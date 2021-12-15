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Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими

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Середа 15 грудня 2021 07:55
Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими Фото: Різдвяний ярмарок у Будапешті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Гостям запропонують концерти та вишукані страви

Туристи назвали топ-20 кращих різдвяних ярмарків Європи в 2022 році. Сотні тисяч голосів в опитуванні визначили найкрасивіші локації цього року, повідомляється на сайті авторитетного туристичного видання European Best Destinations.

П'ять різдвяних ярмарків вже потрапляли в списки кращих в Європі в минулі роки. Наприклад, Загреб прославився в топі кращих ярмарків утретє, в Будапешт – удруге.

"Цього року наважтеся отримати унікальні враження і подарувати собі спогади на все життя, подорожуючи найкрасивішими різдвяними місцями Європи", - йдеться на сайті.

Туристам рекомендується перевірити правила та умови подорожей для всіх європейських країн на сторінці reopen.europa.eu. Також мандрівникам варто пройти вакцинацію і тестування, якщо у них є які-небудь сумніви щодо здоров'я.

  1. Будапешт, Угорщина (29 листопада - 1 січня)

Різдвяне свято в базиліці, найкрасивішому різдвяному ярмарку Будапешта, відкрило свої двері. Більше 100 ремісників і кулінарів пропонують свої галереї крамниць – популярні ярмаркові страви і делікатеси доступні тільки там. Щонеділі на фасаді базиліки транслюється барвисте світлове шоу, а церемонії запалювання свічок на адвент-вінку супроводжуються концертами.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: ярмарок в Будапешті (adventbazilika.hu)

  1. Базель, Швейцарія (25 листопада - 23 грудня)

З кожним роком різдвяний ярмарок Базеля збирає все більше голосів за унікальну атмосферу свята.

Різдвяний ярмарок проводиться в центрі святково прикрашеного Старого міста. Ярмарок знаходиться на Барфюссерплац і Мюнстерплац - одній з найкрасивіших площ Базеля. На Мюнстерплац стоїть чудова різдвяна ялинка, прикрашена орнаментом від відомого декоратора Йоганна Ваннера.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими

Фото: Ярмарок в Базелі (flickr.com)

  1. Мец, Франція (19 листопада - 30 грудня)

Це місто було включено до списку кращих різдвяних ярмарків Європи в протягом 10 років. Унікальні заходи можна побачити тільки в Меці на Різдво, наприклад: "стежку ліхтарів", колесо огляду, безліч шале з місцевими продуктами, крижану дорогу. Це локація приваблює не тільки туристів, а й дизайнерів і художників.

  1. Відень, Австрія

Різдвяний ярмарок Vienna Dream, розташований на Ратушній площі, незмінно вважається одним з найкрасивіших ринків в Європі. Він відкрився 12 листопада, але закрився 22 листопада через повний локдаун по всій країні. Продовження його роботи за запланованим графіком до 26 грудня залишається під питанням.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими

Фото: Ярмарок у Відні (gettyimages.com)

Також ще одна яскрава локація у Відні - різдвяна локація перед палацом Шенбрунн. Атмосферний ринок пропонує традиційні вироби ручної роботи, різдвяні прикраси, концерти та велику дитячу програму, в тому числі майстер-класи.

  1. Монбельяр, Франція (27 листопада - 27 грудня)

Цей Різдвяний ярмарок у східній Франції відомий у всьому світі красою своєї ілюмінації, і відрізняється традиційністю і автентикою. Під час свята Монбельяр відроджує традиції та організовує унікальний різдвяний ринок зі 140 прикрашеними кіосками з оригінальними товарами.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Різдвяна атмосфера в Монбельярі (flickr.com)

  1. Крайова, Румунія (26 листопада - 9 січня)

Муніципалітет Крайови організував різні різдвяні заходи і ярмарки, концерти, творчі майстерні, кіоски з їжею в різних місцях міста. Вони пов'язані між собою ілюмінацією з мільйона світлодіодних ламп.

