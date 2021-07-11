Термальні джерела, спа та мінеральні озера: чим дивує Арабатська стрілка, крім моря

Арабатська стрілка або Арабатка вже давно завоювала серця пляжників. Останнім часом тут з’являється все більше комфортних баз відпочинку з басейнами та всіма благами цивілізації.

Розвивається й розважальна інфраструктура: доступні стандартні пляжні та водні атракціони, луна-парк, аквапарк, дельфінарій, зоопарк і різноманітні екскурсії.

Досвідченим туристам відомо не тільки про пляжно-розважальний бік Арабатки: вони знають, де можна оздоровитися в термальних джерелах, мінеральних озерах і цілющих грязях.

Оздоровлення на Арабатці: можливості для туристів

Підземні термальні джерела мінеральних вод Арабатської стрілки знайшли вихід на поверхню завдяки геолого-розвідувальним роботам 60-70-х років 20 століття: шукали нафту та газ, а знайшли ліки!

Відео: Арабатська Стрілка: унікальний курорт на Херсонщині (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

На базі цих високотермальних мінеральних джерел побудовано та знаходяться в процесі будівництва такі бальнеологічні лікарні:

- У Генічеській Гірці (відкрито 1980 року) – лікування в амбулаторному режимі з травня по вересень, щоденно з 8:00 до 17:00;

- У Щасливцевому (є довгобудом, але поруч відпочивальники займаються самолікуванням у стихійному басейні);

- У Стрілковому на джерелі Чокрак (у серпні 2020 року відкрили першу чергу оздоровчого комплексу, він діє впродовж усього року).

Охочих до новинок і благ цивілізації відпочивальників зацікавить комплекс на околиці села Стрілкове, до якого входять термальне джерело, кілька мінеральних озер. Серед них - і гліцеринове озеро, берег затоки Сиваш із цілющими грязями та каскадний душ.

Фото: На Арабатці є термальне джерело й кілька мінеральних озер (Ганна Дубовська)

Поки що запустили тільки першу чергу комплексу, він продовжує розбудовуватися.

Що вже готове? Усі цілющі купальні обладнані місцями для релаксу – з шезлонгами та парасольками й тіньовими навісами.

Є туалети, роздягальні та душові. Для дітей облаштовано неглибокий басейн з гірками. Також облаштовано розлогий фудкорт з великим вибором їжі та напоїв. Перед входом можна придбати цілющі глини, грязі та солі.

Фото: Усі цілющі купальні курорту обладнані місцями для релаксу, є гірка для дітей (Ганна Дубовська)

Що планують побудувати? Найближчим часом облаштують зону відпочинку на алеї, яка веде від термального басейну на берег Сивашу.

Планується будівництво готелю. Уже в процесі будівництва два дерев’яні будиночки на березі Сивашу. А поки що помешкання треба шукати в довколишніх турбазах. Також у планах - сучасна водолікарня і тенісний корт.

Що лікують місцеві води та грязі

Води Північно-Сиваського родовища характеризуються як високотермальні (від +40 до +70 градусів, а в Стрілковому, до речі, найгарячіше джерело), високої мінералізації - йодо-бромні, борні, хлоридно-натрієві, нейтрально-слаболужні.

Лікарі радять оздоровчі ванни з місцевою водою тим, у кого проблеми з опорно-руховим апаратом, нервовою системою, дихальними шляхами та шкірою.

Увага! Тривалість однієї процедури не повинна перевищувати 20 хвилин, також є протипоказання: вагітність, деякі серцево-судинні захворювання, онкологія, глаукома. Діти до 6 років приймають термальні ванни тільки за показаннями лікаря.

Грязі Сивашу – це скарбниця корисних мінералів. Аплікації допомагають при шкірних захворюваннях та запальних процесах в організмі, у тому числі при хворобах суглобів і шлунково-кишкового тракту.

Гліцеринове озеро - прісне, багате природними маслами. Його вода гарно пом’якшує шкіру, тож після термального джерела та солоних озер варто зануритися в це озеро.

Графік роботи – с 8:00 до 22:00.

Фото: Тривалість однієї процедури не повинна перевищувати 20 хвилин (Ганна Дубовська)

Ціни на квитки:

З 8:00 до 9:00 – 100 грн (перебування на території комплексу до 11:00);

З 9:00 до 22:00 – 200 грн (для учасників АТО знижка 50%);

Діти до 12 років - безкоштовно;

Каскадний душ – 100 грн/5 хвилин;

Парковка - безоплатна.

Хтось вирішить почекати, поки ці локації добудують, але я раджу відвідувати "Арабатські терми" саме зараз, адже ціни наразі помірні: з добудовою інфраструктури вартість послуг значно зросте. Термальні ж води, грязі та вода в Гліцериновому озері корисні та цілющі від природи вже зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали про великий маршрут для подорожі Прикарпаттям.

Також пропонуємо почитати, що побачити у Херсоні, щоб поглянути на місто під іншим кутом