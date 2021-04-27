Повний локдаун в Туреччині: що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок у країні

Залишаться доступними готелі, музеї та екскурсії

Відпочинок у Туреччині на травневі свята для українців опинився під питанням. Через повний локдаун з 29 квітня до 17 травня чимало туристів почали переживати про те, що нові обмеження негативно вплинуть на весняну відпустку.

Втім, і за офіційною інформацією, і на думку експертів туристичного бізнесу, туристів локдаун в Туреччині практично не зачепить. Обмеження спрямовані на боротьбу із захворюваністю серед місцевого населення.

Яким буде повний локдаун в Туреччині

Іноземні громадяни, які перебувають у Туреччині короткостроково, звільняються від дотримання 24-годинної комендантської години, яка триватиме з 19:00 29 квітня до 5:00 17 травня. Про це повідомляється в циркулярі на сайті турецького МВС.

Для туристів також залишаться працювати готелі, музеї та громадський транспорт. Магазини зможуть працювати всі дні, крім неділі, і тільки до 17:00. Ресторани і кафе повинні будуть працювати на доставку.

Фото: Туристична локація в Анталії (pixabay.com)

Обмеження, які стосуються тільки громадян Туреччини та іноземців з посвідкою на проживання:

- цілодобова комендантська година з 29 квітня до 17 травня;

- міжміські поїздки дозволені тільки зі спеціальним дозволом;

- бронювання місць в готелях не звільняє від дотримання комендантської години;

- організації та установи припиняють роботу;

- дитсадки та школи переходять на дистанційну освіту.

"Тури скасовувати не потрібно"

Для українських туристів скасовувати відпочинок в Туреччині не потрібно. З таким повідомленням звернувся до українців посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

"Під час робочої групи з питань туристів і безпеки Туреччини та України Міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой повідомив, що введений карантин не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмежень пересуватися між містами, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об'єкти Туреччини",- написав український дипломат.

Фото: Екскурсії для туристів не скасовують (pixabay.com)

Він додав, що в країні введено сертифікацію безпечного туризму, яка перевіряється низкою установ Міністерства внутрішніх справ і Міністерства культури і туризму Туреччини. Крім того, найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери.

Нові обмеження не на жарт стривожили українських туристів, у яких виліт до Туреччини був запланований на найближчі дні, повідомив у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії " Поїхали з нами" Олег Кулик.

"Паніка була, тому що в ЗМІ з'явилася неправдива інформація про закриття готелів. Туреччина вводить локдаун, але до туристів це ніякого відношення не має. Готелі не закривають, відпочинок не заборонений, і авіасполучення ніхто не зупиняє", - звертає увагу експерт.

Він додав, що зараз в Туреччині відпочивають туристи з багатьох країн: України, Казахстану, Білорусії, Росії. Нових туристів також селитимуть, а туроператори не перериватимуть чартерні ланцюжки.

"Локдаун в Туреччині вводять не вперше. Коли такий був оголошений в Стамбулі, місцевому населенню було заборонено виходити на вулицю, а на туристів це не поширювалося. Туристам потрібно було мати при собі документ, що підтверджує, що вони мандрівники: ваучер і паспорт, наприклад. Таким чином це відбуватиметься і цього разу", - зазначає він.

Фото: Туристам не заборонять відпочивати на пляжах (pixabay.com)

Як постраждає відпочинок туристів

Про те, до яких обмежень варто готуватися в Туреччині, розповідають відпочивальникам і місцеві гіди. Відео з таким поясненням українським туристам в екскурсійному автобусі надіслали і Олегу Кулику вранці з Туреччини.

"Всі, хто збирається прилітати в недалекому майбутньому до нас в Туреччину - як ми вже знаємо, діє локдаун до 17 травня. Поширюється він тільки на місцевих жителів. Це зробили, щоб у готелях було менше місцевого контингенту, щоб вони не виїжджали під час свят зі своїх будинків", - пояснює гід.

Він додає, що обмеження не поширюються на туристів. Але в зазначений період працюватимуть тільки магазини і ресторани на винос до 17 години.

"Всі інші послуги - перукарні, салони краси, торгові центри – будуть закриті. Екскурсійні програми тривають, туристам під час відпочинку можна буде виходити і гуляти по місту",- пояснює екскурсовод.

Фото: Багатьом туристам достатньо відпочинку на території готелів (booking.com)

Крім проблем із запланованим шопінгом, туристи не зможуть сповна насолодитися місцевою атмосферою на турецьких курортах, тому що місцевого населення на вулицях в найближчі три тижні не буде, звертає увагу Олег Кулик.

"На якість відпочинку локдаун ніяк не вплине для тих туристів, які їдуть за морем, харчуванням і сервісом. У готелях, де 95% туристів з України точно так само, як і в Єгипті, відпочивають і навіть не виходять, обмеження не діють. Таких бронювань на травневі свята і після – більшість. На пляжі будуть всі відпочивати", - резюмує керівник туристичної компанії.

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