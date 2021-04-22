Таємниці історії: древні міста на півдні Туреччини приваблюють все більше туристів

Пам'ятки на південному сході Туреччини цікавлять все більше мандрівників. Гебеклі-Тепе, гора Немрут, музей просто неба Есемек в Газіантепі та стародавнє місто Дара в Мардіні знову привертають увагу туристів в новому сезоні навесні. Про це повідомляє турецьке інформаційне агенство Anadolu (AA).

До "квартету" історичних локацій на південному сході Туреччини їдуть насамперед ті, хто цікавиться історичною спадщиною. Знамените стародавнє місто Гебеклі-Тепе в провінції Шанлиурфа - один з найпопулярніших напрямків як для місцевих, так і для іноземних туристів, повідомляє Anadolu.

Голова регіональної палати туристичних гідів Муслім Кобан зазначив, що південний схід Туреччини сьогодні - найменш небезпечний регіон країни під час пандемії COVID-19. "Ті, хто хоче здійснити екскурсію й подорожувати, можуть їхати в регіон вже сьогодні", - сказав він.

Гебеклі-Тепе

Відомий як найстаріший храм у світі, Гебеклі-Тепе внесений до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2011 року. Місце стало також найбільш відвідуваним в Туреччині в рамках програми віртуальних музеїв (на віртуальній екскурсії тут "побували" 1,6 мільйона людей).

Локацію виявили в 1963 році, коли на цьому місці працювали дослідники з університетів Стамбула і Чикаго.

Фото: Гебеклі-Тепе - храмовий комплекс за 8 кілометрів на північний схід від міста Шалниурфа (uk.wikipedia.org)

Працюючи на цьому місці з 1995 року, фахівці німецького археологічного інституту і музею Шанлиурфа, виявили Т-подібні обеліски епохи неоліту висотою від трьох до шести метрів і вагою від 40 до 60 тонн. Під час розкопок також знайшли різні артефакти віком 12000 років - фігурки людей розміром у 65 сантиметрів.

Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - гора Немрут

Розташована в провінції Адіяман, гора Немрут висотою 2134 метри - об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Гора також відома як "Восьме чудо світу".

На її вершині - кілька величезних статуй грецьких і перських богів. Вони зведені навколо локації, яка вважається царською гробницею, датованою першим століттям до нашої ери. З вершини гори відкривається неймовірний вид. Особливо красиво тут, коли за горизонт заходить сонце.

Фото: Статуї, що збереглися на горі Немрут (wikipedia.org)

Фото: Османський художник і археолог Осман Хамді-бей на горі Немрут-Даг, 1882 рік (wikipedia.org)

Стародавнє місто Дара

У Месопотамії можна відвідати стародавнє античне місто Дара. На території розкопок вціліли скельні гробниці, храми, господарські приміщення та підземні цистерни для зберігання води. Поки що ведуться розкопки, але відкрито не більше 10% міста.

Руїни міста Дара з древніми кам'яними гробницями, що датуються V століттям нашої ери, називають "Месопотамським ефесом". Місто Дара був важливим поселенням на знаменитому Шовковому шляху.

Фото: Дара - візантійська фортеця на півночі Месопотамії (wikipedia.org)

Есемекський музей під відкритим небом

Розташований в селі Есемек в районі Іслахіє Газіантепа, музей просто неба і майстерня скульптур Есемек - ще одне історичне місце, що приваблює туристів.

Тут представлені 518 статуй, внесених до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Локацію щорічно відвідують близько 15 000 осіб.

Фото: Есемекський музей просто неба (uk.wikipedia.org)

"У 2020 році музей відвідали 8683 людини. Для нас це, звичайно, дуже мало. Цифри впали через COVID-19. Але я вважаю, що з нормалізацією ситуації кількість відвідувачів знову зросте", - сказав Anadolu гід музею Алі Чічек.

Це унікальне місце було кар'єром у період хеттів. Сьогодні кар'єр займає площу 100 000 квадратних метрів, що робить його найбільшою відомою майстернею каменярів на стародавньому Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше ми писали про особливості поїздки до Туреччини біля сирійського кордону.

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