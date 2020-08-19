ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Цены очень низкие": в какую страну дешевле всего лететь на отдых в конце августа

Среда 19 августа 2020 13:23
"Цены очень низкие": в какую страну дешевле всего лететь на отдых в конце августа
Фото: Летний отдых за рубежом (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Когда стоит ожидать подорожания туров в Египет

Цены на туры в Египет во второй половине августа – особенно низкие. И в целом отдых там в этот период считается не только одним из самых доступных по цене, если сравнивать со стоимостью отпуска в Турции, Черногории или Хорватии, но и вообще самым дешевым.

Об этом в комментарии РБК-Украина говорит директор "Аполло-тур" Андрей Демура. По его словам, пока Египет остается очень выгодным по цене направлением для украинцев.

"Это самое дешевое направление в данный момент. Туры в Египет будут дорожать с осени, где-то с начала октября. Тогда как раз закончится сезон отдыха в странах-конкурентах – Болгарии, Черногории, Хорватии", - прогнозирует эксперт.

Из теплых недорогих стран по состоянию на начало октября останутся только Турция и Египет, добавляет он.

В прошлом году туры стоили дороже

"Сейчас тур в приличный пятизвездочный отель можно взять с перелетом за 300-350 долларов на 7 ночей. Это действительно очень дешево. А вот в октябре такой же тур будет стоить 500-600 долларов", - говорит Андрей Демура.

Здесь, как и обычно, присутствует фактор сезонности – сейчас в Египте довольно жарко, а ближе к осени погода будет более комфортная для отдыха.

"Но все равно в прошлом году в этот самый период в тех же пятизвездочных отелях Египта отдыха по 300 долларов не было, а сейчас такие предложения есть", - констатирует эксперт.

&quot;Цены очень низкие&quot;: в какую страну дешевле всего лететь на отдых в конце августа

Фото: Отдых в Египте во второй половине лета 2020 года (pixabay.com)

В формировании цен на туры в Египет, конечно, играет роль фактор карантинных ограничений, замечает он.

"Из многих стран, откуда ранее в страну приезжали туристы, пока не летают. Поэтому местным отелям заполняться сложнее. Соответственно, они дают больше спецпредложений, акций и скидок", - говорит Андрей Демура.

Напомним, чтобы попасть на отдых в Египет, нужно будет предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщают в министерстве гражданской авиации Египта.

ПЦР-тест на CODIV-19 нужно делать за 72 часа до въезда в страну, заявили в министерстве. Такие требования действуют с 15 августа.

Какие предложения по турам в Египет есть во второй половине августа?

Рассмотрим несколько предложений туров в Египет на вторую половину августа. Турагентство "Поехали с нами" предлагает отдых на 7 ночей в четырехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха с питанием по системе "все включено" за 14 тысяч гривен, а в Хургаде – за 16 400 гривен за двоих взрослых.

Туроператор "JoinUp!" предлагает отдых в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха на двоих в конце августа за 14 800 гривен на 7 ночей. В таком туре также предлагается питание по системе "все включено".

"Наши туры по Шарм-эль-Шейху стартуют от 11 000 гривен на двоих на 7 ночей. Отдых в Хургаде от 15 000 гривен", - отмечают в "Аполло-тур".

&quot;Цены очень низкие&quot;: в какую страну дешевле всего лететь на отдых в конце августаФото: Цены на отдых в Египте в конце августа - крайне низкие (pixabay.com)

У туроператора "Tez Tour" отдых на 7 ночей в трехзвездочной гостинице Шарм-эль-Шейха в 3 километрах от старого города (с завтраком и ужином) стоит 18 600 гривен на двоих. В то же время недельный отдых в четырехзвездочной гостинице этого же курорта предлагается за 19 тысяч на двоих. Во все предложения входит перелет туда и обратно, трансфер в отель и назад, медстраховка и проживание.

Туристическая компания "Пилигрим" предлагает туры на 6 ночей в трех-, четырех- и пятизвездочные гостиницы Шарм-эль-Шейха с питанием "все включено" от 5 725 до 8 700 гривен с одного человека.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых в Скадовске этим летом.

Также сообщали, куда можно полететь на рыбалку в этом году во время карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Египетотдыхпутешествиетур
Мнения
Вадим Ивлев
Роковой момент: как я чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг
Вадим Ивлев
путешественник
Игорь Кучер
Невероятные впечатления: куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Юрий Трегубенко
Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Роман Маленков
Южный колорит и дух степи: Херсон – город, который превосходит все ожидания
Роман Маленков
путешественник, краевед
Анастасия Стеценко
Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь