Без тестов и вакцинации: самые интересные страны Европы для яркого летнего отпуска

Список стран Европы, открытых для украинских туристов, расширяется. На днях украинцам стали доступными путешествия в Финляндию и Венгрию без вакцинации и карантина.

Условия въезда в обе страны опубликованы на сайте украинского МИДа. Отмечается, что наличие сертификата вакцинации освобождает путешественников от сдачи ПЦР-тестов при въезде.

В какие страны ЕС могут ехать украинцы с биометрическими загранпаспортами в августе и какие правила въезда в условиях пандемии – в материале РБК-Украина.

Страны, куда пускают с тестами вместо вакцинации

Несмотря на то, что вакцинация от COVID в Украине активизировалась в последние недели, полный курс прививок прошли только 2,5 млн наших сограждан. Но благодаря тому, что Украина находится в "зеленой зоне" по уровню заболеваемости для ЕС, украинцам разрешено въезжать во многие страны при наличии негативного теста на COVID.

Фото: Вид в Хельчинки, Финляндия (pixabay.com)

На таком условии с 9 августа "открылась" Финляндия. По данным на сайте украинского МИД, украинцы могут прибыть в эту страну или прямыми рейсами, или транзитом только через страны "зеленой зоны".

- При наличии одной дозы вакцинации потребуется сдать ПЦР-тест в течение 72 часов после прибытия.

- Если вакцинации не было, обязательный также негативный результат ПЦР-теста в течении 72 часов перед выездом из Украины.

- Без теста, вакцинации или со справкой о выздоровлении путешественников протестируют на границе при въезде – бесплатно. Повторный тест – через 72 часа обязателен. Оба теста в Финляндии бесплатны – записаться нужно на сайте finentry.fi.

Для поездки в Венгрию с 7 августа ограничений нет для пассажиров наземного транспорта. Для тех, кто летит самолетом, необходимо сдать тест в течение 72 часов до пересечения границы или предъявить сертификат о вакцинации. С ними могут без ограничений ехать дети до 18 лет.

Фото: Достопримечтаельности Будапешта (pixabay.com)

В Португалию с 26 июля можно ехать при наличии ПЦР-теста за 72 часов до въезда или экспресс-теста на антитела (TRAg) за 48 часов. Или можно предъявить сертификат о вакцинации, выданный в ЕС.

С этой же даты можно отправиться на экскурсии в Швецию – с негативным тестом ПЦР за 72 часа или тестом на антиген за 48 часов до въезда. Требование не касается детей до 18 лет.

С 27 июля Украина попала в список стран, гражданам которых можно ехать в Испанию без вакцинации. Для путешествия достаточно сдать тест ПЦР – за 72 часа, на антиген – за 48 часов.

В Германию, Бельгию и Данию можно ехать с негативным ПЦР-тестом за 72 часа, а во Францию – с таким же или с экспресс-тестом за 24 часа до пересечения границы. В Нидерланды с 8 августа украинцам также необходимо въезжать с негативным результатом одного из двух тестов.

Фото: Уличная атмосфера в Нидерландах (pixabay.com)

Словения и Латвия также спрашивают вместо вакцинации тесты ПЦР и на антиген (за 48 часов). Аналогичные требования действуют в курортных Греции, Болгарии и Хорватии.

Где требуют сдать тесты повторно и пройти карантин

Ряд стран готовы принимать невакцинированных туристов, но при этом вводят дополнительные проверки их здоровья. Например, на Кипре необходим дополнительный ПЦР-тест по прилету за свой счет.

В Австрию можно отправиться или с одним из двух тестов на COVID или со справкой о выздоровлении, и после прибытия придется пройти обязательный 10-дневный карантин. При этом есть возможность сократить его через 5 дней, сдав ПЦР-тест. Подростки с 12 до 18 лет могут не проходить карантин.

Фото: Отдых в Испании (pixabay.com)

В Италии туристам без вакцинации, но приехавшими с тестом ПЦР или экспресс-тестом на антиген за 72 часа до пересечения границы, придется провести на самоизоляции 5 дней. После этого опять сдать ПЦР-тест.

Туристам также можно отправиться в Литву без вакцинации, но с карантином. Для поездки в эту страну подойдет один из двух тестов вместо вакцинации, но при этом придется пройти 10-дневную самоизоляцию. Чтобы сократить карантин, можно сдать ПЦР-тест на 7 день пребывания.

Въезд без ограничений: куда можно ехать без тестов

Стран, где можно провести выходные или отпуск без ограничений во время пандемии, пока совсем мало.

С любой целью без ограничений украинцам разрешили ездить в Эстонию (пока до 15 августа). Также свободно – без тестов и карантина - можно ездить в балканские страны, которые пока не являются членами ЕС – в Албанию, Черногорию и Северную Македонию.

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