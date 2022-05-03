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"Потрібні руки та голови". Українці зміцнюють економіку Польщі, – Моравецький

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Вівторок 03 травня 2022 16:42
"Потрібні руки та голови". Українці зміцнюють економіку Польщі, – Моравецький Фото: Підтримка України в Польщі (usplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Офіційну роботу в країні знайшли вже 100 000 біженців

Зараз у Польщі спостерігається найнижчий рівень безробіття за останні 30 років, зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Допомога українців може мати велике значення в економіці.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на polskieradio24.pl.

90% біженців у Польщі – жінки та діти

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький дав інтерв'ю тижневику "Gazeta Polska", номер якого вийде в середу, 4 травня. Витяги з нього вже опубліковані напередодні, 3 травня.

Глава уряду підрахував, що в цей час в Польщі зупинилися понад 2,5 мільйонів біженців. При цьому 90 відсотків з них складають жінки й діти, деякі - літні люди.

Разом з українцями, які раніше працювали в країні, цифра склала понад 3,5 мільйонів. При цьому з 24 лютого офіційно працевлаштувалися вже 100 тисяч українських біженців.

Фейкові новини. Поляків закликали не вірити провокаціям

Прем'єр-міністр застеріг поляків від фейкових новин про біженців, поширюваних російською п'ятою колоною.

"Варто мати на увазі, що ці українці також працюють на Польщу. Але у нас є групи, які намагаються відбити у поляків охоту до патріотичної громадянської ініціативи", — сказав він.

&quot;Потрібні руки та голови&quot;. Українці зміцнюють економіку Польщі, – Моравецький

Фото: Робота українців, які проживають в Польщі, може бути великою доданою вартістю в економіці - прем'єр-міністр (Getty Images)

Він спростував інформацію про те, що українці мають кращий доступ до багатьох держпослуг - у сфері освіти, охорони здоров'я або ринку праці, ніж поляки.

За його словами, польській економіці зараз потрібні працівники.

"Хочу зазначити, що сьогодні у нас найнижчий рівень безробіття в історії третьої Польської Республіки (з 1989 року – ред.)", — сказав прем'єр-міністр.

За його словами, під час зустрічей з польськими підприємцями, перша їх фраза зазвичай звучить так: потрібні "руки і голови для роботи".

"Тож робота українців, які проживають в Польщі, може бути великою доданою вартістю в нашій економіці", — звернув увагу Моравецький.

На будівництвах утворилася нестача рук через відхід українців на війну

За словами глави польського уряду, на польських будівництвах відчувається брак рук, у зв'язку з тим, що багато українських чоловіків поїхали додому виконувати свій патріотичний обов'язок перед суверенною Україною.

"Але найголовніше: пам'ятаймо, що захист України — це і захист Польщі". На тих рубежах українці борються за нас. Ми в боргу перед ними. Тому я радий, що майже всі поляки з відкритим серцем прийняли біженців, за принципом: гість у домі — Бог у домі", — сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, ми писали, на яку зарплату погоджуватися біженцям за рубежем.

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