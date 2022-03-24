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До шкіл Польщі пішли тисячі дітей з України. Вчителів на пенсії просять повернутися на роботу

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Четвер 24 березня 2022 10:38
До шкіл Польщі пішли тисячі дітей з України. Вчителів на пенсії просять повернутися на роботу Фото: Навчання у школі (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Водночас багато дітей вже проходять онлайн-навчання в українських школах дистанційно

Польські школи шукають нових вчителів, оскільки у класи приходять десятки тисяч українських дітей-біженців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notesfrompoland.

У середині березня в польських школах було зареєстровано 42 500 українських учнів, повідомив міністр освіти Пшемислав Чарнек. Але ці цифри залишаються невеликими у порівнянні з приблизно 600-650 000 дітей, які прибули до Польщі з України з 24 лютого.

За оцінками Міністерства освіти, якщо 500 000 українських дітей почнуть відвідувати школи, їх освіта буде коштувати 10 мільярдів злотих щорічно.

Хоча багато хто з українських учнів, які вже вступили до польських шкіл, відвідують звичайні класи, у Міністерстві освіти хоче, щоб було створено більше спеціальних підготовчих класів для задоволення їхніх потреб.

Це "менш напружена" і "найбільш гнучка форма", особливо для учнів, які не говорять по-польськи, сказав Чарнек. Він додав, що таке навчання не означає відсутність інтеграції, яка все ще може мати місце у фізкультурі та іграх, а також у змаганнях.

За словами міністра, вже сформовано близько 500 таких класів. Також підготовлені фінансові інструменти, що забезпечують кошти на створення нових, запевнив він.

У польські школи запрошують педагогів, які пішли на пенсію

Водночас в польських школах стала спостерігатися гостра нестача вчителів у зв'язку з напливом дітей з України. Там шукають нових вчителів та запрошують тих, хто пішов на пенсію.

"Оскільки школи вже намагаються знайти достатньо персоналу, нові правила дозволять колишнім вчителям, які отримують проміжну пенсію, повернутися до роботи в цих підготовчих класах. Вчителям також буде дозволено працювати понаднормово на свій розсуд і з дозволу регіонального суперінтенданта", - пише видання.

Тим часом профспілка вчителів країни попереджає, що приплив українських дітей-біженців без достатньої державної підтримки означає, що Польща "рухається до освітнього цунамі". За словами голови профспілки, для цього ще може знадобитися до 50 000 нових вчителів, і закликав підвищити зарплати педагогам.

Тим часом далеко не всі діти з України починають ходити в польські школи. В Україні поетапно поновлюється онлайн-навчання, тому багато учнів, які їх виїхали до Польщі, вже проходять уроки дистанційно.

Нагадаємо, раніше в Посольстві України дали поради, як знайти роботу в Польщі.

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