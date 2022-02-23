"Багато чого змінилося". Експерт назвав три сценарії для туризму в Україні на тлі російської агресії

Про це в інтерв'ю розповів голова правління Visit Ukraine Антон Тараненко

На тлі загрози вторгнення Росії туристична галузь опинилася під загрозою зриву. Які можливі сценарії розвитку туризму чекають на Україну найближчим часом і як можна запобігти втратам у галузі.

Про це в інтерв'ю TRAVEL РБК-Україна розповів голова правління Visit Ukraine Антон Тараненко.

Ще пару тижнів назад Тараненко не прогнозував спаду в туризмі, але за ці два тижні у нас змінилося багато чого. Насамперед – у риториці того, що відбувається в Україні.

Фото: Київ, Україна (unsplash.com/hrsahatchiev)

За словами експерта, якщо заглянути далі, то на нас чекають три сценарії:

Негативний: у нас розпочинаються серйозні бойові дії, пов'язані не лише із Донецькою та Луганською областю. Закривається небо та туризм повністю зупиняється. "Реальний": події розпочинаються на сході України, загострення триває 2-3 місяці до початку літа. Березень та квітень ми живемо у стані повноцінної війни, як це було у 2014-15 роках. Державі треба буде переконати, що 80% відсотків території України є безпечними. Традиційний туризм впаде – залишиться на рівні 20-30% від максимуму, який був. Якщо в "добрий день" в Україну заїжджає 10 тисяч іноземців, то у першому варіанті цей показник буде "нуль", а в другому – 2-3 тисячі людей. Оптимістичний: якщо не буде активних бойових дій на Сході, немає загиблих, захоплення територій та заворушень у великих містах та у Києві, і йдуть переговори – ми втратимо десь 30-50% туристів. Вони обиратимуть безпечні міста – західну Україну чи море в Одесі.