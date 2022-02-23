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"Многое изменилось". Эксперт назвал три сценария для туризма в Украине на фоне российской агрессии

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 10:12
"Многое изменилось". Эксперт назвал три сценария для туризма в Украине на фоне российской агрессии Фото: Киев, Украина (unsplash.com/crystaltempest)
Автор: Евгения Тугушева

Об этом в интервью рассказал председатель правления Visit Ukraine Антон Тараненко

На фоне угрозы вторжения России туристическая отрасль оказалась под угрозой срыва.

Какие возможные сценарии развития туризма ждут Украину в ближайшее время и как можно предотвратить потери в отрасли, в интервью TRAVEL РБК-Украина рассказал председатель правления Visit Ukraine Антон Тараненко.

Еще пару недель назад Тараненко не прогнозировал спада в туризме, но за эти две недели у нас изменилось многое. В первую очередь – в риторике происходящего в Украине.

&quot;Многое изменилось&quot;. Эксперт назвал три сценария для туризма в Украине на фоне российской агрессииФото: Киев, Украина (unsplash.com/hrsahatchiev)

По словам эксперта, если заглянуть дальше, то нас ждут три сценария:

  1. Негативный: у нас начинаются серьезные боевые действия, связанные не только с Донецкой и Луганской областью. Закрывается небо и туризм полностью останавливается.
  2. "Реальный": действия начинаются на востоке Украины, обострение длится 2-3 месяца до начала лета. Март и апрель мы живем в состоянии полноценной войны, как это было в 2014-15 годах. Традиционный туризм упадет – останется на уровне 20-30% от максимума, который был. Если в "хороший день" в Украину заезжает 10 тысяч иностранцев, то в первом варианте этот показатель будет "ноль", а во втором – 2-3 тысячи человек.
  3. Оптимистичный: если не будет активных боевых действий на Востоке, погибших, захвата территорий и беспорядков в крупных городах и в Киеве, и идут переговоры – мы потеряем где-то 30-50% туристов. Они будут выбирать безопасные города – западную Украину или море в Одессе.

Напомним, ранее мы писали, как авиакомпании реагируют на эскалацию.

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