Турецькі готелі відкладають відкриття: що буде з відпочинком у новому сезоні

В багатьох готелях вирішили відкласти роботу до літа

Відпочинок в Туреччині залишається затребуваним серед наших туристів, попри посилення деяких правил: зараз в країні триває посилений карантин, а по приїзду в Україну треба здавати ПЛР-тест в одній з лабораторій.

До того ж, недавнє обмеження на в'їзд до Туреччини російських туристів викликало ажіотаж у наших мандрівників. Про це профільному виданню "Турпрофі" повідомляє директор мережі туристичних агенцій "Поїхали з Нами" Олег Кулик.

За його словами, продажі турів з моменту введення ПЛР-тестів на в'їзд в Україну вже відновилися і продовжують зростати. Але баланс попиту і пропозиції утримують й інші фактори. Він зазначає, що частина готелів вирішила відкласти відкриття аж до кінця весни.

Які готелі будуть закриті до початку літа

Директор туристичної компанії "Аполло Тур" Андрій Демура надав виданню список готелів, які до 1 червня будуть закриті. Це Sorgun Akadia 16+, Kirman Belazur, Kirman Sidemarin, Kirman Arycanda, Kirman Calyptus, Kirman Sidera, Port Nature Luxury Resort Hotel, Kaya Izmir Hotel, Liberty Fabay.

Крім того, переводить своїх клієнтів у Port River готель Lake River Side, який також буде в найближчі півтора місяця закритий.

Відклали відкриття з 15 квітня на 10 травня Nirvana Dolce Vita і Nirvana Mediterranean. Готель Adam & Eve відкриється не раніше 15 травня. Calista Luxury скасував усі травневі концерти. За словами експерта, нові повідомлення від готелів, які відкладають початок сезону, "приходять щодня".

Фото: В Туреччині деякі готельні комплекси не будуть працювати аж до літа (pixabay.com)

На думку Олега Кулика, вже відкритим раніше готелям немає сенсу закриватися. Але ось ті, хто ще не почав приймати туристів, цілком можуть почекати до червня. Він вважає, що на загальну ситуацію негативно впливає невизначеність і з туристами з Європи, які до пандемії становили значний відсоток туристів у країні.

"Зазвичай британці, німці, поляки й скандинави бронювали місця заздалегідь, але зараз звичної глибини немає, оскільки політика їх країн (щодо правил туризму під час COVID - ред.) ще не ясна. Втім, є надія на відкладений попит, який має спрацювати, як тільки британці, німці та поляки зможуть вирушити на відпочинок. Європейці понад рік на карантині: нікуди не їздили та, по ідеї, скучили за курортами", - зазначає він.

"Турецькі готелі - поза конкуренцією"

Директор мережі турагентств говорить, що продажі турів до Туреччини пожвавилися, і з наближенням літа захворюваність пішла на спад.

"Туристи легше стали ставитися до подій і більше бронювати. У першій половині квітня сумарний спад у порівнянні з березнем становив 20%. А зараз зростання склало 30%, тобто показники навіть кращі, хоча зазвичай березень і квітень рівноцінні", - говорить Олег Кулик.

Фото: Турецькі готелі - якісніші за єгипетські, відзначають експерти ринку (pixabay.com)

За його словами, навесні зберігається тенденція, коли попит на Туреччину і Єгипет зростає. Характерно, що турецький напрямок по співвідношенню "ціна-якість" значно виграє.

"Якщо в Єгипті справді хороші готелі становлять близько 30% від загального обсягу, то в Туреччині 70-80% готелів можна їхати, не побоюючись. А враховуючи, що у квітні-травні ціни невисокі, то цим треба скористатися", – резюмує співрозмовник.

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