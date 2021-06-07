Іспанія відкривається для туристів: які шанси в українців відпочити влітку в цій країні

Для поїздок знадобиться паспорт вакцинації

Іспанія відкрила кордони для туристів з 7 червня практично з усіх країн світу. Уряд опублікував нові умови для мандрівників з країн поза ЄС і з Шенгенської зони, повідомляє видання El Pais.

Пасажирам буде дозволено в'їзд до Іспанії, якщо вони отримали повні дози вакцини від COVID-19, схваленої ВООЗ або Європейським агентством з лікарських засобів більш ніж за 14 днів до прибуття.

Також деякі мандрівники зможуть приїжджати в Іспанію з негативним ПЛР-тестом або тестом на антиген. Про це йдеться в тексті, опублікованому 5 червня в офіційному державному віснику країни.

Чи зможуть українські туристи відпочити в Іспанії цього літа? З таким питанням РБК-Україна звернулося до туристичних експертів.

Нові правила в'їзду в Іспанію: що відомо

Згідно з новими правилами, в Іспанію можуть їхати туристи, які повністю прищепилися вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen, Sinopharm і Sinovac-Coronavac. Неповнолітнім буде дозволено в'їзд у супроводі людей, які були повністю вакциновані.

Фото: Туристам з ЄС дозволили в'їжджати з тестом на антиген (pixabay.com)

З 7 червня, всі туристи з Шенгенської зони зможуть в'їхати в Іспанію з цифровим сертифікатом ЄС на COVID-19, який набуде чинності 1 липня. У такому документі буде вказано, чи був його пред'явник вакцинований, чи пройшов він ПЛР-тест або тест на антиген, а також, чи перехворів він коронавірусною інфекцією.

Мандрівники з країн Європейського Союзу і близько десятка інших, яким вже дозволений в'їзд з поважної причини або в туристичних цілях, зможуть пред'являти не тільки дорогий ПЛР-тест, але і дешевший тест на антиген за 48 годин.

В цей час заборонений в'їзд в Іспанію тільки пасажирам з декількох країн, навіть якщо вони вакциновані: Індія, Бразилія і Південна Африка.

Що говорять про відкриття Іспанії в ЄС

У Європі до нових правил в'їзду в Іспанію поставилися з "певною недовірою", пише видання El Pais. Європейська комісія в п'ятницю закликала до обережності щодо пом'якшення обмежень на поїздки через коронавірус.

Фото: Архітектура в Іспанії (pixabay.com)

"Це їхня відповідальність, але ми закликаємо до узгодженості дій на благо громадян Європейського Союзу", - заявив головний прес-секретар ЄС Ерік Мамер.

За його словами, спільна рекомендація ЄС встановлює, що негативний ПЛР-тест треба запитувати в усіх мандрівників.

Тим часом нові умови для туристів ще в травні анонсував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на туристичному ярмарку в Мадриді.

За прогнозами Державного секретаря з туризму Фернандо Вальдеса, Іспанія буде зможе прийняти 14,5 до 15,5 млн туристів з липня до вересня 2021 року. Ця цифра складе близько 40% турпотоку за цей період у 2019 році, зате удвічі більше, ніж у 2020 році на тлі пандемії.

Фото: Храм Святого Сімейства в Барселоні (pixabay.com)

Коли українці можуть планувати відпустку в Іспанії

За останніми даними українського МОЗ, станом на 7 червня в Україні повну вакцинацію отримали 147 118 людей.

За інформацією відомства, всі щеплені зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською та французькою мовами тільки в паперовій формі після отримання другої дози вакцини або у сімейного лікаря. Термін дії такого документа - рік.

У минулі роки до пандемії не менше 50 000 туристів з України відвідували Іспанію щорічно. Тоді були й регулярні, й чартерні програми на курорти країни, розповідає в коментарі РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора компанії "Tez Tour".

"Іспанія однозначно буде туристичною локацією для відпочинку українців і цього літа. Але питання в тому, в якому обсязі. У нас дуже мала кількість тих, хто вакцинувався. Тому або прискориться вакцинація тих, хто безпосередньо хоче потрапити до Іспанії, або ж цей потік перенесеться на наступний рік. Проте робити прогнози зараз рано", - зазначає він.

На думку експерта, цього року туризм до Іспанії буде переважно індивідуальним. Для того, щоб туроператори могли формувати чартерні рейси, повинна бути впевненість в тому, що вони "завантажаться", і що буде економічна доцільність.

Фото: Відпочинок на Майорці (pixabay.com)

"Якщо в Іспанію будуть летіти лоукост-перевізники, то оператори зможуть запропонувати сервіс і пропозиції від своїх приймаючих сторін для туриста, або сформувати пакетний тур з урахуванням перельоту", - говорить фахівець.

Він додає, що цього року вакциновані туристи ще не зверталися за турами до будь-якої з країн.

"Туристи масово в Іспанію не поїдуть"

Якщо Іспанія відкривається тільки для вакцинованих українців, то перспективи масового туризму в цьому році невисокі, бо кількість вакцинованих людей в нашій країні дуже мала, згоден керівник мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

"Якщо порівнювати з Грецією, яка дозволила в'їзд туристам з чотирма формами на вибір (вакцинація, ПЛР-тест, тест на антиген і довідка про одужання) і куди вже полетіли перші чартери - туристи масово в Іспанію не поїдуть", - говорить він.

Фото: Узбережжя в Іспанії (pixabay.com)

Крім того, у відкритих європейських напрямків цього року є потужний конкурент - Туреччина. Чартери також літають в Чорногорію, Хорватію, Албанію, Кіпр, Туніс, Грецію. Втім, через менший попит туроператорам доводиться знижувати ціни, зазначає експерт.

"Якщо люди вибирають співвідношення ціна-якість, то у Туреччини на літній відпочинок конкурентів майже немає. Кількість чартерів, що вилітають до Туреччини у деяких операторів по 6-8 рейсів на день тільки з Києва. З України до Туреччини летять щодня десятки рейсів. Якщо ціни піднімуться - а це відбудеться за умови, що на турецькі курорти полетять європейці й росіяни - тоді краще почнуть заповнюватися рейси в інші країни", - пояснює фахівець.

Він вважає, що кількість туристів, які можуть собі дозволити відпочинок в Іспанії і при цьому вакциновані, настільки мала, що туроператорам немає сенсу ставити чартерний ланцюжок.

"Перспективи туманні, поки не буде достатньої кількості вакцинованих. Або поки Іспанія не змінить правила, як у Греції", - упевнений директор мережі турагентств.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи введуть COVID-паспорти для туристів в Єгипті.

Також експерт оцінив шанси на відкриття країн ЄС для українських туристів цього літа.