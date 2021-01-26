Термальні джерела та спа-курорт: чому варто поїхати на Азовське море взимку

Де відпочити на Арабатській Стрілці у холодну пору року
Популярність курорту Арабатська Стрілка збільшується з кожним роком. Завдяки поширенню інформації у соціальних мережах і на тематичних сайтах, все більше людей дізнається про те, що відпочинок у цій рекреаційній зоні пов'язаний далеко не тільки з літнім купанням в Азовському морі.
Природа обдарувала косу унікальними природними ресурсами: вони важливі не тільки для туризму, а й для сфери охорони здоров'я та оздоровлення. Одним з найцінніших і пріоритетних ресурсів цієї локації є геотермальні джерела.
Наявність таких геотермальних басейнів на Арабатській Стрілці – найперша з причин для того, щоб приїхати сюди після пляжного сезону. Адже це прекрасно: навколо вас повільно падає сніг, а ви сидите у гарячій воді.
На цю мить на території Арабатської Стрілки діє три джерела. Давайте розглянемо головні їх відмінності та особливості.
Три термальних джерела Арабатської Стрілки
Здравниця "Джерело" (село Генгорка) наразі функціонує тільки у період травень-жовтень.
Але ось навколо другого джерела, розташованого на території села Щасливцеве, зведений цілий оздоровчий комплекс-клініка професора Козявкіна. Проект був дуже перспективним та амбіційним, з перспективами залучення іноземних інвестицій і патронажем на рівні перших осіб держави. Але - не склалося, не зрослося.
Третє і найбільш віддалене джерело знаходиться відразу за селом Стрілкове.
До недавнього часу друге і третє джерело перебували у вільному доступі для всіх бажаючих і практично не мали ознак благоустрою. Але у 2020 році досить ударними темпами почалося будівництво геотермального рекреаційного комплексу "Арабатські терми" на базі джерела у Стрілковому.
Комплекс розрахований на цілорічну роботу і прийом відвідувачів, в тому числі й в зимову пору року. Основним бальнеологічним ресурсом локації є радонове термальне джерело, але крім нього "Арабатські терми" об'єднують всі інші рекреаційні можливості та ресурси курорту.
На його території ви зможете знайти геотермальне джерело; гліцеринове озеро – водойму з унікальним складом води. За своїм впливом на шкіру вона нагадує гліцерин.
Також тут є солона ропа затоки Сиваш, яка за своїм високим ступенем мінералізації схожа з водою знаменитого "Мертвого моря". Крім того, тут є лікувальні Сиваські грязі й блакитна глина. Вони давно стали популярні як в Україні, так і далеко за її межами, і повсюдно використовуються для проведення рекреаційних і косметичних процедур.
Наявність термальних вод на Арабатській Стрілці дає локації всі шанси стати повноправним цілорічним курортом. Для цього є безліч позитивних прикладів по всьому світу. Вже зараз у міжсезоння на Арабатку продовжують приїжджати відпочиваючі в такій кількості, якої не було за всі попередні роки.
Які головні особливості термального відпочинку?
Не варто забувати, що крім приємного, у термального відпочинку є ще й оздоровчий ефект.
Наприклад, купання у йодо-бромних термальних водах має позитивний вплив при псоріазі, захворюваннях нервової системи та опорно-рухового апарату.
Фото: На Арабатській стрілці є можливості для зимового відпочинку (facebook.com/Арабатські-ТЕРМИ-Spa-Resort)
Корисні властивості води також можуть зіграти значну роль у профілактиці захворювань серцево-судинної системи, щитовидної залози. А висока кількість йоду має позитивну дію на організм при вірусних захворюваннях. Тому бажаючих поправити здоров'я на Арабатській Стрілці з кожним роком все більше.
Варто згадати, що ціни на житло в зимовий період туристів неодмінно порадують. А знайти різні варіанти житла у Стрілковому, Щасливцеве або Генгірці можна в каталогах місцевих готелів.
Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни та сервіс на Чорному та Азовському морях взимку.
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