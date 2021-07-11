Термальные источники, спа и минеральные озера: чем удивляет Арабатская стрелка, кроме моря

Арабатская стрелка или Арабатка уже давно завоевала сердца пляжников. В последнее время здесь появляется все больше комфортных баз отдыха с бассейнами и всеми благами цивилизации.

Развивается и развлекательная инфраструктура: доступны стандартные пляжные и водные аттракционы, луна-парк, аквапарк, дельфинарий, зоопарк и разнообразные экскурсии.

Опытным туристам известно не только о пляжно-развлекательной стороне Арабатки: они знают, где можно оздоровиться в термальных источниках, минеральных озерах и целебных грязях.

Оздоровление на Арабатке: возможности для туристов

Подземные термальные источники минеральных вод Арабатской стрелки нашли выход на поверхность благодаря геолого-разведывательным работам 60-70-х годов 20 века: искали нефть и газ, а нашли лекарство!

Видео: Арабатская Стрелка: уникальный курорт на Херсонщине (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

На базе этих высокотермальных минеральных источников построены и находятся в процессе строительства такие бальнеологические больницы:

- В Генической Горке (открыт в 1980 году) – лечение в амбулаторном режиме с мая по сентябрь, ежедневно с 8:00 до 17:00;

- В Счастливцево (сегодня это долгострой, но рядом отдыхающие занимаются самолечением в стихийном бассейне);

- В Стрелковом на источнике Чокрак (в августе 2020 года открыли первую очередь оздоровительного комплекса, он действует в течение всего года).

Тем, кто ищет новинок и благ цивилизации, заинтересуют локации на окраине села Стрелковое, в которое входят термальный источник, несколько минеральных озер. Среди них - и глицериновое озеро, берег залива Сиваш с целебными грязями и каскадный душ.

Фото: На Арабатке есть термальный источник и несколько минеральных озер (Анна Дубовскому)

Пока запустили только первую очередь комплекса, он продолжает расстраиваться.

Что уже готово? Все целебные купальни оборудованы местами для релакса с шезлонгами и зонтами и теневыми навесами.

Есть туалеты, раздевалки и душевые. Для детей обустроен неглубокий бассейн с горками. Также обустроен раскидистый фудкорт с большим выбором еды и напитков. Перед входом можно приобрести целебные глины, грязи и соли.

Фото: Все целебные купальни курорта оборудованы местами для релакса, есть горка для детей (Анна Дубовская)

Что планируют построить? В ближайшее время обустроят зону отдыха на аллее, которая ведет от термального бассейна на берег Сиваша.

Планируется строительство гостиницы. Уже в процессе строительства - два деревянных домика на берегу Сиваша. А пока жилье надо искать в близлежащих турбазах. Также в планах - современная водолечебница и теннисный корт.

Что лечат местные воды и грязи

Воды Северо-Сивашского месторождения характеризуются как высокотермальные (от +40 до +70 градусов, а в Стрелковому, кстати, самый источник), высокой минерализации - йодо-бромные, борные, хлоридно-натриевые, нейтрально-слабощелочные.

Врачи советуют оздоровительные ванны с местной водой тем, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нервной системой, дыхательными путями и кожей.

Внимание! Длительность одной процедуры не должна превышать 20 минут, также есть противопоказания: беременность, некоторые сердечно-сосудистые заболевания, онкология, глаукома. Дети до 6 лет принимают термальные ванны только по показаниям врача.

Грязи Сиваша – это кладезь полезных минералов. Аппликации помогают при кожных заболеваниях и воспалительных процессах в организме, в том числе при болезнях суставов и желудочно-кишечного тракта.

Глицериновое озеро - пресное, богатое природными маслами. Его вода хорошо смягчает кожу, поэтому после термального источника и соленых озер стоит окунуться в это озеро.

График работы - с 8:00 до 22:00.

Фото: Продолжительность одной процедуры не должна превышать 20 минут (Анна Дубовская)

Цены на билеты:

С 8:00 до 9:00 – 100 грн (пребывание на территории комплекса до 11:00);

С 9:00 до 22:00 – 200 грн (для участников АТО скидка 50%);

Дети до 12 лет - бесплатно;

Каскадный душ - 100 грн/5 минут;

Парковка - бесплатная.

Кто-то решит подождать, пока эти локации достроят, но я советую посещать "Арабатские термы" именно сейчас, ведь цены пока умеренные: с достройкой инфраструктуры стоимость услуг значительно вырастет. Термальные же воды, грязи и вода в глицериновом озере полезны и целебны от природы уже сейчас.

Напомним, ранее мы писали о большом маршруте для путешествия по Прикарпатью.

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