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Зберегти культурні цінності від війни. В Україні створили спеціальний рахунок: деталі

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П'ятниця 25 березня 2022 14:20
Зберегти культурні цінності від війни. В Україні створили спеціальний рахунок: деталі Фото: Захисні роботи на пам'ятнику князю Володимиру (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кошти спрямують на охорону та евакуацію об'єктів, підтримку креативних індустрій

Благодійний рахунок для підтримки культури, медіа та збереження культурних цінностей відкрило Держагентство з питань мистецтва та художньої освіти за дорученням Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Телеграм-канал відомства.

Зазначається, що гроші, які надійдуть на благодійний рахунок, будуть спрямовані:

  • на охорону, евакуацію, оцифровку, захист і збереження культурних цінностей;
  • підтримку діяльності закладів культури і мистецтва, креативних індустрій, телебачення і радіомовлення, що постраждали, були пошкоджені або зруйновані в результаті бойових дій під час збройної агресії проти України.

Повну інформацію про надходження коштів на благодійний рахунок, а також звітність щодо їх використання можна буде переглянути на сайті Держмистецтв.

Зберегти культурні цінності від війни. В Україні створили спеціальний рахунок: деталі

Фото: Укривання архітектурних елементів у Львові (gettyimages.com)

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: АТ "Ощадбанк"

МФО 322669

Рахунок UA263226690000025236300755566

код ЄДРПОУ 43542231

Одержувач: Державне агентство України з питань мистецтв та художньої освіти

Для зарахування коштів в USD, EUR, GBP:

SWIFT: COSBUAUKKIE
BENEFICIARY’S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv
BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education
Ukraine, Kyiv, 01001
Borysa Grinchenka str., 1
IBAN UA263226690000025236300755566

Нагадаємо, ми писали, які пам'ятки архітектури постраждали від обстрілів і бомбардувань.

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