На площі Міхай Витязул навпроти ратуші Крайови можна покататися на льодовій ковзанці, покуштувати румунські кулінарні шедеври. А на шекспірівській площі зібрані різдвяні вуличні фургони з їжею і атракціони для дітей.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Різдвяна атмосфера в Крайові (flickr.com)

  1. Трір, Німеччина (19 листопада - 22 грудня)

Трірському різдвяному ярмарку виповнюється 43 роки. Він знову стане одним з найкрасивіших у Німеччині. Ярмарок з 95 прикрашених будиночків на середньовічному ринку навпроти значного фону Трірського собору створюють святковий настрій. Гостей порадують ляльковий театр, знамениті оперні та естрадні співаки.

  1. Мадейра, Португалія (1 грудня - 9 січня)

Два острови рідкісної краси - Мадейра і Порту-Санту - прикрашені тисячею вогнів на честь Різдва і Нового року. Тут представлений широкий вибір продуктів, екзотичні квіти, традиційні сувеніри, місцеві сезонні делікатеси і напої, які додають веселощів в гостинну атмосферу. У цьому сезоні заплановані щоденні заходи та розважальні шоу – наприклад, різдвяні гімни та виступи фольклорних колективів.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: На Мадейрі Різдво без снігу (gettyimages.com)

  1. Брюссель, Бельгія (26 листопада - 2 січня)

Ярмарок "Зимові чудеса", що збирає 2,5 мільйона відвідувачів, - це подія кінця року в Брюсселі, яку не можна пропустити. Туристів чекають великі класичні твори: чудові звукові і світлові шоу на площі Гран-Плас, велична ялинка, ясла в натуральну величину, каток, чарівні вогні, безліч виставок і дивовижні різдвяні ярмарки, повні скарбів, які порадують допитливих і гурманів.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Святкування в Брюсселі (gettyimages.com)

  1. Говоне і Асті, Італія (13 листопада - 19 грудня, у вихідні)

Ярмарок, створений ентузіастами, є найважливішою різдвяною подією в Італії. "Magico Paese di Natale" проходить в маленькому селі Говоне, на пагорбах Ланге-Роеро, винному регіоні в П'ємонті - об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Взимку все село Говоне перетворюється на чарівне королівство Санта-Клауса з безліччю культурних і гастрономічних пам'яток. На ярмарку торгують ремісники з усієї Італії, є зона вуличної їжі і вина.

  1. Единбург, Шотландія (20 листопада - 4 січня)

У шотландській столиці проходять всесвітньо відомі святкування Різдва. Гостей чекають розваги від глінтвейну Ірн Бру до веганських свиней в ковдрах, від подарунків в тематиці Гаррі Поттера до місцевих продуктів ручної роботи, приголомшливий різдвяний ярмарок в садах Іст-Прінсес-стріт з атракціонами для людей різного віку. А Грот Санта-Клауса знову розміститься на Касл-стріт.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Ярмарок в Единбурзі ((gettyimages.com)

  1. Кельн, Німеччина (22 листопада - 23 грудня)

Різдвяні ярмарки Кельна щорічно приваблюють мільйони відвідувачів з усього світу. У декількох локаціях мегаполісу на Рейні є що вибрати: від ексклюзивних подарунків і виробів ручної роботи до кулінарних делікатесів.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Ярмарок у Кельні (gettyimages.com)

  1. Таллінн, Естонія (26 листопада - 2 січня)

Талліннський різдвяний ринок захоплює затишком, історією багатовікових будівель і багаторічними традиціями. Щорічно туди приїжджає понад півмільйона людей з різних місць. Дітям сподобаються каруселі і Санта Клаус, який роздає цукерки в своєму будиночку тим, хто краще читає вірші. Туристи будуть розбалувані вибором якісних виробів ручної роботи, практичних зимових аксесуарів, імбирних пряників і ситної різдвяної печені.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими

