівлюкс" у готелі "Анталія" у серпні коштує 700-800 гривень, за додаткове місце доведеться доплатити 150 гривень. Там також відпочивати можна і на упорядкованій території з альтанками, гойдалками.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літа

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літаФото: Ціна за проживання в міні-готелі міста (скріншот РБК-Україна)

Комфортний номер – від 1500 за ніч

Вартість більш комфортного двомісного номера за добу в серпні становить 1200 грн, тримісного – 1500.

Наприклад, такі ціни - в готелі "Marmaris" з аквапарком і відкритим басейном. Номери оснащені також холодильниками. В готелі працює команда аніматорів, є доставка їжі і напоїв в номер. Є свій басейн.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літаФото: Басейн в одному з готельних комплексів Скадовська (booking.com)

Свій пляж є й у готелю "Весняний", який знаходиться в 15 хвилинах ходьби від моря. На території готелю - три басейну і сауна. Номери розраховані на 2-6 людей, двомісний коштує 1500 гривень на добу.

Гостям пропонують ірландський та англійський сніданки, можна також замовити їжу з ресторану. Є безкоштовний велопрокат, загальний лаундж, більярд, теніс, дартс, вечірня розважальна програма.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літаФото: Номери від 6 тисяч гривень на добу (скріншот РБК-Україна)

Ще один варіант відпочинку - для компанії з 6 людей пропонують зняти віллу з видом на море за 3500 гривень на добу (10500 за троє діб).

Гості отримають у розпорядження двоповерховий особняк з 2 спальнями та 2 ванними кімнатами, усіма побутовими зручностями та територією з садом і приладдям для барбекю.

&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літа&quot;Ціни здивували&quot;: скільки коштує відпочинок у Скадовську цього літаФото: У Скадовську можна зняти й віллу з видом на море (скріншот РБК-Україна)

У Скадовську, як виявилося, є досить широкий вибір житла на різний смак і гаманець. Всупереч думці про те, що всі квартири та готелі вже заброньовані, моніторинг наявності номерів показує, що на серпень місць у них достатньо.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни на відпочинок в Україні та Туреччині.

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