Этот украинский водопад выглядит, как из фильма "Аватар": смотрите фото

В Карпатах есть водопад, куда все пытаются попасть (коллаж: РБК-Украина)

О какой же "киношной" локации идет речь, где она находится и как туда доехать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Где находится водопад, "как из фильма "Аватар"

Речь идет о Манявском водопаде в Ивано-Франковской области - одной из самых живописных природных локаций Украинских Карпат.

Он расположен возле села Манява, недалеко от курортного Буковеля, на реке Манявке (приток Быстрицы Солотвинской). Водопад имеет высоту около 18 метров и является самым высоким в Украине. Весной его потоки становятся особенно полноводными, а окружающий лес оживает яркими цветами, что делает его идеальной локацией фотосетов и съемок Reels. Эти кадры из Карпат легко спутать с Голливудом - и это не монтаж (фото: Getty Images)

Жители села в древности называли водопад "шипот" или "шипит" из-за своеобразного шума, который образует нисходящая вода, говоря, что водопад "шипит".

А еще Манявский водопад часто называют "карпатской Исландией" или "украинской Пандорой". И не зря: многие сравнивают его с водопадом в ущелье Агуарикс, вдохновившим художников при создании пейзажей фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона.

В культовой ленте природа планеты Пандора с ее водопадами, скалами и туманами - это компиляция реальных локаций из Индонезии, Китая и Южной Америки. Но вид украинского водопада вполне "тянет" на один из таких киношных пейзажей.

Попасть туда из Манявы несложно: маршрут к водопаду - пешеходный, по удобной тропе через буковый лес и вдоль хрустального ручья. Дорога может занять два часа, но наградой становится зрелищная природная сцена - стены каньона, мхи, туман и постоянный гул воды.

Манявский водопад - это место, которое стало хитом Instagram (фото: соцсети)

Интересно, что рядом с водопадом есть еще одна популярная локация - старинный Манявский скит - монастырь XVII века, который является не только туристической, но и духовной достопримечательностью.

Маршруты к Манявскому водопаду из разных городов Украины

Автомобилем (самый удобный вариант)

Из Ивано-Франковска - примерно 1,5 часа (60 км). Ехать по трассе Н09 до Богородчан, далее через села Гута и Манява. В центре Манявы есть указатель к водопаду. Последние 7-8 км - грунтовая дорога, желательно иметь авто с высоким клиренсом.

Из Буковеля/Яремче - 1,5-2 часа через Надворную или Ворохту, Богородчаны и Маняву.

Из Киева - около 10 часов (600 км) по трассе М06 до Львова, затем через Ивано-Франковск.

Общественным транспортом

Поездом или автобусом до Ивано-Франковска. Из Ивано-Франковска - автобусом или маршруткой до Богородчан. Из Богородчан - маршруткой или такси до Манявы. От села до самого водопада - пешком примерно 6-7 км (1,5-2 часа) или на внедорожнике/квадроцикле (если есть возможность).

Экскурсии

Многие турфирмы в Ивано-Франковске, Яремче и Буковеле организовывают однодневные туры к Манявскому водопаду с трансфером, гидом и посещением Манявского скита.

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