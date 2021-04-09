Альтернатива Каппадокії: в Туреччині стає популярною незвичайна локація

Фригійська долина - візитна картка та новий бренд країни

Туреччина продовжує готуватися до приїзду туристів в новому сезоні й популяризує цікаві локації країни, повідомляє турецьке агентство Anadolu (AA).

Голова Турецької асоціації туристичних агентств (TÜRSAB) Фіруз Багликая, яка нещодавно відвідала провінцію Афьон-Карахісар, повідомила агентству, що країна "працює над пожвавленням туризму" і "намагається підготувати сектор до нового туристичного сезону".

Вона також зазначила, що Афьон-Карахісар є важливим місцем для культурного, термального та гастрономічного відпочинку, а популяризація Фригійської долини сприяє розвитку культурного туризму.

Що таке Фригійська долина і де вона знаходиться

Фригійська долина, що налічує 3000 років історії та занесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, простягається через столицю Туреччини Анкару і центральний Ескішехір, а також сусідні райони Егейського регіону - Кютахью та Афьон-Карахісар.

За даними ЮНЕСКО, Фригія - цивілізація, що існувала у 800 роках до нашої ери в центральній Анатолії на південь від Середземного моря до Чорного моря на півночі.

Фото: Храм Зевса у стародавньому місті Айзаной. Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (en.wikipedia.org)

"Вздовж глибоких долин регіону були знайдені замки, кургани, кургани, некрополі, культові споруди, висічені в скелі, написи та рельєфи, вівтарі, цистерни, монументальні висічені в скелі гробниці й ніші - свідчення фригійської культури", - уточнюється в повідомленні.

Це давнє місце завдяки вражаючому ландшафту було неформально названо "другою Каппадокією".

"Друга Каппадокія": історія долини

Вважається, що фрігійці оселилися в Західній Анатолії приблизно у восьмому столітті до нашої ери.

Після падіння хетів фрігійці та їх королівство, що колись базувалося на території сучасної Анкари, стали домінуючою державою в Анатолії.

Відео: Фригійська долина (youtube.com/Efe Dani)

Більшість людей асоціює фрігійців з Троянською війною, де вони билися пліч-о-пліч з троянцями, як записано в "Іліаді" Гомера.

Також - з їх легендарним царем Мідасом - популярною фігурою в грецькій міфології. У Фригійській долині відвідувачам можна пройти по стопах цього стародавнього королівства і їх могутньої імперії.

Чим цікава Фригійська долина для туристів

Фригійська долина пропонує безліч "чудес". Окрім історії та культури, місце цікаве також своєю незайманою природою.

Оскільки цей район відносно вільний від туристів, долину цікаво і безпечно досліджувати під час пандемії.

Фото: Театральний комплекс Айзаной, Фригійська долина (en.wikipedia.org)

Прикрашена фригійськими реліквіями, висіченими в скелях гробницями та скульптурами, долина ідеально підходить для яскравих фото. Прогулюючись долиною, ви можете помітити схожість її скельних утворень зі знаменитими димоходами в Каппадокії.

Два найбільш важливі фригійські пам'ятники - скельні гробниці "Асланташ" (Левиний камінь) і "Йіланташ" (Зміїний камінь), розташовані недалеко від центру міста середньої Афьон.

Виявлений шотландським дослідником Вільямом Мітчеллом Рамзі в кінці 19 століття, Асланташ був названий на честь двох фігур лева, що стоять поруч із входом. Йіланташ знаходиться в декількох метрах від Асланташа і названий на честь статуї лева, що тримає в пазурах змію.

Фото: Багатьом Фригійська долина нагадує Каппадокію (en.wikipedia.org)

Пам'ятник Мідасу, також відомий як Язиликая (Покрита письменами скеля) - справжня "перлина" долини. Вважається шедевром фрігійців. Пам'ятник покритий різноманітними геометричними візерунками й ієрогліфами. Археологи вважають, що фрігійці проводили тут релігійні обряди.

Поряд з давніми поселеннями, корені яких йдуть до фрігійців, греків та римлян, в долині також знаходяться залишки спадщини перших християн і візантійців. Під час поїздки ви можете побачити невеликі каплиці та монастирські комплекси, а також численні висічені в скелях поселення візантійської епохи.

Як відвідати Фригійську долину

Цей напрямок вважається ексклюзивним. Це скоріше дослідні тури, які проходять окремо від відвідин інших регіонів країни. В долину возять тури з України, переважно авторські. Варто шукати пропозиції від турагентств і тих, хто сам займається розробкою таких поїздок.

Середня вартість такої поїздки - 10-12 тисяч гривень з людини без урахування ціни за переліт. Також потрібно буде летіти з пересадкою з Києва в Стамбул, потім - зі Стамбула в Анкару. Ціна за бюджетний переліт з лоукост-авіакомпанією за два перельоти складе близько 130 євро. Плюс - стільки ж на перельоти назад.

Другий варіант - замовити екскурсію у супроводі професійного гіда, коли ви вже перебуваєте в Туреччині. Приміром, якщо приїхали на відпочинок в один з курортних регіонів країни.

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