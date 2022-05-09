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"Такого не було ніде". У Польщі вже знайшли роботу рекордне число українців

Фото: Центр працевлаштування у Варшаві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Легально працевлаштувалися вже 100 тисяч біженців

Українські біженці в Польщі прагнуть вийти на роботу – за даними уряду, офіційно працевлаштувалися вже 100 000 українців, які зареєструвалися в статусі тимчасового захисту.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на "Польське радіо".

Працювати легально почав кожен четвертий українець працездатного віку, який зареєструвався в базі даних "PESEL" після 24 лютого.

"Явище світового значення, коли мова йде про біженців"

Реєстрація в базі даних "PESEL" (аналог українського ідентифікаційного номера платника податків) в Польщі для українських біженців почалася з 16 березня. Відтоді цей номер зі статусом "Україна", що дає право на легальне працевлаштування, отримали вже понад 400 тисяч наших співгромадян. Багато з них вже влаштувалися на роботу.

Кожен четвертий працездатний біженець з цієї бази даних вже став незалежним. Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер.

"Наприклад, у Польщі легально працює понад 100 тисяч осіб з тих, хто приїхали до Польщі, а в базі даних PESEL є понад 400 тисяч осіб працездатного віку. Тобто кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли мова йде про біженців. Такого не було ніде", - сказав чиновник.

Фото: робота на підприємстві (unsplash.com/petr-magera)

Українці намагаються самостійно орендувати житло

Багато біженців намагаються самостійно орендувати житло, хоча в країні вистачає варіантів безкоштовного розміщення - від місць в загальних таборах до житла, яке пропонують самі поляки: в сім'ях або окремих будинках, квартирах.

За словами Павла Шефернакера, в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування є ще резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити біженців.

До слова, у зв'язку з масовим поверненням українців додому все більше звільняється місць і в приватних будинках поляків, а також в різних базах відпочинку.

Фото: Пункт допомоги з безкоштовним житлом на вокзалі в Кракові (РБК-Україна)

Тим часом, Польща поки не отримала від Європейського Союзу жодних коштів, які можна було б використовувати для допомоги біженцям з України, додав уповноважений уряду у справах біженців з України.

Нагадаємо, ми писали, що за заявою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, українці зміцнюють економіку Польщі.

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