Без тестів та карантину: у ще одній популярній країні скасували обмеження

Нові правила почнуть діяти від 20 лютого

У Бахрейні оголосили про зняття всіх обмежень на в'їзд для туристів. Сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести більше не будуть обов'язковими.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Arabnews.com.

Влада Бахрейну оголосила, що більше не вимагатиме від мандрівників проходження обов'язкового карантину COVID-19 після прибуття в королівство. Нові правила почнуть діяти із 20 лютого.

"У Департаменті цивільної авіації також заявили, що пасажирам більше не потрібно буде проходити ПЛР-тест у міжнародному аеропорту Бахрейну після прибуття", — йдеться у повідомленні.

Тести будуть проводитися лише у тих, у кого виявляються симптоми, пов'язані із COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ізраїль відкриється для туристів без вакцинації.