Ціна підвищується заздалегідь: розкрили секрети "гарячих" путівок у 2021 році

Відпочинок під час пандемії став радувати туристів більш низькими цінами – готелі пропонують знижки, а путівки часто дешевшають.

Обираючи оптимальний варіант туру, туристи часто сподіваються на "гарячі" путівки – ті, які можна придбати дешевше незадовго до вильоту. Експерти попереджають: у 2021 році з такими турами можна прогадати.

Ціна залежить від попиту

Гарячі тури - один з найбільш поширених запитів серед клієнтів турагенств. Керівник турагентства "TURBAR" Алла Глива пояснює на своїй сторінці в Facebook, що таке "гарячі тури" і як на них вплинула пандемія. За її словами, раніше здебільшого гарячими були тури, які продавали за пару днів до вильоту.

"Зараз таке теж є, але це набагато рідше. Чому? Тому що оператори втомилися "горіти", втрачати, і зробили по-іншому: вони заздалегідь роблять хорошу вартість і потім дивляться: якщо попит хороший - ціна зростає, якщо падає - знижують ціну", - розповідає вона.

Фото: Відпочинок в готелі Єгипту (pixabay.com)

Фахівець зазначає, що така динаміка вартості туру - постійна до закриття рейсу. І в разі, якщо вартість путівок на сусідні дати відрізняється, цьому теж є пояснення.

"Буває і таке, що дві дати поруч, а ціна дуже різна на один і той самий готель у того самого оператора. І ця ситуація залежить тільки від завантаження рейсу або готелю. В першу чергу, "гаряче" - це те, що не продано або те, що погано "завантажується", - пояснює турагент.

"Найгарячіші" – відмовні тури

Через пандемію тепер існують високі ризики того, що клієнт після покупки туру не зможе полетіти на відпочинок з причини хвороби, зазначає турагент. Немає гарантій того, що туристи не отримають "позитивний" результат ПЛР-тест за пару днів до вильоту. Саме тому страхування від невильоту стало найпопулярнішою страховою послугою для туристів.

"Гаряче" - це зараз здебільшого відмовні тури, якщо тест туриста виявився позитивний. Такі випадки зараз часто бувають на ринку", - підказує Алла Глива.

Відмовні тури часто публікують у профільних групах в соцмережах. Нерідко від готової путівки відмовляється сім'я за 2-3 дні до вильоту, якщо у когось із тих, хто летить, виявили коронавірус чи інший складний діагноз. Також відмовні тури пропонують і турагенти – з тієї ж причини. Вартість таких путівок істотно нижча - адже до поїздки залишається дуже мало часу.

Фото: Популярний курорт в Єгипті (egyptevakantie.com)

Наприклад, у тематичній групі у Facebook тижневий тур на двох до Шарм-ель-Шейху в 5* отель в номері "superior sea view" з харчуванням "все включено" з вильотом 10 лютого просять допомогти продати за ціною 20 тисяч гривень замість 32187 грн. Причина відмови – турист потрапив в лікарню через проблеми зі спиною. У публікації наголошується, що у підборі на ці дати вильотів вже немає.

"Мінуси" турів в останній момент

У "відмовних" путівок є нюанси, до яких туристам варто бути готовими, попереджають фахівці.

"Ви можете купити такий тур, але це не означає, що він буде на стільки ж днів, на ваші дати і розрахований на вашу кількість людей. І найголовніше – буде відповідати вашому бюджету", - пояснює керівник агентства "TURBAR".

Наприклад, "горіти" можуть вілли по 10 тисяч доларів. І навіть зі знижкою до 7000 доларів такий відпочинок може виявитися не всім по кишені. Крім того, плануючи відпочинок заздалегідь, неможливо вгадати, чи будуть пропозиції зі знижкою на той період часу, коли турист хоче летіти.

"Найважливіше, ми не знаємо, чи будуть "горіти" ваші дати або готель. Туди, куди вам хочеться. Оскільки все залежить від завантаження, ми можемо тільки дивитися за фактом або простежувати тенденції", - резюмує турагент.

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Фото: Тури можуть "горіти" й на дорогі курорти (booking.com)

Щоб туристи могли гарантовано отримати відпочинок, на який вони розраховують, їм радять максимально детально продумати всі параметри запиту.

"Зараз найбільш правильно – це озвучити бюджет, побажання (пісок, корали, галька). І тоді ви заощадите час і отримаєте саме той відпочинок, на який розраховуєте", - пише Алла Глива.

До речі, ще один варіант заощадити на вартості якісного відпочинку - раннє бронювання. При частковій оплаті путівок за кілька тижнів або місяців туроператори пропонують до 40% знижки.

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