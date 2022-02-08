"Ціни дуже низькі". Що буде з відпочинком туристів із новими правилами в популярній країні

Правила в'їзду в Дубай днями змінилися - з 3 лютого туристам потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, який доведеться зробити за 48 годин до прильоту. Раніше на аналіз давалося 72 години.

Вимога тестів, як і раніше, не стосується дітей до 12 років і пасажирам з інвалідністю. Але страховку на випадок COVID потрібно мати всім, інакше можна отримати відмову на посадку в аеропорту.

Сертифікат вакцинації ні в електронному, ні в паперовому вигляді не є підставою для в'їзду на територію Об'єднаних Арабських Еміратів.

Жорсткість правил подорожей для деяких туристів є важливим моментом при виборі напрямку для відпочинку. Багато українців віддають перевагу турам з мінімальними ковідними обмеженнями при в'їзді.

Чи зміниться попит на відпочинок в ОАЕ серед українських туристів через нові правила - в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Більшість туристів роблять тест за добу"

Фахівці туристичного бізнесу впевнені, що скорочення термінів дії ПЛР-тестів для поїздки в ОАЕ не вплине на попит серед туристів на подорожі в цю країну. Таку думку вони висловили профільному виданню Turprofi.com.

Фото: Для поїздки в ОАЕ не приймають сертифікати вакцинації (gettyimages.com)

Велика частина туристів при подорожі в Емірати роблять ПЛР-тест протягом доби до вильоту - і влітають з результатами, яким менше 24 годин, зазначив директор "Tabu Tour" Максим Циркель.

"Скорочення термінів до 48 годин нічого не змінює. Ми рекомендуємо своїм клієнтам здавати тест максимально близько до вильоту, тим більше, що багато лабораторій України досягли мегатемпів у видачі результату, звівши процедуру до 3-6 годин", - розповів він.

Однак при виборі подорожі в ОАЕ залишається ризик, що труднощі можуть виникнути з результатами тестів, які потрібно здати після прибуття в аеропорту.

"Проблема тільки одна - небезпека отримати позитивний результат при тестуванні в Еміратах. Але це вирішується розширеною страховкою, яка покриває обсервацію", - зазначає директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

До слова, цей аналіз для туристів безкоштовний. Результат ПЛР-тесту приходить у вигляді смс на телефон протягом першої доби. До його отримання туристам рекомендують залишатися в готелі і не відвідувати людні місця. Найчастіше смс приходить протягом декількох годин після здачі тесту.

Туристи, які отримають позитивний тест, повинні ізолюватися за свій рахунок в спеціальних установах країни. Ці витрати і повинна покривати страховка.

По суті, скорочення часу між здачею ПЛР-тесту в Україні і часом перельоту підвищує шанси туристів на отримання і другого негативного результату аналізу.

Фото: Дубаї - в топі популярних зимових напрямків (unsplash.com/jennifer-pelegrin)

Як зміниться попит на відпочинок в популярній країні

Відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах зараз дуже популярний - в компанії "Аполло-тур" цей напрямок займає третє місце після Єгипту і Домінікани за запитами туристів. Зміна терміну здачі тесту для поїздки ні на що не вплине, вважає керівник Андрій Демура.

"Попит не впаде ні на один відсоток. Українці охоче летять в ОАЕ, в тому числі в Абу-Дабі і в Рас-ель-Хайму - ціни дуже низькі", - погоджується з колегою Максим Циркель.

Тим часом, в системах бронювання турів відпочинок в Дубаї без харчування можна знайти за ціною від 280 доларів за 6 ночей в 4* готелі. А в Шарджі, яку також люблять туристи з України - від 325 доларів в 2* готелі без харчування, і від 340 доларів – в готелі 4* зі сніданками.

Фото: Готель в ОАЕ (booking.com)

Особливі правила для поїздки в Абу-Дабі

До слова, вимога пред'являти негативний результат ПЛР-тесту до 48 годин стосується і транзитних пасажирів, які летять в інші країни. Також самостійним мандрівникам варто врахувати, що в кожному еміраті можуть додаткові правила.

Наприклад, в Абу-Дабі в громадські місця можуть потрапити тільки вакциновані відвідувачі. Українським туристам доведеться перед вильотом зареєструватися на еміратському сайті, щоб підтвердити зроблену в Україні вакцинацію. Також потрібно буде пред'явити роздрукований ПРЦ-тест. На місці потрібно здати тест повторно.

Для тих, хто в'їжджає в Абу-Дабі з Дубая, з 30 грудня 2021 року необхідно пред'являти Green Pass або негативний результат ПЛР-тесту не старше 96 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати, збираючись у відпустку на Маврикій взимку.

Також ми розповідали, як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимку.