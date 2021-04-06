Узбережжя у поганому стані: готелі в Туреччині почали штрафувати за "неправильний" пісок

Пляжі Бодрума засипали небезпечним кварцом

Відпочинок у Туреччині може бути не тільки приємним, але й виявитися небезпечним для здоров'я. Деякі пляжі там штучно "відбілюють" з використанням шкідливих мінералів. За такий "благоустрій" днями були оштрафовані два готелі в Бодрумі, повідомляє turizmguncel.com.

Загальна сума штрафу за використання "неправильного" піску склала 70 тисяч доларів. Гроші повинні будуть сплатити два готелі в Бодрумі за використання кварцового мармурового пилу на пляжах.

Почалися серйозні перевірки

Місцева влада перевірила територію 37 готелів та взяла проби піску у відповідь на скарги про забруднення навколишнього середовища.

"Ми почали розслідування у регіоні силами нашого Міністерства навколишнього середовища і містобудування на скарги на те, що деякі готелі й дачні селища в Бодрумі використовували мармур і кварцовий пил при облаштуванні пляжів", - повідомив міністр Мурат Курум.

Фото: Бухта в Бодрумі (pixabay.com)

За результатами перевірки був виписаний штраф на 575263 ліри (70000 доларів).

За даними місцевих чиновників, на одному з об'єктів, що перевіряються мармуровий пил становив до 55% піску. Між тим, використання таких матеріалів заборонено в Туреччині. Про це заявив генеральний секретар Асоціації готельєрів Бодруму Орхан Кавала.

"Використання такого піску не відповідає природному середовищу Бодруму, тому ми просимо готелі організувати пляжі у своїх районах з використанням натуральних продуктів, ставлячи в пріоритет здоров'я людей", - зазначив він.

У чому небезпека кварцових пляжів

За даними видання hurriyet.com.tr, в Бодрумі вже 40 відсотків 183-кілометрового узбережжя "перетворилися" на Мальдіви. Але білосніжний вид пляжам надає не натуральний пісок, а кварцовий пил, який використовують у промисловості.

Такий спосіб прикрасити пляжі стали використовувати упродовж останніх двох років, оголошуючи, що це справжній привезений пісок. Втім, після перевірок готелі почали штрафувати та змусили прибрати небезпечний матеріал. Одне з місць, де був виявлений несправжній пісок – півострів Піна.

Фото: Білий колір часто зустрічається на вулицях Бодруму (pixabay.com)

Кварцовий пісок – це дрібні частинки (від 0,05 до 2 мм) метаморфічних гірських порід. Це сировина для виробництва бетону та вогнетривких матеріалів, вона має підвищену стійкість до високих температур.

Ось тільки на пляжі кварцовому пилу не місце, адже вдихаючи найдрібніші частинки, людина може отримати серйозні захворювання.

Відомий в Туреччині пульмонолог Тугче Касапоглу Хюркал пояснив, що можна спочатку обійтися кашлем. Але якщо дихати кварцовим пилом довго, то може початися астма, з часом зросте ризик раку легенів і загостриться перебіг туберкульозу.

Медик наполягає, що кварцовий пісок необхідно терміново прибрати з пляжів Бодруму, поки він не зробив курорт небезпечною зоною.

На шкідливий пісок поскаржилися туристи

Член виконавчого комітету міської ради Бодруму Мір Бахаттин Демір розповів, що на кварцовий пил в готелі поскаржилася пара туристів з Голландії, які надали зразок на дослідження.

"Туристам не подобається білий пляж, а справжня природа Мугли та інших пляжів, де є морський туризм, ось і приїжджають сюди. В іншому випадку вони обрали б Мальдіви", - зазначив чиновник.

Фото: Вілли на узбережжі в Бодрумі (pixabay.com)

Він додав, що готелі, вілли та об'єкти, побудовані з великими інвестиціями, не шкодують узбережжя, яке за законом є державною власністю. Крім того, власники руйнують морську екосистему.

"Ми виявляємо це за допомогою дронів, наскільки можемо, та інформуємо необхідні установи. На жаль, узбережжя Бодруму на цей час в жалюгідному стані. Кожен створив свої власні береги й пляжі з прибережними перехідними бар'єрами між ділянками пліч-о-пліч", - констатує чиновник.

Демір зазначає, завезення піску на пляжі не сертифіковане жодною установою Туреччини. І якби у туристів був попит на відпочинок на кварцовому пилу, що нагадує про Мальдівські острови, то така практика вже давно б використовувалася в Іспанії, Греції чи Італії.

До слова, ще двадцять років тому в Бодрумі популярні готелі дійсно засипали пляжі піском, який імпортували з Мальдів, але підвищення цін пізніше змусило завозити аналогічний тип піску з озера Салда на заході Туреччини, відомого як "Турецькі Мальдіви". Про це пишуть турецькі ЗМІ.

Повідомляється, що після вступу в силу заборони на вивезення піску з озера готельєри звернули увагу на мармурові кар'єри в цьому регіоні.

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