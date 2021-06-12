Уздовж двох морів у Туреччині: як пройти один із наймальовничіших у світі маршрутів

Лікійська стежка: бюджет поїздки, поради та тонкощі походу

Вперше про Лікійську стежку в Туреччині я почула, коли йшла по іншому відомому туристичному маршруту - шляху Святого Якова в Іспанії. Тоді випадковий попутник розповів, що Лікійська стежка – це щось неймовірне. І я відразу собі відзначила цей маршрут як обов'язковий до відвідування.

Пізніше мені вдалося спланувати такий самий похід і пройти частину стежки самостійно. Розповім головне про те, що варто знати, якщо ви хочете отримати такий цікавий і яскравий досвід.

Чим відома і цікава Лікійська стежка

Вона тягнеться на 540 кілометрів уздовж узбережжя на півдні Туреччини. Весь маршрут можна подолати в середньому за 30 днів, але можна пройти й частинами.

Лікійська стежка - це маршрут, який входить до топ 10 найкрасивіших у світі. Гори, Середземне та Егейське моря, ліси, атмосферні міста та села: тут вражає буквально все.

Фото: Лікійська стежка вважається одним з найкрасивіших пішохідних маршрутів (Ельміра Асланова)

Стежку можна пройти по Західній і Східній стороні. Західна стежка починається з Олюденіза: це класичний її початок.

Але також дуже популярна Східна стежка, яка починається з Гейнюка (Кемер).

Рішення про похід на Лікійську стежку я прийняла дуже спонтанно і швидко: не було часу вникати в усі нюанси, хоча зараз по цьому маршруту в інтернеті можна знайти дуже багато інформації. Я вибрала для себе Західну стежку з тієї причини, що Егейське узбережжя Туреччини дуже красиве.

Відео: Похід Лікійською стежкою в Туреччині (Youtube.com/Bulut Ertosun)

Отже, як потрапити на Лікійську стежку:

Прилетіти в аеропорт Даламана. Я летіла з Харкова з пересадкою в Стамбулі: квиток в обидва боки коштував 5200 грн.

Мій рейс був 3 травня: тоді ще не було прямих чартерних рейсів. Але зараз можна летіти прямим чартерним рейсом "Харків/Київ-Даламан".

Фото: Західна стежка проходить уздовж Егейського узбережжя Туреччини (Ельміра Асланова)

На виході з аеропорту стоять автобуси, які довозять до Фетхіє десь за 45 хвилин. А звідси потрібно дістатися до Олюденіза, де і починається стежка. Орієнтир - готель Garcia Resort. Там неподалік є покажчик "Lykia Way/Lykia Yolu" - це початок.

Стежка відзначена червоно-білими знаками, які вказують напрямок. Є також багато мобільних додатків, які вказують шлях, якщо ви заблукали. Один з самих популярних додатків - це Trail Smart (Російська мова в додатку є).

Фото: Стежка відзначена червоно-білими знаками, які вказують напрямок (Ельміра Асланова)

Дорогою можна ночувати як в наметах, так і в готелях. Але тим, хто вибирає ночівлю в готелі, як і я, потрібно заздалегідь грамотно вивчити й вибудувати маршрут, хоча б на день вперед, тому що іноді відстані між містами та селами може бути великим. Темніє досить рано, приблизно о 19: 00.

Найкраще йти навесні й восени, коли ще не так жарко. Проживання в готелі коштує в середньому 150 лір за ніч. Я жила одна, але це завжди був двомісний номер.

Фото: Для походу Лікійською стежкою варто вивчити маршрут хоча б на день вперед (Ельміра Асланова)

Що взяти з собою:

- Трекінгові черевики або кросівки. Це дуже важливо. Шлях часто проходить по камінню, спусках і підйомах. І у звичайних кросівках можна травмувати ногу - я такі випадки бачила;

- рюкзак;

- трекінгові штани/шорти;

- трекінгові палки (бажано);

- панама або кепка. Навіть навесні та восени сонце досить сильне;

- сонцезахисний крем;

- перекуси: я брала фрутково-горіхові;

- пару футболок;

- флісова кофта: вечорами іноді прохолодно;

- трекінгові шкарпетки;

- купальники/плавки: можливостей поплавати буде багато;

- трекінгові сандалі або крокси;

- power bank;

- сорочку з довгими рукавами;

- пляшка для води (водою потрібно добре запасатися);

- я також брала спальний мішок на випадок, якщо не встигну дійти до готелю. І він мені знадобився, коли один раз не встигла дійти до готелю, і орендувала намет у кемпінгу;

- для тих, хто йде з наметами, список речей буде більший.

