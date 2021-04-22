Тайны истории: древние города на юге Турции привлекают все больше туристов

Достопримечательности на юго-востоке Турции интересуют все больше путешественников. Гебекли-Тепе, гора Немрут, музей под открытым небом Есемек в Газиантепе и древний город Дара в Мардине снова привлекают внимание туристов в новом сезоне весной. Об этом сообщает турецкое информационное агенство Anadolu (AA).

К "квартету" исторических локаций на юго-востоке Турции едут прежде всего те, кто интересуется историческим наследием. Знаменитый древний город Гебекли-Тепе в провинции Шанлыурфа - одно из самых популярных направлений как для местных, так и для иностранных туристов, сообщает Anadolu.

Глава региональной палаты туристических гидов Муслим Кобан отметил, что юго-восток Турции сегодня - наименее опасный регион страны во время пандемии COVID-19. "Те, кто хочет совершить экскурсию и путешествовать, могут ехать в регион уже сегодня", - сказал он.

Гебекли-Тепе

Известен как старейший храм в мире, Гебекли-Тепе внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года. Место стало также самым посещаемым в Турции в рамках программы виртуальных музеев (на виртуальной экскурсии здесь "побывали" 1,6 миллиона людей).

Локацию обнаружили в 1963 году, когда на этом месте работали исследователи из университетов Стамбула и Чикаго.

Фото: Гебекли-Тепе – храмовый комплекс в 8 километрах к северо-востоку от города Шалныурфа (uk.wikipedia.org)

Работая на этом месте с 1995 года, специалисты Немецкого археологического института и музея Шанлыурфа, обнаружили Т-образные обелиски эпохи неолита высотой от трех до шести метров и весом от 40 до 60 тонн. Во время раскопок также нашли различные артефакты возрастом 12000 лет - фигурки людей размером в 65 сантиметров.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО- гора Немрут

Расположенная в провинции Адияман, гора Немрут высотой 2134 метра - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора также известна как "Восьмое чудо света".

На ее вершине - несколько огромных статуй греческих и персидских богов. Они возведены вокруг локации, которая считается царской гробницей, датированной первым веком до нашей эры. С вершины горы открывается невероятный вид. Особенно красиво здесь, когда за горизонт заходит солнце.

Фото: Статуи, сохранившиеся на горе Немрут (wikipedia.org)

Фото: Османский художник и археолог Осман Хамди-бей на горе Немрут-Даг, 1882 год (wikipedia.org)

Древний город Дара

В Месопотамии можно посетить древний античный город Дара. На территории раскопок уцелели скальные гробницы, храмы, хозяйственные помещения и подземные цистерны для хранения воды. Пока еще ведутся раскопки, но открыто не более 10% города.

Руины города Дара с древними каменными гробницами, датируемыми V веком нашей эры, называют "Месопотамским Эфесом". Город Дара был важным поселением на знаменитом Шелковом пути.

Фото: Дара - византийская крепость на севере Месопотамии (wikipedia.org)

Есемекский музей под открытым небом

Расположенный в деревне Есемек в районе Ислахие Газиантепа, музей под открытым небом и мастерская скульптур Есемек - еще одно историческое место, привлекающее туристов.

Здесь представлены 518 статуй, внесенных в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Локацию ежегодно посещают около 15 000 человек.

Самые читаемые новости Дожди, грозы и потепление до +18: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: Есемекский музей под открытым небом (uk.wikipedia.org)

"В 2020 году музей посетили 8683 человека. Для нас это, конечно, очень мало. Цифры упали из-за COVID-19. Но я считаю, что с нормализацией ситуации количество посетителей снова вырастет", - сказал Anadolu гид музея Али Чичек.

Это уникальное место было карьером в период правления хеттов. Сегодня карьер занимает площадь 100 000 квадратных метров, что делает его крупнейшей известной мастерской каменщиков на древнем Ближнем Востоке.

Напомним, ранее мы писали про особенности поездки в Турцию возле сирийской границы.

Также сообщалось, что некоторые отели Турции откладывают открытие до лета.