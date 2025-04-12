Не только Ужгород! Куда поехать на сакуры: топ-5 самых ярких мест цветения в Украине

Где можно полюбоваться цветением сакур этой весной в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Ужгород

Цветение сакур - это короткий, но невероятно красивый период, дарящий весеннее расцветание розовых цветков. В Украине это природное явление можно наблюдать в нескольких городах, но настоящей меккой для поклонников сакур является Ужгород. Это город, где уже почти столетие расцветают тысячи сакур, погружая все вокруг в нежно-розовый цвет.

Первые сакуры в Ужгороде были посажены еще в 1923 году. Однако именно в 30-х годах, когда Закарпатье находилось под контролем Чехословакии, город начал получать свой характерный вид благодаря массовой высадке этих деревьев.

С тех пор сакуры стали неотъемлемой частью архитектуры города. Сейчас Ужгород может похвастаться более чем пятью тысячами сакур, растущих на разных улицах, создавая настоящий весенний рай.

Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу весеннего цветения, Ужгород предлагает несколько идеальных локаций для фотографий.

Проспект Свободы и маршруты № 9

На проспекте Свободы расположены не только сакуры, но и сливы Писарди, образующие удивительные розовые аллеи. Для туристов горсовет рекомендует маршрут № 9, проходящий через главные транспортные узлы - железнодорожный и автобусный вокзалы. Сакуры здесь можно увидеть на разных участках улицы, а центральной точкой является площадь Корятовича, где расцветают самые большие деревья.

Основные улицы Ужгорода

Сакуры, расположенные на таких улицах, как Собранецкая, Мытная, Братьев Бращайко, Киевская набережная, Марии Заньковецкой, - это не просто деревья, а настоящие весенние пейзажи, которые дарят замечательные кадры. Вдоль этих улиц можно прогуливаться, наслаждаясь цветущими деревьями, делая множество фотографий.

Арка из сакур: Закарпатская, 36

Если вы хотите создать уникальные фотографии под розовой аркой, посетите локацию на Закарпатской, 36. Здесь старые сакуры образуют естественную арку, под которой можно сделать впечатляющие кадры. Это место идеально для фотосессий в полный рост и для детских съемок.

Сакуры на Набережной Независимости

Набережная Независимости - еще одно популярное место для тех, кто хочет сделать фотографии среди цветущих сакур. От пешеходной зоны к Галагову простираются розовые "четки", по которым проходят многочисленные туристы.

Уже традицией стало, что каждый, кто проходит мимо, обязательно останавливается, чтобы сделать фотографию в этом райском уголке. Сакуры в Ужгороде (Фото: Ужгородский городской совет)

Аллея сакур в Ужгороде (Фото: Ужгородский городской совет)

Цветение сакур в Ужгороде (Фото: Ужгородский городской совет)

Мукачево

Следующий город в нашем списке - Мукачево. Весна в этом городе - это не только оживление природы, но и захватывающее зрелище цветения сакур. В 2025 году первые сакуры уже расцвели на улице Маргитича, и город готовится к пику цветения, который прогнозируют после 12 апреля.

Благодаря огромному количеству этих японских вишен, Мукачево превращается в настоящую цветущую сказку, что ежегодно притягивает все больше туристов и жителей.

Уже несколько лет подряд Мукачево активно высаживает сакуры, и 2024 год не стал исключением. В прошлом году город пополнился более 550 новыми деревьями сакур.

Это продолжение многолетней традиции, ведь уже 11 лет назад на улице Коменского было высажено 202 дерева японской вишни. Однако больше всего поражает то, что сегодня в Мукачево в течение 6 тысяч метров улиц можно наслаждаться красотой этих цветущих деревьев.

Где стоит увидеть сакуры в Мукачево?

Улица Маргитича - это одно из первых мест, где начинается цветение сакур. Благодаря огромному количеству деревьев, растущих на этой улице, именно здесь можно наслаждаться первыми красками весны.

Набережная Латорицы в Центральном парке - одно из самых живописных мест для того, чтобы полюбоваться сакурами. С этой локации открывается невероятный вид на монастырь, что добавляет особой атмосферы к пейзажу.

Улица Коменского - локация, где 11 лет назад было высажено 202 сакуры. Она уже давно стала популярным местом для фотосессий и прогулок под цветущими деревьями.

Улица Пряшевская - самая большая аллея сакур в Мукачево и даже во всем Закарпатье. Протяженность этой аллеи составляет 1600 метров, и во время цветения она превращается в настоящий лепестковый тоннель, поражающий всех без исключения.

Улица Ужгородская - еще одна аллея сакур, длина которой 1390 метров. Это еще одна возможность насладиться красотой цветущих японских вишен.