Фото: Гори та ліси за маршрутом змінюються колоритними селищами й містами (Ельміра Асланова)

Маршрут дуже красивий: гори, ліси змінюються атмосферними селищами та невеликими містами. Велика частина маршруту проходить уздовж моря.

Я пройшла по такому маршруту: Олюденіз–Долина Метеликів–Фарелья–Шинок–Райський пляж – Гей-Бел–Гауралия–пляж Патара.

Потім на таксі я переїхала у місто Каш. Побула там кілька днів, і потім на автобусі поїхала в Фетхіє (45 лір за додатком obilet).

Після Фетхіє я відвідала стародавнє грецьке покинуте місто Кая Кей (Каякой). Спочатку Лікійська стежка проходила через нього. Тут навіть розмітки збереглися.

Фото: Значна частина маршруту проходить уздовж моря (Ельміра Асланова)

Далі з Фетхіє на таксі я доїхала в аеропорт Даламана за 200 лір. Міста дуже красиві, але я була в Туреччині під час локдауну. І, звичайно, через це не вдалося повністю відчути атмосферу міст: дуже багато закладів було закрито, людей на вулицях було дуже мало.

Харчування: оскільки я жила в готелях, сніданки вже входили до вартості. Сніданки - стандартні турецькі: яєчня, овочі, оливки, кілька видів сиру, масло, джем, мед, хліб. Дорогою зустрічаються невеликі кафешки з місцевою кухнею, в середньому ціна – 15-80 лір (приблизно 48-253 гривні).

Фото: Дорогою зустрічаються красиві чисті пляжі (Ельміра Асланова)

У селищах і містах є невеликі магазини й супермаркети. Дуже популярний супермаркет Migros, де хороші ціни. При кожній можливості раджу запасатися водою, тому що не скрізь є можливість її купити. І якщо в супермаркеті літр води може коштувати 2 ліри, то по дорозі може бути ціна й 10 лір.

Що ще варто враховувати: мої рекомендації

Як я вже казала, шлях часто йде гористою місцевістю, з камінням, то вгору, то вниз, і швидко йти не виходить – небезпечно. А навколо така краса, що хочеться зупинятися і насолоджуватися. Тому свій шлях потрібно грамотно розраховувати, щоб встигнути дійти й не залишитися вночі в лісі.

Розмітки не завжди добре видно. Якщо доріг три, то потрібно по кожній трохи пройти, щоб знайти позначку. Я до цього ходила по шляху Святого Якова в Іспанії. І там, звичайно, з розмітками справи набагато кращі.

Фото: Маршрут потрібно грамотно розраховувати, щоб не залишитися ночувати в лісі (Ельміра Асланова)

Іноді є кілька варіантів проходження одного маршруту. Наприклад, ділянка Кабак–Алинджа. Якщо піти вліво, то це короткий шлях, через водоспад. Якщо піти правіше, то це довший шлях, але йде він уздовж берега моря: там дуже красиво. Шлях виводить на Райський пляж (Cennet koyu), який дуже раджу.

Також раджу спілкуватися з місцевими. Вони найчастіше орієнтуються по місцевості краще будь-якої програми. Але англійську не скрізь знають, тому раджу мати при собі якийсь російсько-турецький перекладач.

Фото: Маршрут Лікійською стежкою підходить і для новачків, але з урахуванням коротких дистанцій (Ельміра Асланова)

Маршрут доступний і для новачків, але з розрахунком коротких дистанцій. По дорозі я познайомилася з великою компанією: кілька сімей з дітьми різного віку. Дітей було більше, ніж дорослих, але вони всі активно і весело йшли. Але при цьому дорослі розраховували маршрут так, щоб діти не втомилися.

Тому Лікійську стежку сміливо раджу! І сама ще обов'язково туди повернуся, щоб пройти весь маршрут.

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