RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У своїй уніформі. Українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці

Фото: Літак МАУ (samolety.org)
Автор: Ольга Маджумдар

"Боїнг" МАУ заброньований на рейси з Риги

З 1 травня на рейсах латвійської авіакомпанії airBaltic літає 4 екіпажі МАУ. Географія польотів з Риги велика - в Берлін, Брюссель, Мадрид.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

На сайті перевізника зазначається, що компанія домовилася про надання середньомагістрального літака Boeing 737-900 в мокрий лізинг латвійському перевізнику airBaltic.

Судно і екіпаж базуються в аеропорту Риги. Всього будуть задіяні 4 екіпажі МАУ - 28 осіб.

Літак заброньований на декількох європейських маршрутах авіакомпанії airBaltic - Берлін, Мадрид, Брюссель, Осло, Копенгаген та інших. На рейсах збережеться корпоративний колір і ліврея української авіакомпанії, а екіпажі також працюватимуть у своїй оригінальній формі. На кожному рейсі буде літати і сервіс-представник латвійської авіакомпанії.

Фото: На рейсах збережеться корпоративний колір і ліврея української авіакомпанії (samolety.org)

Термін, скільки часу Боїнг МАУ буде літати в складі флоту airBaltic, ще не відомий і уточнюється партнерами. Технічне обслуговування Boeing 737-900 у складі флоту airBaltic робитимуть іноземні підрядники українського перевізника.

До слова, у флоті МАУ це найбільший середньомагістральний авіалайнер, який вміщує 200 пасажирів - в літаку на 50 місць більше, ніж в авіалайнерах латвійської авіакомпанії.

Згідно з даними сервісу Flaightradar24, український літак за два неповних дні виконав 7 рейсів для airBaltic.

Зазначимо, в Україні залишилася авіакомпанія, яка виконує рейси під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міжнародні авіалінії УкраїниАвіасполучення