Багатогодинні очікування. Туристам розкрили деталі про перші дні відпустки в готелі

Як вирішити проблему тривалого очікування заселення в готель

Відпочинок на курортах Єгипту, Туреччини, або будь-якої іншої країни, куди з України літають чартери в пік сезону, часто починається з очікування свого номера в готелі. Нерідко буває так, що навіть вибравши тур з максимально зручним часом прильоту і вильоту, мандрівники часто потрапляють в "готельні паузи" через перенесення рейсів.

Хоча більшість відпочиваючих знають про стандартний час заселення в готель, який діє в більшості країн світу - 14:00, все ж чекати багато годин після виснажливих перельоту і трансферу готові не всі.

Питання, що робити при ранньому прильоті та пізньому заселенні, туристи обговорюють на форумах з досвідченими мандрівниками та туристичними агентами.

"У хорошому готелі заселять протягом години"

Літо - пікова пора для туристичних поїздок в курортні країни. За даними туристичних експертів, в топі популярних серед українців залишаються Туреччина і Єгипет, до яких нещодавно додалися також курорти Греції й Чорногорії.

У низький сезон через брак гостей готелі часто заселяли туристів раніше встановленого часу - зазвичай відразу після приїзду і реєстрації на ресепшені, а також оперативно запрошували на сніданок.

Але зі зростаючою завантаженістю готелів відпочиваючі все частіше стикаються з ситуацією, коли їм доводиться чекати своєї кімнати, яку о 12 годині повинні звільнити попередні постояльці.

Фото: Часто ранній переліт супроводжується пізнім заселенням в готель, коли номера доводиться чекати дуже довго (unsplash.com)

"Приїжджаємо в готель близько 6 ранку - виходить, чекати заселення до 14 годин? Нам сказали, можна почекати й біля басейну",- запитують на тематичних форумах туристи.

Багато досвідчених мандрівників відповідають, що кращий варіант – переодягнутися і вирушити до моря, а речі залишити на зберігання в готелі. Ось що радять туристи на питання при ранньому приїзді в готель:

- "Як пощастить. Послугами готелю можете користуватися відразу після реєстрації. Заселити можуть або раніше, або за окрему плату, або о 14 годині. Це залежить від заповненості готелю і настрою менеджера ресепшену";

- "У нормальному готелі заселять протягом години-півтори, під час очікування запропонують напої, одягнуть браслети й на сніданок запросять";

- "На сніданок не потрапляєте, але після 10-ти вам видадуть браслети. З ними вже можете отримати пляжні рушники й перекусити на барі. А біля басейнів можете бути хоч з 6 ранку. Візьміть в ручну поклажу купальник і в'єтнамки. Валізи залишайте на рецепції і - засмагати. Якщо близько, можна відразу в море. І не треба пхати їм долари - і так поселять";

Фото: Один з кращих варіантів очікування заселення - просто піти на море (unsplash.com/s-well-oj0zeY2Ltk4)

- "Шоколадка + пачка сигарет, і "золотий ключик" у вас в кишені. І великим не балуйте, не оцінять";

- "Їздимо до Єгипту понад 10 років, жодного разу не чекали. Годували і заселяли відразу";

- "У мене просили 150 доларів, через пару хвилин скинули до 50, 30, а потім і 20. І дали на наше прохання відразу номер з видом на море";

- "Якщо готель переповнений, то ніякі долари не допоможуть. Просто їх заберуть, а ви все одно будете чекати до 14:00".

"У день прильоту сніданок не передбачається"

Тим часом туристичні агенти попереджають туристів: загальноприйнятий міжнародний час поселення в готель – 14:00, виселення – 12:00. Розраховувати на інший підхід туристам не варто, тим більше не варто вимагати заселитися раніше.

Багато туристів думають, що як тільки прилетіли в країну на відпочинок, приїхали в готель, так у них і "все включено". Це не так, відповідає в коментарях на форумі у Facebook фахівець з туризму Ольга Грановська.

"До моменту заселення у вас навпаки все "виключено". Можна тільки ходити по території. Не покладено сніданок, навіть якщо ви прилетіли рано вранці. А коли все "включать" – це момент заселення о 14:00, іноді це 15:00 — залежно від готелю", - пише експерт.

Тільки з моменту заселення можна буде користуватися барами, ресторанами, заселитися в номер.

"Вимкнуть" ваше "все включено" в крайній день о 12:00, іноді це 11:00. Чи не покладено обід і вечерю. Ну а якщо вам пощастило і заселили раніше 14:00, то спасибі готелю", — зазначає вона.

Раннє заселення можна отримати, якщо забронювати додаткову ніч заздалегідь. Але якщо чартер поміняє час вильоту з ранку на вечір, ця доплата просто пропаде, додає Ольга Грановська.

Фото: раннє заселення можна отримати, якщо забронювати додаткову ніч заздалегідь (unsplash.com/toa-heftiba)

"Можна на місці спробувати доплатити або домовитися, якщо у готелю є місця і добра воля, вони заселять раніше. Але якщо ні, це їх право, і вимагати це на тій підставі, що "неправда, а нас завжди селили відразу" неетично. Є правила - і готель ніяк не пов'язаний з часом вашого прильоту ", — попереджає вона.

Не варто лягати спати на диванах на ресепшені, як часто роблять наші туристи, попереджає директор туристичного агентства "DIO TRAVEL" Дмитро Волков на своїй сторінці у Facebook.

Якщо мандрівники не згодні чекати кілька годин до обіду і хочуть заселитися відразу, для них можливі два варіанти вирішення ситуації.

"Можна замовити "раннє заселення". Вартість даної послуги зазвичай приблизно така, як вартість однієї ночі в готелі. Тоді вас гарантовано відразу заселять", - рекомендує фахівець.

Інший варіант - чайові співробітнику, пише він. Віддячити можна грошима або подарунком. Сума подяки може становити 10-30 доларів.

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