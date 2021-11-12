Траты на внушительные суммы. Туристам раскрыли детали о скрытых доплатах при покупке туров

Дополнительно приходится платить за праздничный ужин и трансфер из аэропорта

Собираясь в отпуск, многие туристы рассчитывают свой бюджет и максимальные траты, а уже в путешествии многие сталкиваются со скрытыми доплатами при покупке тура.

Дополнительные расходы возникают из-за конкуренции внутри туристического бизнеса: туроператорами, турагентами, отелями, объясняет на странице в Facebook Мария Степаненко, директор туристической компании "Sun Dali".

"Все стремятся выложить в предложении туристу цену ниже, чтобы выглядеть в глазах покупателя самым выгодным вариантом. Поэтому цены, которые вы видите в рекламе, в Инстаграм, в самостоятельном поиске тура - всегда с маленькой приставкой "от", - объясняет она.

Эксперт рассказала, какие доплаты возможны при бронировании тура и как избежать лишних расходов туристам.

Праздничные ужины в отелях

Часто на Новый год или католическое Рождество "в нагрузку" к туру идет обязательная доплата за праздничный ужин. Сумма при заказе отеля подтягивается внушительная. Чем популярнее и востребованнее отель, тем выше будет цена за праздничные угощения.

Фото: Можно выбирать отели без доплат за ужин (unsplash.com/reisetopia)

"На днях просчитывала новогодний тур для компании и увидела в одном из отелей доплату в размере 230 долларов c человека, включая детей. То есть на семью из двух взрослых и двух детей к стоимости тура добавится тысяча долларов! Турист сначала замер, а потом пробурчал "ну не знаю, может там стриптиз Киркорова под концерт Адель будет", - описывает свежий пример Мария Степаненко.

Избежать обязательной доплаты за такую услугу можно в двух случаях:

искать отель, который не выставляет обязательные доплаты;

или менять даты тура так, чтобы отпуск не приходился на Новый год и Рождество.

Стоит ли доплачивать за удобный вылет

Доплата за утренний или вечерний рейс касается вылетов из Киева. В один день у одного туроператора может быть и вечерний, и утренний рейс, как туда, так и обратно, объясняет специалист.

"Стандартно цена за тур указывается на тех рейсах, где, по мнению туриста, "украдены" дни. Например, вылет из Киева в 16:50, а обратный - в 07:00. Если у этого же туроператора есть рейс с вылетом из Киева утром, а обратный вечером, то можно выбрать их с доплатой около 50 долларов с человека в каждую сторону", - рассказывает турагент.

Фото: Доплата за время вылета не гарантирует его (unsplash.com/phil-mosley)

Но "подвох" в том, что время вылета чартерного рейса может меняться даже в том случае, если турист выбрал более удобное время. И если авиакомпания решит изменить время вылета рейса, то она имеет на это право. И турагенту не всегда удается оспорить и вернуть доплату туристу по окончании тура.

"﻿И второй подводный камушек: выбор без выбора, когда бронируем близко к дате и остается только утренний туда или только вечерний обратно, и туроператор выставляет доплату, хоть и других вариантов нет", - говорит она.

Если такой вариант доплаты обнаруживается во время бронирования тура с туристом, ему предлагают другие даты или предложения других туроператоров. Если после оформления тура – агенту приходится брать такие доплаты на себя.

Стандартные страховки – только на даты тура

В турпакет медицинская страховка для туристов входит по умолчанию. Но важно помнить, что турист застрахован с первого дня отдыха и до завершения, согласно датам тура, обращает внимание Мария Степаненко.

﻿"Страховки от невыезда в стандартные туры не входят, и мы предлагаем их туристам как дополнительную опцию. Стоимость такой услуги от 250 до 700 гривен с человека. Она позволяет туристу вернуть деньги, а нам сохранить нервы, если до выезда случился коронавирус, госпитализация, арест, отказ в визе, и некоторые другие экстренные ситуации", - перечисляет преимущества доплаты за страховку она.

Турист имеет право отказаться от оформления такой страховки, предложенной агентом, но должен взвешивать все риски.

"В некоторых случаях турагент такую страховку может подарить, но это зависит от стоимости тура и вашей программы лояльности в турагентстве", - отмечает специалист.

За трансферы иногда придется доплачивать

"Все привыкли, что трансфер аэропорт-отель-аэропорт - это само собой разумеющаяся услуга. Но чем более нестандартное направление путешествия, тем выше вероятность того, что трансфер либо не предоставляется, либо включается как обязательная доплата", - предупреждает турагент.

Фото: Выбор места в самолете - удобная услуга (unsplash.com/toa-heftiba)

Стоимость трансфера, например, на Мальдивах может зависеть от видов транспорта: гидросамолет и катер или внутренний перелет.

"В турах в Черногорию с прилетом в Подгорицу трансфер на побережье не включен вообще, а в горнолыжных турах в Австрию на регулярных рейсах в Мюнхен предлагается два варианта: без трансфера или с доплатой за индивидуальный трансфер от 600 евро за машину в обе стороны", - рассказывает она о разных вариантах в путешествиях.

Удобные места на рейсе

Выбор места в самолете - очень удобная услуга для туристов, особенно на дальних перелетах. Мария Степаненко рекомендует туристам приобретать удобные места на рейсе, если авиакомпания предлагает такую возможность.

"Можно по схеме салона самолета сразу выбрать себе места поближе или подальше от туалета, у прохода или у окошка, рядом с друзьями или подальше от тещи с детьми", - говорит она.

За хороший номер предусмотрена доплата

Когда туристы изучают стоимость туров, то в рассылках, подборках отелей, на сайтах всегда по умолчанию показывается минимальная цена - за номер самой низкой из возможных категорий.

Фото: В рекламе туров пишут цены за самые дешевые номера (unsplash.com/edelle-bruton)

﻿"Вы можете увидеть в названиях номеров слова promo, land view, without balcony и прочие мелкие приписки. Когда вы уже определились с отелем, обязательно проверьте или спросите у турагента, насколько дороже будет номер с видом на море/лес, какая доплата будет за двухкомнатный номер - особенно, если вы едете с детьми", - советует руководитель турагентства.

Стоит узнать, предоставляют ли гостям какие-то бонусы, если выбрать какой-то "крутой" номер: там возможны джакузи на балконе, личный ассистент на весь период отдыха или собственный бассейн, уточняет она.

Услуги агента за бронирование авиабилетов

В случае, если билеты для путешествия туристы нашли сами, но боятся ошибиться при покупке и просят турагента забронировать их, они должны быть готовы оплатить его услуги.

"Допустим, вы нашли нужные билеты сами, но купить их как-то страшно. Ну мало ли: не туда нажмете, будет ли багаж включен, а там еще регистрация на рейс на незнакомом сайте, а вдруг еще какие-то анкеты нужно заполнять. В таком случае будьте готовы оплатить сервисный сбор за работу и заботу о вас", - говорит специалист.

Она приводит пример, что в ее агентстве сервисный сбор за бронирование авиабилетов составляет от 200 до 1500 гривен в зависимости от сложности запроса и контроля.

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