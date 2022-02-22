Довгоочікуване відкриття. Туристи зможуть потрапити без тестів ще на один екзотичний острів
Для туристів скасували вимогу проходити тестування на антигени
Уряд острова Кайман вирішив скасувати одне зі своїх обмежень для туристів.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Travelpulse.com.
У зв'язку зі зниженням позитивних випадків COVID влада острова 18 лютого 2022 року оголосила про скасування вимоги від іноземних мандрівників проходити тестування на антигени на острові на другий, п'ятий і сьомий день після прибуття.
Кайманові острови закрилися для туризму майже відразу після початку пандемії й залишалися закритими до листопада 2021 року.
Негативний результат тесту на антиген або ПЛР, проведений за день до прибуття, як і раніше, потрібний для в'їзду і застосовується до всіх відвідувачів віком від п'яти років і старше. Але після отримання дозволу на в'їзд подальшого тестування не проводиться.
Для тих, хто хоче одружитися або влаштувати вечірку на Кайманових островах, уряд також збільшив кількість публічних зборів — 500 осіб для заходів у приміщенні та 1000 для заходів на відкритому повітрі.
Повністю вакциновані туристи можуть подорожувати між Великим Кайманом, Малим Кайманом і Кайман-Брак без повторного тесту на COVID.
Острови Кайман або Кайманові Острови — заморська територія Великої Британії у Вест-Індії, в Карибському морі, розташована на островах Кайман. Офіційна назва - Острови Кайман. Острови Кайман діляться на 7 округів: 5 з них знаходяться на острові Великий Кайман, один на острові Кайман-Брак і один на острові Малий Кайман.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бахрейні оголосили про зняття всіх обмежень на в'їзд для туристів.