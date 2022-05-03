У своїй уніформі. Українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці

З 1 травня на рейсах латвійської авіакомпанії airBaltic літає 4 екіпажі МАУ. Географія польотів з Риги велика - в Берлін, Брюссель, Мадрид.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

На сайті перевізника зазначається, що компанія домовилася про надання середньомагістрального літака Boeing 737-900 в мокрий лізинг латвійському перевізнику airBaltic.

Судно і екіпаж базуються в аеропорту Риги. Всього будуть задіяні 4 екіпажі МАУ - 28 осіб.

Літак заброньований на декількох європейських маршрутах авіакомпанії airBaltic - Берлін, Мадрид, Брюссель, Осло, Копенгаген та інших. На рейсах збережеться корпоративний колір і ліврея української авіакомпанії, а екіпажі також працюватимуть у своїй оригінальній формі. На кожному рейсі буде літати і сервіс-представник латвійської авіакомпанії.

Фото: На рейсах збережеться корпоративний колір і ліврея української авіакомпанії (samolety.org)

Термін, скільки часу Боїнг МАУ буде літати в складі флоту airBaltic, ще не відомий і уточнюється партнерами. Технічне обслуговування Boeing 737-900 у складі флоту airBaltic робитимуть іноземні підрядники українського перевізника.

До слова, у флоті МАУ це найбільший середньомагістральний авіалайнер, який вміщує 200 пасажирів - в літаку на 50 місць більше, ніж в авіалайнерах латвійської авіакомпанії.

Згідно з даними сервісу Flaightradar24, український літак за два неповних дні виконав 7 рейсів для airBaltic.

Зазначимо, в Україні залишилася авіакомпанія, яка виконує рейси під час війни.