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"Тим, хто потребує". Які правила безкоштовного проїзду для біженців тепер діють у Польщі

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Четвер 31 березня 2022 13:30
"Тим, хто потребує". Які правила безкоштовного проїзду для біженців тепер діють у Польщі Фото: Поїзд PKP Intercity (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

У поїздах чоловікам доведеться платити за себе

Для українських біженців у Польщі продовжили безкоштовний проїзд у поїздах до 30 квітня. Новина стосується більше 2 мільйонів наших співгромадян, проте за новими правилами не всім українцям паспорт буде замінювати квиток.

Про нові умови безплатних поїздок TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на юридичне видання Dziennik Gazeta Prawna.

У поїздах PKP Intercity з 1 квітня цього року вводять нові правила безкоштовного проїзду для біженців з України, повідомив заступник міністра інфраструктури Анджей Біттель у середу, 30 квітня.

"Ми хочемо направити допомогу більш цілеспрямовано тим, хто її дійсно потребує. Ми вводимо нову систему приблизно на 4 тижні. В середині цього періоду, можливо, внесемо подальші корективи в залежності від того, як буде розвиватися ситуація", - зазначив він.

&quot;Тим, хто потребує&quot;. Які правила безкоштовного проїзду для біженців тепер діють у Польщі

Фото: Поїздки хочуть більше адаптувати для українських біженців (facebook.com/PKP.Intercity)

Чиновник додав, що в уряді хочуть, щоб нинішні варіанти залізничних переїздів були більш адаптовані до потреб біженців, які дійсно найбільше потребують цієї допомоги.

Член правління PKP Intercity Томаш Гонтаж, присутній на конференції, уточнив, що з 1 квітня безкоштовний квиток на поїзди PKP Intercity буде доступний для жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями та осіб старше 60 років.

"Друга умова - пред'явлення паспорта з підтвердженням перетину польського кордону 24 лютого або після 24 лютого. Або - внутрішнього українського паспорта, водійського посвідчення, студентського квитка разом з довідкою про отримання номера PESEL (аналог українського номера номера платника податків- ред.), який присвоюється українським біженцям після 24 лютого", - сказав він.

"Це означає, що люди, які втекли з України від бойових дій, де-факто отримають право на безкоштовний проїзд", - додав Гонтаж.

&quot;Тим, хто потребує&quot;. Які правила безкоштовного проїзду для біженців тепер діють у Польщі

Фото: Напис на поїзді, який перевозить українців, що біжать від війни (facebook.com/PKP.Intercity)

Безкоштовний проїзд для біженців з України був введений 26 лютого на чотири тижні, а потім продовжений до кінця березня цього року.

Відтоді безкоштовно їздити можна було на підставі будь-якого документа, що підтверджує громадянство України, і квитка на вільне місце, отриманого в касі або у провідника. За даними компанії, безкоштовним проїздом скористалися вже більше мільйона українців.

Нагадаємо, ми писали, що до шкіл Польщі пішли тисячі дітей з України, а вчителів на пенсії просять повернутися на роботу.

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