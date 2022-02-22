RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Довгоочікуване відкриття. Туристи зможуть потрапити без тестів ще на один екзотичний острів

Автор: Євгенія Тугушева

Для туристів скасували вимогу проходити тестування на антигени

Уряд острова Кайман вирішив скасувати одне зі своїх обмежень для туристів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Travelpulse.com.

У зв'язку зі зниженням позитивних випадків COVID влада острова 18 лютого 2022 року оголосила про скасування вимоги від іноземних мандрівників проходити тестування на антигени на острові на другий, п'ятий і сьомий день після прибуття.

Кайманові острови закрилися для туризму майже відразу після початку пандемії й залишалися закритими до листопада 2021 року.

Негативний результат тесту на антиген або ПЛР, проведений за день до прибуття, як і раніше, потрібний для в'їзду і застосовується до всіх відвідувачів віком від п'яти років і старше. Але після отримання дозволу на в'їзд подальшого тестування не проводиться.

Для тих, хто хоче одружитися або влаштувати вечірку на Кайманових островах, уряд також збільшив кількість публічних зборів — 500 осіб для заходів у приміщенні та 1000 для заходів на відкритому повітрі.

Повністю вакциновані туристи можуть подорожувати між Великим Кайманом, Малим Кайманом і Кайман-Брак без повторного тесту на COVID.

Острови Кайман або Кайманові Острови — заморська територія Великої Британії у Вест-Індії, в Карибському морі, розташована на островах Кайман. Офіційна назва - Острови Кайман. Острови Кайман діляться на 7 округів: 5 з них знаходяться на острові Великий Кайман, один на острові Кайман-Брак і один на острові Малий Кайман.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бахрейні оголосили про зняття всіх обмежень на в'їзд для туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм