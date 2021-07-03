Краса Прикарпаття. Великий маршрут Івано-Франківщиною, який відкриє регіон під новим кутом

2000 кілометрів лісом, горами, водою, небом та під землею

Наймальовничіший регіон України. Це твердження давно прижилося на Івано-Франківщині. І, відверто, давно не давало мені спокою. Об’їхавши всю країну, я не раз бувала на Прикарпатті й надихалася його туристичними принадами. Але завжди лишався якийсь присмак таємничості та нерозкритості.

Тож цього сезону із Tour De Ukraine у нас була конкретна ціль – максимально пізнати спектр емоцій, що їх генерує шалена природа й культура цього краю. І вже традиційно скласти реальний маршрут, в якому кожен із майбутніх мандрівників знайде свої локації. Поїхали?

Відео: Івано-Франківська область: фільм від Tour de Ukraine

Івано-Франківськ

Уже за традицією стартуємо із центру регіону. Івано-Франківськ - молодший і затишніший "брат" Львова. Так його кличу не я, а більшість українських гідів.

Одразу здам вам найвищу панорамну точку. Вовчинецькі гори – мальовнича локація покутської височини, яка дасть можливість охопити поглядом весь Прикарпатський центр.

Фото: Франківська ратуша (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Кам’янисті пагорби розташовані поблизу села Вовчинець на околиці Івано-Франківська. І з них уже можна побачити 8 вершин Карпатських гір. Віднедавна вони облаштовані для туристів зручними та романтичними оглядовими майданчиками.

Фото: Івано-Франківськ, найкоротша вулиця міста (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Дістатися Івано-Франківська сьогодні дуже зручно та усіма можливими видами транспорту, в будь-яку пору року.

Історичний центр міста - всього у 10-15 хвилинах пішої прогулянки від раритетного залізничного вокзалу, і він дуже зручний для туриста. Бо ж усі старезні й колоритні принади скупчені у радіусі кілометра. І в цьому історичному колі можна провести цілий день.

Фото: Обласний художній музей у найстарішій церкві міста (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Перший Франківськ був шестикутним фортом, і рештки тих мурів ще тепер можна побачити в середмісті, у цікавій місцині "Бастіон", що поєднує історичні мури з сувенірним ярмарком.

І, звісно, у Франківську є де відпочити. Кава, смачна кухня, атмосфера релаксу - усе це злилося на улюбленому городянами бульварі "Стометрівка" і відбилося у міському романтичному "морі".

Галич

Великий і величний економічний, культурний, духовний центр Давньої Русі, головне місто Галицького, а потім і Галицько-Волинського князівства. Це давній, більш ніж тисячолітній Галич.

Він знаходиться всього за 20 хвилин їзди від Івано-Франківська. Сьогодні це тихе і провінційне містечко, але якщо ви мандруєте регіоном, неодмінно заїдьте сюди. Місто може чимало розповісти про історію краю та України в цілому. Саме цьому, нині невеличкому містечку, своєю назвою завдячує історичний регіон Галичина.

Фото: Галицький парк (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Прямо над сучасним центром Галича, на високому замковому пагорбі, на вас споглядає башта тутешньої могутньої фортеці. Колись вона була однією з найміцніших на Галичині.

А от деталі життя цієї епохи вам можуть розповісти в історичному центрі колишнього княжого міста. Сьогодні це село Крилос за 7 кілометрів від Галича.

Зараз там, де колись проходила посвята монархів і де власне зародився Галич, стоїть ефектний і цікавий історичний заповідник і навіть частково відтворені декорації старого міста. Тож трохи уяви, уважно слухати екскурсовода, і от ви вже у 12 столітті, в Давньому Галичі.

Фото: Галицький форт (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Уся ця історична спадщина до речі знаходиться на заповідній території Галицького національного природного парку. І це теж обов’язкова зупинка.

У його межах прокладено чимало туристичних маршрутів та еколого-пізнавальних стежок і працює найбільший в Україні "Центр реабілітації диких тварин".

Фото: Галич (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Олені, косулі, муфлони, ведмеді, лисиці, вовчиця, зграя лелек і ще ціла колекція хижих птахів. Для них це - свого роду зоологічний парк-санаторій. Взаємодія з тваринами, та навіть просто спостереження гарантовано піднімає настрій і тонус.

"Карпатський трамвай"

Наступна зупинка на маршруті – село Вигода. І цей туристичний маршрут я давно й упевнено називаю найлегшим в Україні, бо тут між вами й горами - всього кілька трамвайних зупинок.

Посеред бойківських сіл, гірських потоків і лісів причаїлася найстаріша вузькоколійна залізниця України. Історія її - у корінні деревообробного промислу, що гуркотить тут уже кілька віків. Тож неодмінно зазирніть до колоритного будиночка у баварському стилі.

Фото: Карпатський трамвай на маршруті (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Це найстаріша будівля селища, і колись там жив австрійський барон Леопольд Фон Поппер. Він і заснував Вигодську вузькоколійку. А тепер у його оселі розташувався дуже сучасний музей природознавства. Тож швиденько на екскурсію, вивчати мову місцевих птахів і рахувати вік дерев.

А потім - одразу на перон. Тепер лісорубів потіснили туристи. І раритетною вузькоколійкою уже 20 років курсують мандрівні вагончики "Карпатського трамвая".

Фото: Карпатський трамвай, резиденція барона Фон Поппера (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Трамвайчик неспішно везе вас повз гору Церковище, болото-заповідник Ширковець і вздовж берегів екологічно чистої ріки Мізунка, повну стрімких каскадів. А ще вас неодмінно завезуть до сучасних бойків і пригостять смачним локальним сиром. Упевнено можу вам сказати, що серед усіх трамвайних колій країни ця має найефектніші зупинки. Тож сміливо рушайте в цей тріп.

Коломия

Івано-Франківщина – край мультикультурний, і цей регіон досі береже й культивує традиції не одного етнографічного куточка України. Бойківщина, Гуцульщина, Опілля, Покуття. Їх побут, звички, мова інколи зовсім не зрозумілі жителям решти регіонів, але вони однозначно культурним шармом ваблять.

Наше культурне турне стартувало із Коломиї. Одразу скажу вам, що це містечко варте бодай кількох днів. Адже саме по собі схоже на антикварний архітектурний салон. А ми зазирнули до його найтоповішого і єдиного такого у світі, Музею писанкового розпису.

Фото: Музей писанкового розпису, Коломия (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Навряд чи можна не помітити гігантське кольорове яйце у 200 разів більше за ті писанки, що ми звикли бачити у кошику на Паску.

А що там всередині? А там ще 3000 писанок тільки в експозиціях. І вони постійно змінюються, бо колекція музею налічує в чотири рази більше яскравих яєчних полотен з усіх регіонів України та світу.

Косів

Потроху просуваючись в гори, ремесла набувають практичності. Будуючи культурний тріп, вам однозначно варто зазирнути до Косова. Це старе гуцульське містечко охайно вписалося у невисоке міжгір’я. І до речі саме ці ближні гори визначили те, чим будуть славитись і займатись місцеві майстри.

Горби довкола Косова і прилеглих сіл повні покладів глини. Тому зовсім не дивно, що тут так давно і стрімко почало розвиватися гончарство. Глечики, горщики, миски.

У Косівських селах ще з 18-ого століття ліпили усе потрібне для побуту. Але найперше оздоблювали печі особливими кахлями. Їх сьогодні можна зустріти в музеях Кракова, Бухареста, Відня.

Фото: Косівська кераміка (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Тепер Косівська кераміка офіційно у списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

А у місці, де вона зародилася, працює сучасний і цікавий музей, де вас навчать відрізняти предмети з кумедними історичними назвами. І неодмінно ще раджу напроситися у майстерню до котрогось із керамічних справ майстра.

Фото: Аутентичні керамічні кахлі Косова (Віталій Зубрицький/для РБК-Україна)

Плануйте цей неймовірний і свій особистий Tour de Ukraine, відкриваймо Україну разом, бо вона того варта! Ну а ми у наступній частині матеріалу про Івано-Франківщину розповімо про Дністровський парк, Манявський монастир та чудодійну воду Манявського джерела, Яворів та інші захоплюючі локації.

Пропонуємо також почитати колонку голови ДАРТ Мар'яни Олеськів про те, куди варто поїхати у мандрівку по Україні цього літа.

Також аналітик Агентства Туристичних Ініціатив Ігор Чава перераховує три міста Львівської області, з яких варто почати знайомство з регіоном.