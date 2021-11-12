Витрати на значні суми. Туристам розкрили деталі про приховані доплати при купівлі турів

Додатково доводиться платити за святкову вечерю і трансфер з аеропорту

Збираючись у відпустку, чимало туристів розраховують свій бюджет і максимальні витрати, а вже в подорожі багато хто стикається з прихованими доплатами при покупці туру.

Додаткові витрати виникають через конкуренцію всередині туристичного бізнесу: туроператорами, турагентами, готелями, пояснює на сторінці у Facebook Марія Степаненко, директор туристичної компанії "Sun Dali".

"Всі прагнуть викласти в пропозиції туристу ціну нижче, щоб виглядати в очах покупця найвигіднішим варіантом. Тому ціни, які ви бачите в рекламі, в Instagram, в самостійному пошуку туру - завжди з маленькою приставкою "від", - пояснює вона.

Експерт розповіла, які доплати можливі при бронюванні туру і як уникнути зайвих витрат туристам.

Святкові вечері в готелях

Часто на Новий рік або католицьке Різдво "в навантаження" до туру йде обов'язкова доплата за святкову вечерю. Сума при замовленні готелю підтягується значна. Чим популярніший і більш затребуваний готель, тим вищою буде ціна за святкові частування.

Фото: Можна вибирати готелі без доплат за вечерю (unsplash.com/reisetopia)

"Днями прораховувала новорічний тур для компанії та побачила в одному з готелів доплату в розмірі 230 доларів c людини, включаючи дітей. Тобто на сім'ю з двох дорослих і двох дітей до вартості туру додасться тисяча доларів! Турист спочатку завмер, а потім пробурчав "ну не знаю, може там стриптиз Кіркорова під концерт Адель буде", - описує свіжий приклад Марія Степаненко.

Уникнути обов'язкової доплати за таку послугу можна у двох випадках:

шукати готель, який не виставляє обов'язкові доплати;

або міняти дати туру так, щоб відпустка не припадала на Новий рік і Різдво.

Чи варто доплачувати за зручний виліт

Доплата за ранковий або вечірній рейс стосується вильотів з Києва. В один день в одного туроператора може бути і вечірній, і ранковий рейс, як туди, так і назад, пояснює фахівець.

"Стандартно ціна за тур вказується на тих рейсах, де, на думку туриста, "вкрадені" дні. Наприклад, виліт з Києва о 16:50, а зворотний - о 07:00. Якщо у цього ж туроператора є рейс з вильотом з Києва вранці, а зворотний увечері, то можна вибрати їх з доплатою близько 50 доларів з людини в кожну сторону", - розповідає турагент.

Фото: Доплата за час вильоту не гарантує його (unsplash.com/phil-mosley)

Але "підступ" в тому, що час вильоту чартерного рейсу може змінюватися навіть в тому випадку, якщо турист вибрав більш зручний час. І якщо авіакомпанія вирішить змінити час вильоту рейсу, то вона має на це право. І турагенту не завжди вдається оскаржити та повернути доплату туристу після закінчення туру.

"І другий підводний камінчик: вибір без вибору, коли бронюємо близько до дати й залишається тільки ранковий туди або тільки вечірній назад, і туроператор виставляє доплату, хоч і інших варіантів немає", - каже вона.

Якщо такий варіант доплати виявляється під час бронювання туру з туристом, йому пропонують інші дати або пропозиції інших туроператорів. Якщо після оформлення туру-агенту доводиться брати такі доплати на себе.

Стандартні страховки - тільки на дати туру

У турпакет медична страховка для туристів входить за замовчуванням. Але важливо пам'ятати, що турист застрахований з першого дня відпочинку і до завершення, згідно з датами туру, звертає увагу Марія Степаненко.

"Страховки від невиїзду в стандартні тури не входять, і ми пропонуємо їх туристам як додаткову опцію. Вартість такої послуги від 250 до 700 гривень з людини. Вона дозволяє туристу повернути гроші, а нам зберегти нерви, якщо до виїзду трапився коронавірус, госпіталізація, арешт, відмова у візі, і деякі інші екстрені ситуації", - перераховує переваги доплати за страховку вона.

Турист має право відмовитися від оформлення такої страховки, запропонованої агентом, але повинен зважувати всі ризики.

"У деяких випадках турагент таку страховку може подарувати, але це залежить від вартості туру і вашої програми лояльності в турагентстві", - зазначає фахівець.

За трансфери іноді доведеться доплачувати

"Всі звикли, що трансфер аеропорт-готель-аеропорт - це само собою перебачена послуга. Але чим більш нестандартний напрямок подорожі, тим вища ймовірність того, що трансфер або не надається, або включається як обов'язкова доплата", - попереджає турагент.

Фото: Вибір місця в літаку - зручна послуга (unsplash.com/toa-heftiba)

Вартість трансферу, наприклад, на Мальдівах може залежати від видів транспорту: гідролітак і катер або внутрішній переліт.

"У турах в Чорногорію з прильотом в Подгорицю трансфер на узбережжя не включений взагалі, а в гірськолижних турах в Австрію на регулярних рейсах до Мюнхена пропонується два варіанти: без трансферу або з доплатою за індивідуальний трансфер від 600 євро за машину в обидві сторони", - розповідає вона про різні варіанти в подорожах.

Зручні місця на рейсі

Вибір місця в літаку - дуже зручна послуга для туристів, особливо на далеких перельотах. Марія Степаненко рекомендує туристам купувати зручні місця на рейсі, якщо авіакомпанія пропонує таку можливість.

"Можна за схемою салону літака відразу вибрати собі місця ближче або подалі від туалету, біля проходу або біля віконця, поруч з друзями або подалі від тещі з дітьми", - говорить вона.

За гарний номер передбачена доплата

Коли туристи вивчають вартість турів, то в розсилках, добірках готелів, на сайтах завжди за замовчуванням показується мінімальна ціна - за номер найнижчої з можливих категорій.

Фото: У рекламі турів пишуть ціни за найдешевші номери (unsplash.com/edelle-bruton)

"Ви можете побачити в назвах номерів слова promo, land view, without balcony та інші дрібні приписки. Коли ви вже визначилися з готелем, обов'язково перевірте або запитайте у турагента, наскільки дорожчим буде номер з видом на море/ліс, яка доплата буде за двокімнатний номер - особливо, якщо ви їдете з дітьми", - радить керівник турагентства.

Варто дізнатися, чи надають гостям якісь бонуси, якщо вибрати якийсь "крутий" номер: там можливі джакузі на балконі, особистий асистент на весь період відпочинку або власний басейн, уточнює вона.

Послуги агента за бронювання авіаквитків

У разі, якщо квитки для подорожі туристи знайшли самі, але бояться помилитися при покупці та просять турагента забронювати їх, вони мають бути готові оплатити його послуги.

"Припустимо, ви знайшли потрібні квитки самі, але купити їх якось страшно. Ну раптом що: не туди натиснете, чи буде багаж включений, а там ще реєстрація на рейс на незнайомому сайті, а раптом ще якісь анкети потрібно заповнювати. В такому випадку будьте готові оплатити сервісний збір за роботу і турботу про вас", - говорить фахівець.

Вона наводить приклад, що в її агентстві сервісний збір за бронювання авіаквитків становить від 200 до 1500 гривень залежно від складності запиту і контролю.

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