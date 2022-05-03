В своей униформе. Украинская авиакомпания начала полеты в европейские столицы

С 1 мая на рейсах латвийской авиакомпании airBaltic летает 4 экипажа МАУ. География полетов из Риги большая – в Берлин, Брюссель, Мадрид.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

На сайте перевозчика отмечается, что компания договорилась о предоставлении среднемагистрального самолета Boeing 737-900 в мокрый лизинг латвийскому перевозчику airBaltic.

Судно и экипаж базируются в аэропорту Риги. Всего будут задействованы 4 экипажа МАУ – 28 человек.

Самолет забронирован на нескольких европейских маршрутах авиакомпании airBaltic - Берлин, Мадрид, Брюссель, Осло, Копенгаген и других. На рейсах сохранится корпоративный цвет и ливрея украинской авиакомпании, а экипажи также будут работать в своей оригинальной форме. На каждом рейсе будет летать и сервис-представитель латвийской авиакомпании.

Фото: На рейсах сохранится корпоративный цвет и ливрея украинской авиакомпании (samolety.org)

Срок, сколько времени Боинг МАУ будет летать в составе флота airBaltic, еще не известен и уточняется партнерами. Техническое обслуживание Boeing 737-900 в составе флота airBaltic будут делать иностранные подрядчики украинского перевозчика.

К слову, во флоте МАУ это самый большой среднемагистральный авиалайнер, который вмещает 200 пассажиров - в самолете на 50 мест больше, чем в авиалайнерах латвийской авиакомпании.

Согласно данным сервиса Flaightradar24, украинский самолет за два неполных дня выполнил 7 рейсов для airBaltic.

Отметим, в Украине осталась авиакомпания, которая выполняет рейсы во время войны.