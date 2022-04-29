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Невигідні польоти. Через санкції маршрут Белавіа в анклав Росії став утричі довшим

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П'ятниця 29 квітня 2022 10:30
Невигідні польоти. Через санкції маршрут Белавіа в анклав Росії став утричі довшим Фото: Літак авіакомпанії "Белавіа" (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Тепер літакам з Мінська до Калінінграду потрібно пролетіти 1600 кілометрів місце 500

Після відновлення польотів білоруської державної компанії "Белавіа" з Мінська в Калінінград після річної перерви його протяжність зросла утричі. Тепер літакам потрібно пролетіти 1600 кілометрів місце 500, як було раніше.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Санкції проти "Белавіа" були введені ще до вторгнення Росії в Україну. Це сталося після того, як борт компанії Ryanair з Афін і Вільнюс в травні минулого року вимушено посадили на території Білорусі. Після цього білоруські спецслужби заарештували опозиціонера Романа Протасевича і його дівчину, які летіли цим рейсом.

В рамках санкцій була введена заборона не тільки" Белавіа", а й іншим авіакомпаніям країни входити в повітряний простір країн ЄС.

З цієї причини "Белавіа" оголосила про скасування всіх рейсів до Європи й також в анклав РФ Калінінград: літати стало просто нерентабельно, пише видання. Раніше політ в Калінінград з Мінська тривав 45 хвилин, а після введення санкцій — 2 години 10 хвилин.

"Однак такі обмеження з боку Європи не призвели до зупинки авіасполучення між Мінськом і Калінінградом. Замість "Белавіа" на підмогу прийшла російська авіакомпанія Nordwind, яка могла літати по колишньому короткому маршруту", — пояснюють у Avianews.

Однак після вторгнення Росії в Україну Євросоюз ввів санкції тепер і проти російських авіакомпаній. Через це вже і компанії Nordwind стало невигідно літати цим маршрутом. З Мінська в Калінінград знову стали відправляти літаки "Белавіа".

На онлайн-сервісі відстежування польотів flightradar24.com можна побачити, як проходив короткий маршрут, і як через санкції "Белавіа" змушена літати зараз.

Невигідні польоти. Через санкції маршрут Белавіа в анклав Росії став утричі довшим

Фото: Так виглядав маршрут Мінськ-Калінінград до введення санкцій (скріншот з сайту flightradar24.com)

Невигідні польоти. Через санкції маршрут Белавіа в анклав Росії став утричі довшим

Фото: За таким маршрутом "Белавіа" змушена літати зараз (скріншот з сайту flightradar24.com)

Замість польотів над територією Литви, як було до введення санкцій, тепер літаки "Белавіа" летять на північний схід, повертають над Санкт-Петербургом і пролітають над нейтральними водами Балтійського моря, минаючи Естонію. Латвію і Литву.

"Фінансування такого гака по суті відбувається за рахунок держави — єдиного власника "Белавіа", — пише видання.

Нагадаємо, ми писали, що WizzAir знову змінює плани щодо польотів в Україну.

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