Фото: Ярмарок в Таллінні (unsplash.com/hert-niks)

14. Прага, Чехія

Святкові ярмарки планувалися цього року і в Празі. Але 26 листопада уряд Чехії заборонив їх проведення по всій країні, залишивши відкритими тільки ялинкові базари. В інші роки на Староміській площі в центрі Праги працює традиційний чеський ринок, де на десятках дерев'яних прилавків торговці пропонують типові різдвяні товари: традиційні чеські кулі з видувного скла, вироби зі скляних перлів або соломи, скатертини з ручною вишивкою, дерев'яні іграшки, формочки для печива і багато іншого.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Святкування в Празі (gettyimages.com)

  1. Манчестер, Англія (12 листопада - 22 грудня)

Найоригінальніший, найбільший і, можливо, найкращий різдвяний ринок в країні, Manchester Christmas Markets - ідеальне місце для святкової прогулянки. Різдвяні ярмарки Манчестера розташовані на 10 окремих майданчиках. З 1999 року ярмарок зростає і тепер щорічно приваблює більше 9 мільйонів відвідувачів. Близько 300 красиво оформлених кіосків, розташованих по всьому місту, пропонують кращі страви та подарунки.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими

Фото: Ярмарок в Манчестері (gettyimages.com)

  1. Брюгге, Бельгія (26 листопада - 9 січня)

Різдвяний ринок Брюгге буде розташований на Маркт і Саймона Стевінплейн. У затишному центрі міста хороший вибір кіосків, що пропонують всілякі смачні місцеві страви і напої: домашній гарячий шоколад, крижаний женевер, глітвейн зі спеціями, бельгійське пиво, сири і ситні страви.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Декорації в Брюгге (flickr.com)

  1. Москва, Росія (з середини грудня до 7 січня)

Різдвяний ярмарок проходить на тлі храму Василя Блаженного і освітлює Червону площу тисячею гірлянд.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Ярмарок у Москві (flickr.com)

  1. Лейпциг, Німеччина (23 листопада - 23 грудня)

Історія ярмарку починається з 1458 року. Його шість зон гармонійно вписуються в історичну архітектуру міста. На ярмарку Лейпцига працюють понад 250 кіосків.Традиційно головним майданчиком різдвяного ярмарку є Марктплац (Ринкова площа), де відвідувачі можуть помилуватися саксонською ялиною висотою до 20 метрів і насолодитися широким спектром вистав. На площі Августесплац з колеса огляду висотою 38 метрів можна насолодитися святковими видами.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Ярмарок в Лейпцигу (flickr.com)

  1. Ноттінгем, Англія (15 листопада - 31 грудня)

Вхід в "Зимову країну чудес" Ноттінгема безкоштовний. Це ідеальне місце, щоб зануритися в атмосферу Різдва завдяки атракціонам, барам і магазинам минулих років. Гостей чекають понад 70 традиційних кіосків, оформлених в баварському стилі, де можна покуштувати крафтові сири, соуси, шоколадні цукерки. Цього року кожен знайде для себе щось з розширеного асортименту.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Ярмарок в Ноттінгемі (gettyimages.com)

  1. Дюссельдорф, Німеччина (18 листопада - 30 грудня)

У Дюссельдорфі є кілька різдвяних ринків -всі вони розташовані в районі Старого міста (Altstadt). У період свят сезону в Дюссельдорфі з'явиться багато нових атмосферних локацій.

Зануритися в атмосферу Різдва. Названо 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зимиФото: Ярмарок в Дюссельдорфі (flickr.com)

На північній стороні Кенігсаллея цього року відвідувачі зможуть насолодитися катком площею 1700 квадратних метрів на Корнеліусплац. Прямо по сусідству новий ярмарок казок запрошує сім'ї з дітьми на дитячу програму.

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