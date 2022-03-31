"Тем, кто нуждается". Какие правила бесплатного проезда для беженцев теперь действуют в Польше

В поездах мужчинам придется платить за себя

Для украинских беженцев в Польше продлили бесплатный проезд в поездах до 30 апреля. Новость касается больше 2 миллионов наших сограждан, однако по новым правилам не всем украинцам паспорт будет заменять билет.

О новых условиях бесплатных поездок TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на юридическое издание Dziennik Gazeta Prawna.

В поездах PKP Intercity с 1 апреля этого года вводят новые правила бесплатного проезда для беженцев из Украины, сообщил заместитель министра инфраструктуры Анджей Биттель в среду, 30 апреля.

"Мы хотим направить помощь более целенаправленно тем, кто в ней действительно нуждается. Мы вводим новую систему примерно на 4 недели. В середине этого периода, возможно, внесем дальнейшие коррективы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - отметил он.

Фото: Поездки хотят больше адаптировать для украинских беженцев (facebook.com/PKP.Intercity)

Чиновник добавил, что в правительстве хотят, чтобы нынешние варианты железнодорожных переездов были более адаптированы к потребностям беженцев, которые действительно больше всего нуждается в этой помощи.

Член правления PKP Intercity Томаш Гонтаж, присутствовавший на конференции, уточнил, что с 1 апреля бесплатный билет на поезда PKP Intercity будет доступен для женщин, детей, людей с ограниченными возможностями и лиц старше 60 лет.

"Второе условие - предъявление паспорта с подтверждением пересечения польской границы 24 февраля или после 24 февраля. Или - внутреннего украинского паспорта, водительского удостоверения, студенческого билета вместе со справкой о получении номера PESEL (аналог украинского номера номера налогоплательщика- ред.), который присваивается украинским беженцам после 24 февраля", - сказал он.

"Это означает, что люди, бежавшие из Украины от боевых действий, де-факто получат право на бесплатный проезд", - добавил Гонтаж.

Фото: Надпись на поезде, который перевозит украинцев, бегущих от войны (facebook.com/PKP.Intercity)

Бесплатный проезд для беженцев из Украины был введен 26 февраля на четыре недели, а затем продлен до конца марта этого года.

С тех пор бесплатно ездить можно было на основании любого документа, подтверждающего гражданство Украины, и билета на свободное место, полученного в кассе или у проводника. По данным компании, бесплатным проездом воспользовались уже больше миллиона украинцев.

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