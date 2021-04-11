Утричі більше українців: в Туреччині поділилися планами на новий сезон туризму

Курортне місто Бодрум цього року очікує триразове зростання кількості туристів з України. За словами мера міста Ахмета Араса, Бодрум швидко стає популярним місцем у Туреччині для преміального відпочинку. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Мер міста чекає утричі більше іноземних туристів, ніж у 2020 році, попри пандемію коронавірусу, повідомляється в заяві.

"Цього року ми отримуємо позитивний відгук від російських і українських туристів", - сказав мер Ахмет Арас під час зустрічі з журналістами.

Бодрум, де Егейське море зустрічається з Середземним, також є популярним місцем для відпочинку британців, німців, бельгійців, поляків.

Гостям насамперед цікава місцева мальовнича природа, море всіх відтінків, добре обладнані причали для яхт, 3500-річні історичні місця й піщані пляжі для відпочинку під сонцем.

Фото: В курортному місті очікують утричі більше українців (pixabay.com)

Преміальний туризм в Бодрумі

Оскільки Туреччина повністю не закривала кордону з початку пандемії коронавірусу, місто розраховує відкрити літній сезон у червні на повну потужність.

Попри істотне падіння доходів від внутрішнього розкішного туризму в усьому світі, в Бодрум прибуває все більше туристів, орієнтованих на преміальний відпочинок, зазначив мер міста.

Таку тенденцію він пояснює тим, що в Бодрумі – багато невеликих бутик-готелів а також можливостей для замовлення ексклюзивних турів.

"Це не те місто, де потрібно поспішати, бігати туди-сюди. Тут ви не закриваєтеся у великому готельному комплексі. Гуляйте по вулицях, спілкуйтеся з місцевими жителями, прогулюйтеся пляжними дорогами, орендуйте яхти, влаштовуйте короткі або довгі морські прогулянки", - закликав туристів Ахмет Арас.

Фото: Популярна послуга в Бодрумі – оренда яхт (pixabay.com)

За словами мера міста, у 2020 році місто прийняло більше місцевих туристів, ніж у попередні роки.

Також за час пандемії у місті набула популярності ще одна послуга – індійські весілля. Її стали досить часто замовляти туристи з Індії, які прагнуть провести яскраву весільну церемонію.

"Попри ситуацію з пандемією, ми провели шість великих весільних церемоній для гостей з Індії. Ведемо переговори з кількома організаторами, щоб забезпечити більше таких великих весільних церемоній цього року та в найближчі роки. Ми також очікуємо більшої кількості туристів з Тихоокеанського регіону, оскільки аеропорт Бодрума виконує прямі рейси в 38 країн, в основному з Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині стає популярною незвичайна локація, яку часто називають "другою Каппадокією".

Також повідомлялося, що у Туреччині почали штрафувати готелі за фальшивий пісок.