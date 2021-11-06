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Складки на білизні та оббивка крісел: туристам розповіли про найбрудніші місця в готельних номерах

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Субота 06 листопада 2021 16:22
Складки на білизні та оббивка крісел: туристам розповіли про найбрудніші місця в готельних номерах Фото: Готельні номери (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Як не заразитися на відпочинку і в літаку

Готельні номери можуть дістатися новим постояльцям без прибирання після попередніх гостей. У таких випадках простирадла на ліжку можуть просто розрівняти. Туристам розповіли, як дізнатися, що в кімнаті пропустили прибирання, повідомляє The Sun.

Своїми спостереженнями анонімно поділився один з бортпровідників. З якими ще проблемами з чистотою можуть зіткнутися туристи в готелях і під час подорожі літаком – в матеріалі РБК-Україна.

"Звертайте увагу на заломи на тканині"

Важливий критерій, за яким можна визначити свіжість постільної білизни – складки на тканині. Стюард пояснив: якщо простирадла виглядають пом'ятими, значить, прибиральник готелю пропустив кімнату.

Складки на білизні та оббивка крісел: туристам розповіли про найбрудніші місця в готельних номерах

Фото: На свіжих простирадлах залишаться складки від складання (unsplash.com/christopher-jolly)

З іншого боку, на простирадлах і підковдрах повинні залишитися заломи від складання після прання. Якщо гострих складок немає - значить, білизна давно не складалася.

"Не спіть на готельних простирадлах, на яких немає складок від складання. На них вже хтось спав", - сказав порадник.

Тим часом видання згадує розповідь прибиральника в мотелі в Маріпосі, який сам не завжди міняв ліжко після постояльців.

"Міняти 20 ліжок на день - виснажлива робота. Якщо я бачу білизну, яка не повністю зіпсована, я просто її туго натягую і сподіваюся, що цього ніхто не помітить", - поділився він.

Туристи, які багато часу проводять в готелях, відзначили "лайфхаки", як забезпечити чистоту і безпеку в номері.

"Коли я потрапляю в новий номер в готелі, я відкриваю кришку чайника. Якщо я бачу цвіль або іржу, що трапляється часто, то прошу новий номер або скорочую своє перебування до однієї ночі і переходжу в інше місце", - розповів один із мандрівників.

Він порадив брати у персоналу готелю додаткові рушники, щоб самому вимити всі склянки і столові прилади в номері перед використанням. До слова, в більшості готелів на тлі пандемії посуд в номері замінили на одноразовий – і його чистота сумнівів вже не викликає.

Складки на білизні та оббивка крісел: туристам розповіли про найбрудніші місця в готельних номерахФото: Прибиральники в готелях іноді лінуються міняти постіль після виселення гостей (unsplash.com/ashwini-chaudhary)

Найбрудніші місця в готельних номерах

Складно розслабитися в готельному номері, уявляючи, що кімната є "чашкою Петрі" для бактерій попередніх постояльців, пише видання з посиланням на New York Post. Туристам наводять список місць, де накопичується найбільше небезпечних мікробів – це тим більше актуально на тлі пандемії коронавірусу.

  1. Поверхні в душі. Мікробілог Філіп Тієрно попереджає, що на стінах у ванній утворюється плівка, в якій селяться мікроорганізми, а також повним ходом "розквітає" грибок. Під ноги в ванну варто спочатку пустити гарячу воду і набризкати трохи шампуню.
  2. Унітаз. Якщо туалет візуально брудний - варто змінити номер або готель. З собою варто возити спиртові серветки, щоб протерти сидіння і ручку змиву. Є ризик підхопити кишкові бактерії.
  3. Душова насадка. У ній можуть накопичуватися небезпечні бактерії легіонели. Перед прийомом душу варто спустити гарячу воду.
  4. Пульт керування. Всередині пристроїв знаходили волосся, частини комах, косметику, піт і сліди інших виділень людського організму. Туристам радять користуватися пультами через поліетиленовий пакет.
  5. Ліжко. Туристам відразу радять знімати покривало, в якому можуть бути сліди сперми, сечі та пилові кліщі. Алергікам варто брати в готель відповідні ліки.
  6. Килим. Це покриття давно вважається одним з найбрудніших в готелях, адже його не миють після кожного гостя. У тканині килимів може бути як пиловий кліщ, так і спори грибків, тому босоніж по підлозі ходити не варто.
  7. М'які меблі. У тканинах оббивки може зберігатися багато бактерій, якщо врахувати, що деякі постояльці сидять в кріслах без одягу. Заразитися можна як мінімум стафілококом.

Складки на білизні та оббивка крісел: туристам розповіли про найбрудніші місця в готельних номерахФото: Стюард збирає сміття у пасажирів літака (unsplash.com/lukas-souza)

Найбільш заразні поверхні в літаку

Дослідження поверхонь в салонах літаків свого часу шокували вчених. Мікробіолог Кіт Уоррінер вивчав проби з п'яти зон в літаку. Всього обстежили поверхні протягом 20 рейсів.

На аналізи брали проби з підголівника сидіння, столика для таці, ременя безпеки, "кишені" на спинці сидіння і ручки на дверях туалету.

На підголівнику, який виявився найбруднішим, поруч з кишенею, виявили кишкову паличку і бактерії, які легко викликають ангіну. При цьому бортпровідників такі результати не здивували, оскільки вони бачили, що різні пасажири "запихали" в ці кишені.

Нагадаємо, ми писали про речі, які туристам дозволено забирати з готельних номерів.

Раньше туристам розкрили деталі про поселення в готелі під час відпустки.

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