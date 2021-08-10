Без тестів і вакцинації: найцікавіші країни Європи для яскравої літньої відпустки

Перелік країн Європи, відкритих для українських туристів, розширюється. Днями українцям стали доступні подорожі до Фінляндії та Угорщини без вакцинації та карантину.

Умови в'їзду в обидві країни опубліковані на сайті українського МЗС. Відзначається, що наявність сертифіката вакцинації звільняє мандрівників від здачі ПЛР-тестів при в'їзді.

В які країни ЄС можуть їхати українці з біометричними закордонними паспортами в серпні і які правила в'їзду в умовах пандемії – в матеріалі РБК-Україна.

Країни, куди пускають з тестами замість вакцинації

Незважаючи на те, що вакцинація від COVID в Україні активізувалася в останні тижні, повний курс щеплень пройшли тільки 2,5 млн наших співгромадян. Але завдяки тому, що Україна знаходиться в "зеленій зоні" за рівнем захворюваності для ЄС, українцям дозволено в'їжджати в багато країн за наявності негативного тесту на COVID.

Фото: Вид в Хельчинкі, Фінляндія (pixabay.com)

На таких умовах з 9 серпня "відкрилася" Фінляндія. За даними на сайті українського МЗС, українці можуть прибути в цю країну або прямими рейсами, або транзитом тільки через країни "зеленої зони".

- За наявності однієї дози вакцинації потрібно здати ПЛР-тест протягом 72 годин після прибуття.

- Якщо вакцинації не було, обов'язковий також негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин перед виїздом з України.

- Без тесту, вакцинації або з довідкою про одужання мандрівників протестують на кордоні при в'їзді – безкоштовно. Повторний тест - через 72 години обов'язковий. Обидва тести в Фінляндії безкоштовні - записатися потрібно на сайті finentry.fi.

Для поїздки в Угорщину з 7 серпня обмежень немає для пасажирів наземного транспорту. Для тих, хто летить літаком, необхідно здати тест протягом 72 годин до перетину кордону або пред'явити сертифікат про вакцинацію. З ними можуть без обмежень їхати діти до 18 років.

Фото: Пам'ятка Будапешта (pixabay.com)

В Португалію з 26 липня можна їхати при наявності ПЛР-тесту за 72 годин до в'їзду або експрес-тесту на антитіла (TRAg) за 48 годин. Або можна пред'явити сертифікат про вакцинацію, виданий в ЄС.

З цієї ж дати можна вирушити на екскурсії у Швецію – з негативним тестом ПЛР за 72 години або тестом на антиген за 48 годин до в'їзду. Вимога не стосується дітей до 18 років.

З 27 липня Україна потрапила до переліку країн, громадянам яких можна їхати в Іспанію без вакцинації. Для подорожі досить здати тест ПЛР - за 72 години, на антиген – за 48 годин.

В Німеччину, Бельгію та Данію можна їхати з негативним ПЛР-тестом за 72 години, а у Францію - з таким самим або з експрес-тестом за 24 години до перетину кордону. В Нідерланди з 8 серпня українцям також необхідно в'їжджати з негативним результатом одного з двох тестів.

Фото: Вулична атмосфера в Нідерландах (pixabay.com)

Словенія і Латвія також запитують замість вакцинації тести ПЛР і на антиген (за 48 годин). Аналогічні вимоги діють в курортних Греції, Болгарії і Хорватії.

Де вимагають здати тести повторно і пройти карантин

Ряд країн готові приймати невакцинованих туристів, але при цьому вводять додаткові перевірки їхнього здоров'я. Наприклад, на Кіпрі необхідний додатковий ПЛР-тест по прильоту за свій рахунок.

В Австрію можна вирушити або з одним з двох тестів на COVID або з довідкою про одужання, і після прибуття доведеться пройти обов'язковий 10-денний карантин. При цьому є можливість скоротити його через 5 днів, здавши ПЛР-тест. Підлітки з 12 до 18 років можуть не проходити карантин.

Фото: Відпочинок в Іспанії (pixabay.com)

В Італії туристам без вакцинації, але з тестом ПЛР чи експрес-тестом на антиген за 72 години до перетину кордону, доведеться провести на самоізоляції 5 днів. Після цього знову здати ПЛР-тест.

Туристам також можна вирушити в Литву без вакцинації, але з карантином. Для поїздки в цю країну підійде один з двох тестів замість вакцинації, але при цьому доведеться пройти 10-денну самоізоляцію. Щоб скоротити карантин, можна здати ПЛР-тест на 7 день перебування.

В'їзд без обмежень: куди можна їхати без тестів

Країн, де можна провести вихідні або відпустку без обмежень під час пандемії, поки зовсім мало.

З будь-якою метою без обмежень українцям дозволили їздити в Естонію (поки до 15 серпня). Також вільно - без тестів і карантину - можна їздити в балканські країни, які поки не є членами ЄС - в Албанію, Чорногорію і Північну Македонію.

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