Безумная сакура на улице Владимира Фраткина - это одна из самых выдающихся сакур, которая уже давно стала местной легендой. Дерево поражает своей красотой и величием, а рядом с ним можно встретить самое старое дерево сакуры в Закарпатье - ему 99 лет. Это настоящая жемчужина Мукачево, которая привлекает многочисленных туристов. Сакуры в Мукачево (Фото: Мукачевский городской совет)

Безумная сакура (Фото: Мукачевский городской совет)

Цветение сакур в Ровно: весна в сердце города

Ровно - город, где весна не только приносит тепло, но и расцветает во всей своей красе благодаря сакурам. Эти деревья стали настоящим украшением города, а их цветение привлекает внимание жителей и туристов, которые хотят насладиться красотой этого растения.

Одно из самых известных и живописных мест для наблюдения за сакурами в Ровно - это площадь Независимости. Именно здесь, в самом центре города, расположена красивая и пышная аллея сакур.

Эти деревья стали настоящим украшением площади, и когда они расцветают, город превращается в настоящий цветущий рай. Вид сакур на фоне архитектуры города создает непередаваемую атмосферу весеннего обновления.

Еще одно место, которое стоит посетить во время цветения сакур, - это территория возле драмтеатра. Здесь растет одна из самых пышных сакур в городе. Дерево раскидистое и цветет настолько обильно, что станет прекрасным фоном для весенних фото.

Если вы хотите сделать яркие снимки среди цветущих деревьев, эта локация станет идеальным местом для прогулки и фотосессии. Ровенские сакуры (Фото: Костопольский городской совет)

Сакуры на Ровенщине (Фото: Костопольский городской совет)

Львов утопает в сакурах

Львов - это город, который осенью наполняется цветами золотых листьев, а весной расцветает в полной красе. Одним из главных весенних украшений является расцвет сакур, заполняющих улицы, парки и площади, даря городу атмосферу сказки.

Сакуры во Львове становятся настоящим праздником для глаз и прекрасным фоном для фото, что позволяет каждому почувствовать всю красоту весеннего сезона.

Лучшие локации для наблюдения за сакурами во Львове

Парк Папы Иоанна Павла II

Это одно из самых живописных мест во Львове, где расцветают сакуры. Здесь можно не только наслаждаться видом деревьев, но и прогуляться по уютным аллеям парка, что является прекрасным местом для релаксации.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Это место, где сакуры стали настоящим символом весны. Около 120 сакур, большинство из которых были посажены десять лет назад, украшают территорию возле церкви. Это одно из любимых мест для прогулок львовян.

Площадь Петрушевича

На этой площади растет более десяти сакур, создавая идеальное место для прогулок и фотосессий. Площадь поражает своей атмосферой, особенно во время цветения этих нежных деревьев.

Улица Черновицкая

Эта улица ведет к главному железнодорожному вокзалу Львова. Рядом со станцией можно увидеть несколько сакур, которые добавляют весеннего настроения к шумному городскому ритму.

Улица Городоцкая (возле костела св. Анны)

Эта локация станет идеальным фоном для весенних фотографий, где сакуры и архитектура костела сочетаются в замечательный пейзаж.

Таможенная площадь

Здесь расцветают не только сакуры, но и райские яблочки и миндаль, создающие настоящее весеннее чудо. Таможенная площадь - это место, где природа и городская атмосфера встречаются в лучшем виде.

Музейная площадь

Это пространство с Доминиканским собором украшает одна сакура, что добавляет весеннего шарма к этой исторической локации. Музейная площадь идеально подходит для спокойных прогулок и фотографий.

Двор Львовского торгово-экономического университета

Это уютное место на улице Туган-Барановского, 10, где сакуры уже давно стали неотъемлемой частью весеннего ландшафта университета.

Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого (Шевченковский гай)

Один из самых живописных уголков Львова, где можно не только увидеть сакуры, но и окунуться в атмосферу старинной украинской архитектуры.

Вход в парк культуры им. Тютюнников, 27

Это еще одна замечательная локация для тех, кто хочет насладиться цветением сакур во Львове. Парк культуры дарит тишину и спокойствие, идеально подходит для отдыха среди природы.

Улица Самойленко и Улица Героев Майдана

Эти улицы расцветают сакурами в весенний период, предлагая отличные возможности для фотосессий и неспешных прогулок.

Пересечение улиц Студенческая и Зеленая

Это еще одно прекрасное место, где можно увидеть сакуры, которые добавляют особого колорита улицам Львова.

Улица Котлярская

Здесь также растут сакуры, превращающие эту часть города в настоящую цветущую аллею во время весеннего цветения. Сакуры во Львове (Фото: Львовский городской совет)

Цветущий Львов (Фото: Львовский городской совет)

Цветущие сакуры (Фото: Львовский городской совет)

Киев

В столице также есть несколько мест, где можно увидеть цветение сакур. Красота этих нежных деревьев не только радует глаз, но и наполняет город атмосферой романтики и спокойствия. Если вы хотите насладиться этой природной красотой, вот несколько проверенных мест в Киеве, где можно увидеть расцвет сакур.

