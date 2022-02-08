"Цены очень низкие". Что будет с отдыхом туристов с новыми правилами в популярной стране

Правила въезда в Дубай на днях изменились – с 3 февраля туристам нужно предъявить негативный результат ПЦР-теста, который придется сделать за 48 часов до прилета. Ранее на анализ давалось 72 часа.

Требование тестов, как и раньше, не касается детей до 12 лет и пассажирам с инвалидностью. Но страховку на случай COVID нужно иметь всем, иначе можно получить отказ на посадку в аэропорту.

Сертификат вакцинации ни в электронном, ни в бумажном виде не является основанием для въезда на территорию Объединенных Арабских Эмиратов.

Ужесточение правил путешествий для некоторых туристов является важным моментом при выборе направления для отдыха. Многие украинцы отдают предпочтение турам с минимальными ковидными ограничениями при въезде.

Изменится ли спрос на отдых в ОАЭ среди украинских туристов из-за новых правил – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Большинство туристов делают тест за сутки"

Специалисты туристического бизнеса уверены, что сокращение сроков действия ПЦР-тестов для поездки в ОАЭ не повлияет на спрос среди туристов на путешествия в эту страну. Такое мнение они высказали профильному изданию Turprofi.com.

Фото: Для поездки в ОАЭ не принимают сертификаты вакцинации (gettyimages.com)

Большая часть туристов при путешествии в Эмираты делают ПЦР-тест в течение суток до вылета - и влетают с результатами, которым меньше 24 часов, отметил директор "Tabu Tour" Максим Циркель.

"Сокращение сроков до 48 часов ничего не меняет. Мы рекомендуем своим клиентам сдавать тест максимально близко к вылету, тем более, что многие лаборатории Украины достигли мегатемпов в выдаче результата, сведя процедуру к 3-6 часам", - рассказал он.

Однако при выборе путешествия в ОАЭ остается риск, что трудности могут возникнуть с результатами тестов, которые нужно сдать после прибытия в аэропорту.

"Проблема только одна – опасность получить позитивный результат при тестировании в Эмиратах. Но это решается расширенной страховкой, которая покрывает обсервацию", - отмечает директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

К слову, этот анализ для туристов бесплатный. Результат ПЦР-теста приходит в виде смс на телефон в течение первых суток. До его получения туристам рекомендуют оставаться в отеле и не посещать людные места. Чаще всего смс приходит в течение нескольких часов после сдачи теста.

Туристы, которые получат положительный тест, должны изолироваться за свой счет в специальных учреждениях страны. Эти расходы и должна покрывать страховка.

По сути, сокращение времени между сдачей ПЦР-теста в Украине и временем перелета повышает шансы туристов на получение и второго негативного результата анализа.

Фото: Дубаи - в топе популярных зимних направлений (unsplash.com/jennifer-pelegrin)

Как изменится спрос на отдых в популярной стране

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас очень популярен – в компании "Аполло-тур" это направление занимает третье место после Египта и Доминиканы по запросам туристов. Изменение срока сдачи теста для поездки ни на что не повлияет, считает руководитель Андрей Демура.

"Спрос не упадет ни на один процент. Украинцы охотно летят в ОАЭ, в том числе в Абу-Даби и в Рас-эль-Хайму - цены очень низкие", - соглашается с коллегой Максим Циркель.

Между тем, в системах бронирования туров отдых в Дубае без питания можно найти по цене от 280 долларов за 6 ночей в 4* отеле. А в Шардже, которую также любят туристы из Украины – от 325 долларов в 2* отеле без питания, и от 340 долларов – в отеле 4* с завтраками.

Фото: Отель в ОАЭ (booking.com)

Особенные правила для поездки в Абу-Даби

К слову, требование предъявлять негативный результат ПЦР-теста до 48 часов касается и транзитных пассажиров, которые летят Эмираты в другие страны. Также самостоятельным путешественникам стоит учесть, что в каждом эмирате могут дополнительные правила.

Например, в Абу-Даби в общественные места могут попасть только вакцинированные посетители. Украинским туристам придется перед вылетом зарегистрироваться на эмиратском сайте, чтобы подтвердить сделанную в Украине вакцинацию. Также нужно будет предъявить распечатанный ПРЦ-тест. На месте нужно сдать тест повторно.

Для тех, кто въезжает в Абу-Даби из Дубая, с 30 декабря 2021 года необходимо предъявлять Green Pass или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 96 часов.

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