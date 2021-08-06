Суворі правила і політична криза: чому в цьому сезоні українці залишилися без відпочинку в Тунісі

Чому не запустили чартери і які альтернативні напрямки вибирають туристи

Туристи, які мріяли про Середземне море і Сахару в одній подорожі, цього літа не здійснили свої плани. Відпочинок в Тунісі став "на паузу" через суворі ковідні правила і політичну кризу в країні.

Також туроператори не запустили чартерні рейси - адже за іншими напрямками для туристів виявився ряд переваг.

Чому змінилися плани туристичних компаній щодо турів в Туніс і де туристи знайшли альтернативу - в матеріалі.

Чим цікава країна туристам

Туніс - туристична країна на Середземноморському узбережжі Північної Африки. Пляжний сезон там починається у травні, а влітку повітря на курортах нагрівається до 35 градусів.

Більшість готелів знаходяться прямо на береговій лінії. Крім курортів, Туніс цінують за велику кількість пам'яток. Туристам радять відвідати археологічні пам'ятки Стародавнього Риму, Карфагена, побачити середньовічну арабську архітектуру.

Фото: Колоритні вулиці в Тунісі (unsplash.com/james erasmus)

Для активного відпочинку є катання на конях, джип-сафарі в Сахару. Одна з популярних екскурсій в пустелі - локація, яка служила декораціями космопорту Мос-Еспи у фільмі "Зоряні війни". Там туристам дозволяли походити між гіпсовими будиночками, зайти всередину, сфотографуватися із зорельотом і приміряти мантію Дарта Вейдера.

"Туніс раніше був дешевшим за Єгипет" - експерт

Незважаючи на те, що в кінці травня планувалося запустити з України кілька чартерних рейсів в Туніс і ентузіазм представників туристичного бізнесу свідчив про можливий попит, порівнянний з курортами Туреччини і Єгипту, польотні програми відкладали через суворі карантинні обмеження в країні.

"Турів у Туніс немає взагалі - адже там зараз відбуваються протести і революція. Чартерів не було. Останнім часом Туніс втратив популярність - по-перше, через ковідну історію, а по-друге - через політичні події всередині країни", - розповів у коментарі РБК-Україна заступник гендиректора компанії "TEZ Tour Україна" Олександр Новіковський.

Фото: Музей у Тунісі (unsplash.com/jr harris)

На його думку, Туніс - непоганий напрямок з серйозним туристичним потенціалом: там є хороші курорти, інфраструктура. Але "конкурентом" Єгипту країна досі не стала.

"Туніс завжди був дешевшим за Єгипет. Коли там підвищувалися ціни і альтенативи не було, тоді потужно включався Туніс. Але зараз пропозицій по Єгипту досить багато", - пояснює ситуацію на ринку керівник компанії.

Він додає: економічна доцільність турів до Тунісу зараз втрачена - в цьому сезоні напрямок від початку провальний.

"Якщо Туніс не буде штучно знижувати вартість, то він зрівняється за ціною з Туреччиною і Єгиптом. Але сервіс в цих країнах вищий. Ми бачимо зараз величезну кількість пропозицій по Єгипту і Туреччині – обидва напрямки до кінця не заповнюються. Тому оператори не робитимуть ставки на Туніс, якому складно конкурувати з цими країнами", - зазначає експерт.

Фото: Море в Тунісі (unsplash.com/daria shatova)

"Готелі на курортах - старі і слабкі"

Туніс розглядається для "недорогого " клієнта, зазначила в коментарі РБК-Україна Наталія Хватова, фахівець з підбору турів компанії "Караван Люкс Тур".

"Туніс не пішов в цьому сезоні, тому що він знаходиться на Середземному морі – а воно цікавіше в Туреччині. Турецьке узбережжя - більш красиве, ніж в Тунісі", - розповідає вона.

У Туніс летіти 4 години (до Туреччини – близько двох) – через це вартість перельоту виходить вища.

"А готелі на курортах - досить старі і слабкі. У Тунісі через політичні події немає розвитку курортів. Є альтернативи, які кращі за ціною і якістю відпочинку", - говорить вона про слабкі сторони напрямку.

Фото: Готель на курорті країни (unsplash.com/karim ben van)

Вона додає, що набагато цікавіше українцям їхати в Марокко з дорогими готелями і цікавою екскурсійною програмою. Але в цю країну потрібна віза, а посольство у зв'язку з пандемією не працює.

Які правила в'їзду в Туніс з України сьогодні

Для поїздки в Туніс українським туристам необхідно зробити ПЛР-тест протягом 72 годин до реєстрації на літак. На бланку результату повинен бути QR-код. Ця вимога стосується всіх мандрівників - навіть тих, хто вакцинований від COVID або має довідку про одужання. Також потрібно зареєструватися на сайті.

Для туристів, які прибувають самостійно, залишається в силі обов'язкова самоізоляція за місцем перебування протягом 7 днів. Для туристів, які прилетіли в Туніс у складі туристичних груп, самоізоляція не потрібна. Вони повинні здати експрес-тест після прибуття - і в разі негативного результату вони можуть проводити відпустку без карантину.

Фото: Пляжний відпочинок в Тунісі (unsplash.com/aleksandr sali)

При цьому туристи повинні залишатися в складі туристичних груп, їздити на певні екскурсії спеціальним туристичним транспортом. На такий формат подорожі діє спрощений візовий режим, незалежно від того, прилітають українці групою чартерним чи регулярним рейсом. Для самостійних поїздок необхідно оформляти візу - для цього слід звертатися в посольство Тунісу у Варшаві.

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