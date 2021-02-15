Теплі пляжі та затишні готелі: куди можна поїхати на відпочинок у лютому

Відпочинок за кордоном у лютому обирає немало туристів, щоб урізноманітнити атмосферу та поїхати подалі від холодів та снігопадів. Багато хто вирушає у цей період до моря або океану.

Про доступний сьогодні відпочинок у Туреччині та Єгипті вже відомо багатьом. Але куди ще, окрім цих двох популярних країн, можна вирушити у відпустку у другій половині лютого? Ми зібрали список напрямків, куди можна поїхати відпочивати взимку, щоб переміститися в сонячне та тепле "літо".

Об’єднані Арабські Емірати

Один з широко відомих напрямків для відпочинку взимку є Об'єднані Арабські Емірати. Серед найпопулярніших локацій країни - Дубай, Абу-Дабі, Шарджа.

Фото: Дубай, ОАЕ (pixabay.com)

Для відвідування ОАЕ обов’язково потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Також треба буде пройти повторне (безкоштовне) тестування в аеропорту ОАЕ.

Про своєрідні рекорди ОАЕ в путівниках для туристів згадують часто: тут - найсучасніше метро, найкращий у світі шопінг, найвищий хмарочос, найрозкішніший готель з власним океанаріумом, на відкритті якого витратили більше феєрверків, ніж під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні.

Мінімальна вартість туру для двох - 35 тисяч гривень. Також не забувайте про гарячі тури, яких зараз досить багато серед пропозицій від туристичних операторів. Це дозволить значно зекономити.

Танзанія: курортний Занзібар

Відкритою для українців також залишається Танзанія, яка навіть під час пандемії коронавірусу готова приймати туристів. Основне туристичне місце у Танзанії - Занзібар. Взимку там практично завжди тепло.

Місцеві готелі не часто пропонують послуги розміщення у форматі "все включено", тому варто передбачити додаткові витрати на харчування. Приблизна вартість туру для двох, в готелі 4* - 50-55 тисяч гривень.

Для в’їзду до країни не потрібен ПЛР-тест. Також немає потреби проходити самоізоляцію.

Проте варто взяти до уваги, що відгуки туристів про правила безпеки під час пандемії на Занзібарі суперечливі. Маски носить переважна меншість місцевих та відпочивальників. Також нерідко звучать нарікання на те, що на курорті мало хто дотримується соціальної дистанції, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Фото: Екзотичний Занзібар (pixabay.com)

Домінікана

Відпочинок в Домініканській республіці щорічно приваблює безліч туристів можливістю поніжитися на найкрасивіших пляжах і поплавати в кристально-чистих водах Атлантичного океану або Карибського моря. На території країни прекрасно розвинена туристична інфраструктура. Також тут розташована найбільша кількість готелів на Карибах.

У лютому на місцевих курортах - переважно комфортна температура повітря (26-28 градусів тепла).

Фото: Відпочинок у Домінікані (pixabay.com)

Для відвідування країни обов’язково потрібен ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

У практично усіх готелях Домінікани пропонують відпочинок за системою "все включено". Середня вартість туру на сім днів до чотиризіркового готелю коштуватиме приблизно 74-90 тисяч гривень на двох, однак усе залежатиме від місця розташування готелю та опцій, які обирають туристи під час відпустки.

Мальдіви

Ще один популярний напрямок для туризму взимку - Мальдівські острови на березі Індійського океану. Середня температура впродовж року коливається на рівні 27-28 градусів.

Вартість відпочинку в чотиризірковому готелі приблизно 75-80 тисяч гривень на двох. Ціна залежить від того, який тип харчування пропонує готель та від номера. Найчастіше економ-варіанти путівок передбачають лише сніданок або сніданок і вечерю, тож варто передбачити додаткові витрати.

Фото: На Мальдівах туристам пропонують відпочинок не у класичних готелях, а в окремих гест-хаусах (booking.com)

Для відвідування Мальдівських островів туристам необхідна довідка з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 англійською мовою. За 24 години до прибуття необхідно заповнити спеціальну форму на імміграційному порталі imuga для отримання QR-коду.

Під час відпочинку туристам у якості заходу безпеки під час пандемії COVID заборонено залишати острови-курорти на які вони приїхали відпочивати: екскурсії по інших локаціях Мальдів замовляти поки не варто.

Які ще країни відкриті для українців?

У лютому 2021 року для наших туристів відкриті також Казахстан, Узбекистан, Болгарія, Чорногорія, Велика Британія, Боснія і Герцеговина, Туреччина, Оман. Серед африканських країн – Єгипет, Кенія та інші.

Правила в’їзду до тієї чи іншої країни туристам радять перевіряти відразу на кількох офіційних сайтах. Один з них – інтерактивна карта від МЗС України.В ній дані досить точні, але не завжди повні. Час від часу буває, що категорії громадян, які мають право на в'їзд, в ній не зазначені.

Фото: На карті від МЗС України можна дізнатися правила в'їзду в ту чи іншу країну (tripadvisor.mfa.gov.ua)

Також можна перевірити інформацію в системі Timatic. Її упорядник - Міжнародна асоціація повітряного транспорту, відома під назвою IATA. Це корисний інструмент, але він стосується лише подорожей авіатранспортом.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі альтернативи пляжному відпочинку на Кіпрі.

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