Национальный ботанический сад имени Гришко

Это одно из лучших мест для наблюдения за сакурами в Киеве. На японском участке и в японском саду расцветают многочисленные сакуры, создающие великолепный пейзаж. Ботанический сад - это идеальное место для прогулок среди цветущих деревьев, а также для того, чтобы сделать незабываемые фотографии на фоне роскошных сакур.

Парк Киото на Лесном массиве

Это место является настоящим символом японской культуры в Киеве. Парк Киото известен своей самой длинной аллеей сакур в Украине - более 360 деревьев. Каждую весну эта аллея превращается в настоящую цветущую дорогу, приглашающую пройтись под розовыми ветвями сакур и насладиться их красотой.

Мариинский парк

Мариинский парк - это не только хорошее место для прогулок, но и локация для наблюдения за сакурами. Аллея сакур, находящаяся возле Верховной Рады, является популярным местом среди киевлян и туристов, которые хотят насладиться весенней атмосферой. Это место идеально подходит для неспешных прогулок и созерцания цветов.

Печерский ландшафтный парк

Этот парк также славится своими сакурами, в частности участок между станциями метро Арсенальная и Днепр является одним из лучших для того, чтобы увидеть цветение сакур. Здесь вы можете почувствовать спокойствие и насладиться видами на Днепр в окружении расцветших деревьев.

Поющее поле

Отдельные сакуры у главного входа на Певческое поле - это еще одно место, где можно увидеть эти цветущие деревья. Эти сакуры добавляют особого шарма этому пространству, и даже в центре города вы можете найти уголок для спокойной прогулки среди природы.

Экспоцентр Украины (ВДНХ)

ВДНХ - это огромный комплекс, который славится не только своими выставками, но и красивыми аллеями сакур. Особенно впечатляющие аллеи, растущие рядом с павильонами, где каждую весну расцветают эти сказочные деревья, делая территорию ВДНХ еще более привлекательной для посетителей.

Территория Киево-Печерской Лавры

Внутренний двор Киево-Печерской Лавры также стал домом для нескольких сакур. Это место является не только духовным центром Киева, но и живописным пространством для тех, кто хочет увидеть цветение сакур на фоне исторических архитектурных памятников.

Парк Отрадный

Парк Отрадный, а точнее центральная аллея этого парка, также не останется без внимания любителей сакур. Здесь можно увидеть несколько роскошных сакур, которые добавляют весеннего настроения и дарят прекрасные моменты для фото. Столичные сакуры (Фото: Киевский городской совет)

Сакуры в столице (Фото: Киевский городской совет)

Черновцы

Хотя Черновцы не так часто вспоминают среди городов, где можно увидеть цветение сакуры, на самом деле этот город имеет несколько впечатляющих локаций, где японские вишни расцветают каждую весну.

Сакуры в Черновцах создают уникальную атмосферу, превращая город в настоящий цветущий оазис. Если вы ищете места, где можно насладиться красотой этих деревьев, вот несколько проверенных локаций:

Черновицкий национальный университет (резиденция)

Этот университет является не только архитектурной жемчужиной Черновцов, но и прекрасным местом для наблюдения за цветением сакур. Впечатляющая резиденция университета, занесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, окружена великолепными аллеями сакур, которые придают особый шарм этому величественному заведению. Прогулка среди расцветших деревьев будет незабываемой!

Центральный парк культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко

Этот парк - настоящая отдушина для черновчан и гостей города. Здесь можно найти аллеи сакур, которые создают сказочную атмосферу весеннего цветения. Прогулка по парку, когда деревья покрываются розовыми цветами, - это отличный способ насладиться природой и отдохнуть от городского шума.

Улица Университетская (от университета до центральной площади)

Эта улица проходит через центр Черновцов и ведет от Черновицкого национального университета до центральной площади. Известная своей архитектурной красотой, она также поражает своими сакурами. Здесь вы сможете пройтись под цветущими деревьями, почувствовать весеннее настроение города и сделать замечательные фото.

Аллея сакур возле театра имени Ольги Кобылянской - Парк Октябрьский

Это еще одна локация, где можно насладиться красотой сакур в Черновцах. Аллея сакур, ведущая к театру имени Ольги Кобылянской, находится в парке Октябрьском. Здесь растут несколько аллей японских вишен, которые добавляют весенней атмосферы и делают этот парк прекрасным местом для прогулок. Сакуры в Черновцах (Фото: Черновицкий городской совет)

Черновицкие сакуры (Фото: Черновицкий городской совет)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Ужгородский городской совет, Мукачевский городской совет, Костомельский городской совет, Киевский городской совет, Черновицкий городской совет.